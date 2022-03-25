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بينيت وغانتس يعلقان على تنظيم "قمة دولية" في إسرائيل بمشاركة دول عربية
بينيت وغانتس يعلقان على تنظيم "قمة دولية" في إسرائيل بمشاركة دول عربية
علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، ووزير خارجيته، يائير لابيد، اليوم الجمعة، على تنظيم "قمة دولية" في إسرائيل بمشاركة دول عربية. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T13:47+0000
2022-03-25T13:47+0000
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وأعرب بينيت عن مباركته لعقد قمة في إسرائيل، قائلا "مرحبا بكم في إسرائيل"، فيما أكد غانتس أن هذه القمة تعزز وتوطد العلاقات الإسرائيلية مع كل من الإمارات والبحرين والمغرب، خاصة وأن القمة تعقد بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الحليف الرئيس لإسرائيل، على حد وصفه.وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم الجمعة، عن عقد "قمة دولية" في القدس، يوم الأحد المقبل بمشاركة وزراء خارجية الولايات المتحدة والإمارات والبحرين والمغرب.وجاء في بيان وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن "لقاء سياسياً تاريخياً سيعقد في إسرائيل ويجمع وزراء خارجية عرب، وأمريكا، بدعوة من وزير الخارجية يائير لابيد".وأضافت الخارجية في بيانها أن "اللقاء سيعقد في يومي 27، و28 من الشهر الجاري، وهو أول لقاء سياسي من نوعه في إسرائيل، حيث سيجري وزير خارجية الولايات المتحدة، ووزراء خارجية كل من الإمارات، المغرب، والبحرين، عدداً من الاجتماعات السياسية المشتركة".ويتوجه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى إسرائيل والضفة الغربية والمغرب والجزائر، في الفترة ما بين 26 - 30 أذار/ مارس الجاري، لمناقشة قضايا إقليمية ودولية.وقال بيان صدر عن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أمس الخميس إن "وزير الخارجية سيزور إسرائيل والضفة الغربية والمغرب والجزائر في الفترة من 26 إلى 30 أذار/ مارس للتشاور مع الشركاء بشأن مجموعة من الأولويات الإقليمية والعالمية، بما في ذلك الحرب الروسية على أوكرانيا، وأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار".وأضاف برايس أن "اتفاقيات أبراهام واتفاقيات التطبيع مع إسرائيل والعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية والحفاظ على إمكانية حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني من بين مواضيع النقاش".
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إسرائيل, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي

بينيت وغانتس يعلقان على تنظيم "قمة دولية" في إسرائيل بمشاركة دول عربية

13:47 GMT 25.03.2022
© REUTERS / RONEN ZVULUNزعيم حزب (يمينا) اليميني نفتالي بينيت رئيسا للحكومة حتى شهر أغسطس/ آب 2023، وهي الفترة التي يكون فيها زعيم حزب (هناك مستقبل) الوسطي يائير لابيد رئيس وزراء مناوب ووزير خارجية قبل تسلم رئاسة الحكومة لمدة عامين.
زعيم حزب (يمينا) اليميني نفتالي بينيت رئيسا للحكومة حتى شهر أغسطس/ آب 2023، وهي الفترة التي يكون فيها زعيم حزب (هناك مستقبل) الوسطي يائير لابيد رئيس وزراء مناوب ووزير خارجية قبل تسلم رئاسة الحكومة لمدة عامين. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
© REUTERS / RONEN ZVULUN
علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، ووزير خارجيته، يائير لابيد، اليوم الجمعة، على تنظيم "قمة دولية" في إسرائيل بمشاركة دول عربية.
وأعرب بينيت عن مباركته لعقد قمة في إسرائيل، قائلا "مرحبا بكم في إسرائيل"، فيما أكد غانتس أن هذه القمة تعزز وتوطد العلاقات الإسرائيلية مع كل من الإمارات والبحرين والمغرب، خاصة وأن القمة تعقد بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الحليف الرئيس لإسرائيل، على حد وصفه.
وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم الجمعة، عن عقد "قمة دولية" في القدس، يوم الأحد المقبل بمشاركة وزراء خارجية الولايات المتحدة والإمارات والبحرين والمغرب.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن "لقاء سياسياً تاريخياً سيعقد في إسرائيل ويجمع وزراء خارجية عرب، وأمريكا، بدعوة من وزير الخارجية يائير لابيد".
وأضافت الخارجية في بيانها أن "اللقاء سيعقد في يومي 27، و28 من الشهر الجاري، وهو أول لقاء سياسي من نوعه في إسرائيل، حيث سيجري وزير خارجية الولايات المتحدة، ووزراء خارجية كل من الإمارات، المغرب، والبحرين، عدداً من الاجتماعات السياسية المشتركة".
ويتوجه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى إسرائيل والضفة الغربية والمغرب والجزائر، في الفترة ما بين 26 - 30 أذار/ مارس الجاري، لمناقشة قضايا إقليمية ودولية.
وقال بيان صدر عن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أمس الخميس إن "وزير الخارجية سيزور إسرائيل والضفة الغربية والمغرب والجزائر في الفترة من 26 إلى 30 أذار/ مارس للتشاور مع الشركاء بشأن مجموعة من الأولويات الإقليمية والعالمية، بما في ذلك الحرب الروسية على أوكرانيا، وأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار".
وأضاف برايس أن "اتفاقيات أبراهام واتفاقيات التطبيع مع إسرائيل والعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية والحفاظ على إمكانية حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني من بين مواضيع النقاش".
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