https://arabic.sputniknews.com/20220326/أمريكا-تحذر-الدبيبة-وباشاغا-من-خطر-نشوب-صراع-يمكن-أن-يتحول-إلى-مأساة-لليبيين-1060488079.html

أمريكا تحذر الدبيبة وباشاغا من "خطر نشوب صراع يمكن أن يتحول إلى مأساة لليبيين"

أمريكا تحذر الدبيبة وباشاغا من "خطر نشوب صراع يمكن أن يتحول إلى مأساة لليبيين"

جدد السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، اليوم السبت، تأكيده على اهتمام بلاده بالنفط في ليبيا وإدارة عوائده، مشيرا أن الوضع السياسي يثير خطر محاولة... 26.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-26T12:40+0000

2022-03-26T12:40+0000

2022-03-26T12:40+0000

أخبار ليبيا اليوم

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ووصف نورلاند، في مقابلة مع وكالة الأناضول التركية، الفترة الراهنة بـ"أسوأ وقت لتوقف إنتاج النفط في ليبيا"، مشيرا أن بلاده تعمل مع شركائها في مجموعة العمل الاقتصادية لعملية برلين، لاقتراح آلية لإدارة عائدات النفط في ليبيا.وأوضح أنه في "نطاق هذه الآلية، من المتوقع إنفاق الأموال على الرواتب والإعانات وإنتاج النفط والسلع المستورد مثل الغذاء والدواء بشفافية ومساءلة، ويجب التأكد أيضًا من أن الإيرادات موجهة فقط لصالح الشعب الليبي".وأكد أن أكثر ما يقلق أمريكا بشأن الصراع بين الدبيبة وباشاغا، هو أنه تم "تحويل بؤرة الاهتمام بعيدا عما يريده الشعب الليبي، وهو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت".وأضاف أنه "على الرغم من تعهد الدبيبة وباشاغا، بعدم استخدام القوة، إلا أن هناك دائمًا خطر نشوب صراع يمكن أن يتحول إلى مأساة لليبيين وتصعيد للعنف"، داعيا الجانبين إلى التفاوض لإيجاد حل سلمي لهذا المأزق.وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في البلاد، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً، بسبب الخلافات بين الأطراف الداخلية.ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

https://arabic.sputniknews.com/20220322/بوغدانوف-يبحث-مع-السفير-الليبي-في-موسكو-الوضع-في-ليبيا-1060305531.html

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أخبار ليبيا اليوم