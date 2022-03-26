https://arabic.sputniknews.com/20220326/إعلام-الدفاع-المدني-السعودي--يخمد-حريق-خزانين-نفطيين-في-جدة-1060494377.html
إعلام: الدفاع المدني السعودي يخمد حريق خزانين نفطيين في جدة
إعلام: الدفاع المدني السعودي يخمد حريق خزانين نفطيين في جدة
أفاد التلفزيون السعودي بالسيطرة على الحريق الذي نشب في منشأة تابعة لشركة أرامكو في جدة. 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T14:56+0000
2022-03-26T14:56+0000
2022-03-26T14:56+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
أرامكو
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1a/1060475976_0:71:1832:1102_1920x0_80_0_0_05ff79b7f136be4e94521e07f9e25536.jpg
وقال تلفزيون "الإخبارية"، في تغريدة له اليوم السبت، إن الدفاع المدني أخمد حريقا اندلع في خزانين نفطيين في مدينة جدة.ونفذت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الجمعة، عملية عسكرية واسعة استهدفت منشآت لشركة "أرامكو" النفطية ومصفاتين في السعودية بالصواريخ والطائرات المُسيرة المفخخة.وأعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، اليوم السبت، إطلاق "عملية استجابة لتحييد استهداف المنشآت النفطية أو التأثير على أمن الطاقة".وكشف التحالف عن أن قواته تنفذ حاليا ضربات جوية لما وصفه بـ "مصادر التهديد" بمدينتي صنعاء والحديدة في اليمن.ويوم الأحد الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله" تنفيذ هجمات بصواريخ مجنحة وباليستية وطائرات مُسيرة مفخخة على منشآت لشركة أرامكو السعودية في الرياض وينبع وجدة، وأهداف أخرى وصفتها الجماعة بـ "الحساسة" في مناطق أبها وخميس مشيط وجيزان، ضمن عملية أسمتها "كسر الحصار الثانية" رداً على استمرار منع وصول السفن إلى ميناء الحديدة، حسب الجماعة.
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1a/1060475976_134:0:1699:1174_1920x0_80_0_0_8336e759e79e336da15d8dd5a301c67a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أرامكو, العالم العربي
إعلام: الدفاع المدني السعودي يخمد حريق خزانين نفطيين في جدة
أفاد التلفزيون السعودي بالسيطرة على الحريق الذي نشب في منشأة تابعة لشركة أرامكو في جدة.
وقال تلفزيون "الإخبارية"، في تغريدة له اليوم السبت، إن الدفاع المدني أخمد حريقا اندلع في خزانين نفطيين في مدينة جدة.
ونفذت جماعة "أنصار الله" اليمنية
، أمس الجمعة، عملية عسكرية واسعة استهدفت منشآت لشركة "أرامكو" النفطية ومصفاتين في السعودية بالصواريخ والطائرات المُسيرة المفخخة.
وأعلن التحالف العربي
في اليمن بقيادة السعودية، اليوم السبت، إطلاق "عملية استجابة لتحييد استهداف المنشآت النفطية أو التأثير على أمن الطاقة".
وأضاف أن "على الحوثيين تحمل نتائج السلوك العدائي والعملية العسكرية في مراحلها الأولى"، مشيرا إلى أن هدف التحالف "حماية مصادر الطاقة العالمية من الهجمات العدائية وضمان سلاسل الإمداد".
وكشف التحالف عن أن قواته تنفذ حاليا ضربات جوية لما وصفه بـ "مصادر التهديد" بمدينتي صنعاء والحديدة في اليمن.
ويوم الأحد الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله"
تنفيذ هجمات بصواريخ مجنحة وباليستية وطائرات مُسيرة مفخخة على منشآت لشركة أرامكو السعودية في الرياض وينبع وجدة، وأهداف أخرى وصفتها الجماعة بـ "الحساسة" في مناطق أبها وخميس مشيط وجيزان، ضمن عملية أسمتها "كسر الحصار الثانية" رداً على استمرار منع وصول السفن إلى ميناء الحديدة، حسب الجماعة.