https://arabic.sputniknews.com/20220326/أنصار-الله-تعلن-قيام-البعثة-الأممية-بزيارة-تفقدية-إلى-ميناء-الحديدة-بعد-إعلان-التحالف-العربي-1060498999.html

"أنصار الله" تعلن قيام البعثة الأممية بزيارة تفقدية إلى ميناء الحديدة بعد إعلان التحالف العربي

"أنصار الله" تعلن قيام البعثة الأممية بزيارة تفقدية إلى ميناء الحديدة بعد إعلان التحالف العربي

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم السبت، إجراء بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها"، زيارة إلى ميناء الحديدة غربي اليمن، وذلك بعد اتهام التحالف... 26.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-26T16:43+0000

2022-03-26T16:43+0000

2022-03-26T16:43+0000

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وقال نائب وزير الخارجية في حكومة "الإنقاذ الوطني" المشكّلة من جماعة "أنصار الله" في صنعاء، حسين العزي، عبر حسابه على "تويتر": "أبلغنا بعثة (أونمها) بأنه لا صحة لادعاءات التحالف بوجود أسلحة في ميناء الحديدة".وأضاف: "البعثة حالياً وفي هذه الأثناء تقوم بزيارة تفقدية للميناء مع وسائل الإعلام للوقوف على أكاذيب تحالف العدوان"، متهما التحالف العربي بـ"البحث منذ فترة عن أي ذريعة لاستهداف الميناء".وكان رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها "أنصار الله"، نصر الدين عامر، قال: "كعادته تحالف الإجرام يدعي كذبا وجود أسلحة في أماكن مدنية مفتوحة أمام الجميع ولا نحتاجها لإطلاق العمليات العسكرية منها".من جهته، علق وزير الإعلام في حكومة "الإنقاذ الوطني" المشكلة من "أنصار الله" في صنعاء، ضيف الله الشامي، حسب ما نقله عنه تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة، على اتهام التحالف لـ"أنصار الله" بتخزين الأسلحة في مينائي الحديدة والصَليف "شمال غربي الحديدة" ومطار صنعاء الدولي، بالقول، إن "تحالف العدوان يستهدف ميناء الحديدة ومطار صنعاء منذ بداية العدوان وهذا الأمر ليس جديدا".وتابع: "تحالف العدوان بقصفه للمنشآت الحيوية يسعى لخنق الشعب اليمني والتضليل عليه لكن شعبنا لا يأبه بهذه التهديدات"، معبترا أن "عمليات القوات المسلحة ستغير الموازين خصوصا وأن تحالف العدوان استنفد كل ما لديه من طاقة وأهداف".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن التحالف العربي "إمهال الحوثيين ثلاث ساعات لإخراج الأسلحة من مينائي الحديدة والصليف ومطار صنعاء".ويأتي التصعيد الميداني غداة تنفيذ جماعة "أنصار الله" اليمنية، عملية عسكرية واسعة استهدفت منشآت لشركة أرامكو النفطية ومصفاتين في السعودية بالصواريخ والطائرات المُسيرة المفخخة.وأعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، اليوم السبت، إطلاق "عملية استجابة لتحييد استهداف المنشآت النفطية أو التأثير على أمن الطاقة".وكشف التحالف عن أن قواته تنفذ حاليا ضربات جوية لما وصفه بـ "مصادر التهديد" بمدينتي صنعاء والحديدة في اليمن.ويوم الأحد الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله" تنفيذ هجمات بصواريخ مجنحة وباليستية وطائرات مُسيرة مفخخة على منشآت لشركة أرامكو السعودية في الرياض وينبع وجدة، وأهداف أخرى وصفتها الجماعة بـ "الحساسة" في مناطق أبها وخميس مشيط وجيزان، ضمن عملية أسمتها "كسر الحصار الثانية" رداً على استمرار منع وصول السفن إلى ميناء الحديدة، حسب الجماعة.

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