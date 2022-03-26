أول تعليق من إسرائيل على هجمات "أنصار الله" على السعودية
20:45 GMT 26.03.2022 (تم التحديث: 20:48 GMT 26.03.2022)
© AFP 2022 / -الدخان والنيران يتصاعدان من منشأة نفطية تابعة لشركة "أرامكو" السعودية في مدينة جدة الساحلية على البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية في أعقاب هجوم من جماعة "أنصار الله"، 25 مارس/ آذار 2022
© AFP 2022 / -
علق رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت،، اليوم السبت، على الاعتداء الذي نفذته جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) على الأراضي السعودية.
ونشر بينيت تغريدة بحسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، أكد من خلالها أن "إسرائيل تعبر عن أسفها للسعودية إزاء الاعتداء الخطير الذي قاده الحوثيون المدعومين من قبل إيران".
وأوضح نفتالي بينيت أن "هذا الاعتداء يشكل دليلا آخر على أن العدوان الإقليمي الإيراني لا يعرف الحدود ويعزز القلق من إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة التنظيمات الإرهابية".
The State of Israel expresses its sorrow to the Kingdom of Saudi Arabia after the horrific attack by the Iranian-backed Houthis.— Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) March 26, 2022
This attack is further proof that Iran’s regional aggression knows no bounds & reinforces the concern of Iran’s IRGC being removed from the FTO list.
وأعلنت "أنصار الله" تنفيذ هجمات استهدفت منشآت لشركة أرامكو النفطية ومصفاتين بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية والمجنحة، أمس الجمعة".
وأوضحت أن الهجمات تأتي ضمن عملية أطلقت عليها "كسر الحصار الثالثة"، التي تأتي "ردا على استمرار الحصار وتدشينا للعام الثامن من الصمود".
https://arabic.sputniknews.com/20220326/%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-3-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-1060500324.html
وقال التحالف العربي إن حريقا محدودا اندلع في محطة لتوزيع الكهرباء في صامطة بمنطقة جازان "جنوب غربي السعودية"، بسبب سقوط مقذوف معادة، وأن خزانات الشركة الوطنية للمياه في ظهران الجنوب بمنطقة عسير تعرضت إلى استهداف عدائي أيضا.