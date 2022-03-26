https://arabic.sputniknews.com/20220326/الخارجية-الألمانية-تدين-هجمات-أنصار-الله-على-السعودية-1060499482.html

الخارجية الألمانية تدين هجمات "أنصار الله" على السعودية

الخارجية الألمانية تدين هجمات "أنصار الله" على السعودية

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية إدانتها للهجمات التي تعرضت لها منشآت سعودية، التي نفذتها جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الجمعة، في عملية أطلقت عليها اسم "كسر... 26.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-26T17:01+0000

2022-03-26T17:01+0000

2022-03-26T17:09+0000

العالم العربي

أخبار السعودية اليوم

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جاء ذلك في تدوينة نشرها المتحدث باسم الخارجية الألمانية للإعلام العربي دينيس كوميتات، اليوم السبت، بصفحته الرسمية على "تويتر".وقال كوميتات: "أدين الهجمات على البنية التحتية في مواقع بالسعودية بأشد العبارات".وتابع: "هذه الهجمات المتكررة، التي شملت محطة لتحلية المياه في الظهران ومحطة توزيع المنتجات البترولية في جدة، تنتهك القانون الإنساني الدولي وتقوض الاستقرار الإقليمي كما أنها تسبب المزيد من التصعيد".وأعلنت "أنصار الله" تنفيذ هجمات استهداف منشآت لشركة أرامكو النفطية ومصفاتين بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية والمجنحة، أمس الجمعة".وأوضحت أن الهجمات تأتي ضمن عملية أطلقت عليها "كسر الحصار الثالثة"، التي تأتي "ردا على استمرار الحصار وتدشينا للعام الثامن من الصمود".وقال التحالف العربي إن حريقا محدودا اندلع في محطة لتوزيع الكهرباء في صامطة بمنطقة جازان "جنوب غربي السعودية"، بسبب سقوط مقذوف معادة، وأن خزانات الشركة الوطنية للمياه في ظهران الجنوب بمنطقة عسير تعرضت إلى استهداف عدائي أيضا.

https://arabic.sputniknews.com/20220326/التحالف-العربي-يعلن-البدء-في-تنفيذ-تهديده-بعد-انتهاء-المهلة-التي-منحها-لـأنصار-الله-1060497930.html

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