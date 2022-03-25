https://arabic.sputniknews.com/20220325/متحدث-هجمات-بالصواريخ-والطائرات-على-منشآت-حيوية-في-الرياض-وجدة-1060462406.html
متحدث: هجمات بالصواريخ والطائرات على منشآت حيوية في الرياض وجدة
متحدث: هجمات بالصواريخ والطائرات على منشآت حيوية في الرياض وجدة
أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، تنفيذ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على منشآت حيوية في المملكة العربية... 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T16:34+0000
2022-03-25T16:34+0000
2022-03-25T17:02+0000
العالم العربي
أخبار السعودية اليوم
أنصار الله
الحرب على اليمن
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وقال العميد يحيى سريع، في خطاب أذاعته قناة المسيرة التابعة للجماعة منذ قليل، إن الهجمات وقعت على منشآت أرامكو في جدة ومنشآت حيوية في العاصمة السعودية الرياض بدفعة من الصواريخ المجنحة.وأضاف أنه جرى "استهداف مصفاة رأس تنورة ومصفاة رابغ النفطية بأعداد كبيرة من الطائرات المسيرة، واستهداف أرامكو جيزان ونجران بأعداد كبيرة من الطائرات المسيرة"، في عملية أطلق عليها "عملية كسر الحصار الثالثة"، وقال إنها ردٌ على "استمرار الحصار وتدشينٌ للعام الثامن من الصمود".وتابع "تم قصف أهداف حيوية وهامة في مناطق جيزان وظهران الجنوب وأبها وخميس مشيط بأعداد كبيرة من الصواريخ الباليستية، وسننفذ المزيد من الضربات النوعية ضمن بنك أهداف كسر الحصار، ولن نتردد في توسيع عملياتنا العسكرية حتى وقف العدوان ورفع الحصار".وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، أعلن اليوم الجمعة، إحباط هجمات جديدة لجماعة "أنصار الله" على المملكة.وقال التحالف، حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن "الدفاعات السعودية دمرت صاروخاً باليستياً أطلق باتجاه مدينة جيزان [جنوب غربي السعودية]".وأضاف أن "الدفاعات السعودية دمرت مُسيرة مفخخة أطلقت باتجاه مدينة نجران [جنوب السعودية]".ويوم الأحد الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله"، تنفيذ هجمات بصواريخ مجنحة وباليستية وطائرات مُسيرة مفخخة على منشآت لشركة أرامكو السعودية في الرياض وينبع وجدة، وأهداف أخرى وصفتها الجماعة بـ "الحساسة" في مناطق أبها وخميس مشيط وجيزان، ضمن عملية أسمتها "كسر الحصار الثانية" رداً على استمرار منع وصول السفن إلى ميناء الحديدة، حسب الجماعة.وتقود السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات مُسيرة وصواريخ باليستية وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة، ومنشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو الفاعل في التحالف.وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220325/وكالة-سحابة-كثيفة-من-الدخان-الأسود-تتصاعد-في-مدينة-جدة-السعودية-1060461165.html
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العالم العربي, أخبار السعودية اليوم, أنصار الله, الحرب على اليمن
متحدث: هجمات بالصواريخ والطائرات على منشآت حيوية في الرياض وجدة
16:34 GMT 25.03.2022 (تم التحديث: 17:02 GMT 25.03.2022)
أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، تنفيذ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على منشآت حيوية في المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة.
وقال العميد يحيى سريع، في خطاب أذاعته قناة المسيرة التابعة للجماعة منذ قليل، إن الهجمات وقعت على منشآت أرامكو في جدة ومنشآت حيوية في العاصمة السعودية الرياض بدفعة من الصواريخ المجنحة
.
وأضاف أنه جرى "استهداف مصفاة رأس تنورة ومصفاة رابغ النفطية بأعداد كبيرة من الطائرات المسيرة، واستهداف أرامكو جيزان ونجران بأعداد كبيرة من الطائرات المسيرة"، في عملية أطلق عليها "عملية كسر الحصار الثالثة"، وقال إنها ردٌ على "استمرار الحصار وتدشينٌ للعام الثامن من الصمود".
وتابع "تم قصف أهداف حيوية وهامة في مناطق جيزان وظهران الجنوب وأبها وخميس مشيط بأعداد كبيرة من الصواريخ الباليستية، وسننفذ المزيد من الضربات النوعية ضمن بنك أهداف كسر الحصار، ولن نتردد في توسيع عملياتنا العسكرية حتى وقف العدوان ورفع الحصار".
وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، أعلن اليوم الجمعة، إحباط هجمات جديدة لجماعة "أنصار الله" على المملكة.
وقال التحالف، حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن "الدفاعات السعودية دمرت
صاروخاً باليستياً أطلق باتجاه مدينة جيزان [جنوب غربي السعودية]".
وأضاف أن "الدفاعات السعودية دمرت مُسيرة مفخخة أطلقت باتجاه
مدينة نجران [جنوب السعودية]".
ويوم الأحد الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله"، تنفيذ هجمات بصواريخ مجنحة وباليستية وطائرات مُسيرة مفخخة على منشآت لشركة أرامكو السعودية في الرياض وينبع وجدة، وأهداف أخرى وصفتها الجماعة بـ "الحساسة" في مناطق أبها وخميس مشيط وجيزان، ضمن عملية أسمتها "كسر الحصار الثانية" رداً على استمرار منع وصول السفن إلى ميناء الحديدة، حسب الجماعة.
وتقود السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات مُسيرة وصواريخ باليستية وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة، ومنشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو الفاعل في التحالف.
وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.