بينيت وغانتس يعلقان على تنظيم "قمة دولية" في إسرائيل بمشاركة دول عربية
© REUTERS / RONEN ZVULUNزعيم حزب (يمينا) اليميني نفتالي بينيت رئيسا للحكومة حتى شهر أغسطس/ آب 2023، وهي الفترة التي يكون فيها زعيم حزب (هناك مستقبل) الوسطي يائير لابيد رئيس وزراء مناوب ووزير خارجية قبل تسلم رئاسة الحكومة لمدة عامين.
علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، ووزير خارجيته، يائير لابيد، اليوم الجمعة، على تنظيم "قمة دولية" في إسرائيل بمشاركة دول عربية.
وأعرب بينيت عن مباركته لعقد قمة في إسرائيل، قائلا "مرحبا بكم في إسرائيل"، فيما أكد غانتس أن هذه القمة تعزز وتوطد العلاقات الإسرائيلية مع كل من الإمارات والبحرين والمغرب، خاصة وأن القمة تعقد بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الحليف الرئيس لإسرائيل، على حد وصفه.
وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم الجمعة، عن عقد "قمة دولية" في القدس، يوم الأحد المقبل بمشاركة وزراء خارجية الولايات المتحدة والإمارات والبحرين والمغرب.
ברכות לשר החוץ @yairlapid על ההישג הדיפלומטי החשוב והמרגש של פסגת שרי החוץ.— Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) March 25, 2022
ברוכים הבאים לישראל!
مرحبًا بكم في إسرائيل! pic.twitter.com/klB6N6fXBc
وجاء في بيان وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن "لقاء سياسياً تاريخياً سيعقد في إسرائيل ويجمع وزراء خارجية عرب، وأمريكا، بدعوة من وزير الخارجية يائير لابيد".
وأضافت الخارجية في بيانها أن "اللقاء سيعقد في يومي 27، و28 من الشهر الجاري، وهو أول لقاء سياسي من نوعه في إسرائيل، حيث سيجري وزير خارجية الولايات المتحدة، ووزراء خارجية كل من الإمارات، المغرب، والبحرين، عدداً من الاجتماعات السياسية المشتركة".
מברך את שר החוץ לפיד על כינוס הפסגה החשובה הצפויה בשבוע הבא בהשתתפות שרי החוץ של המדינות שעימן חתמנו על הסכמי הנורמלזיציה - איחוד האמירויות, מרוקו ובחריין. חיזוק והעמקת הקשרים בין המדינות, ביחד עם בעלת בריתנו החשובה ביותר, ארה"ב, הם נכס אסטרטגי ביטחוני וכלכלי.@yairlapid— בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) March 25, 2022
ويتوجه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى إسرائيل والضفة الغربية والمغرب والجزائر، في الفترة ما بين 26 - 30 أذار/ مارس الجاري، لمناقشة قضايا إقليمية ودولية.
وقال بيان صدر عن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أمس الخميس إن "وزير الخارجية سيزور إسرائيل والضفة الغربية والمغرب والجزائر في الفترة من 26 إلى 30 أذار/ مارس للتشاور مع الشركاء بشأن مجموعة من الأولويات الإقليمية والعالمية، بما في ذلك الحرب الروسية على أوكرانيا، وأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار".
وأضاف برايس أن "اتفاقيات أبراهام واتفاقيات التطبيع مع إسرائيل والعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية والحفاظ على إمكانية حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني من بين مواضيع النقاش".