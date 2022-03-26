https://arabic.sputniknews.com/20220326/السعودية-تعلن-مقتل-3-خبراء-متخصصين-في-تفخيخ-الزوارق-وتمهل-أنصار-الله-3-ساعات-1060491948.html
السعودية تعلن مقتل 3 خبراء متخصصين في تفخيخ الزوارق وتمهل "أنصار الله" 3 ساعات
السعودية تعلن مقتل 3 خبراء متخصصين في تفخيخ الزوارق وتمهل "أنصار الله" 3 ساعات
أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، عن "استهداف 4 زوارق مفخخة، تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية غرب اليمن. 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T13:52+0000
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وقال التحالف العربي، في بيان نقلته قناة "الإخبارية" السعودية، إنه "تم استهداف 4 زوارق مفخخة، تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، قيد التجهيز بميناء الصَليف شمال غربي محافظة الحديدة غرب اليمن".وأعلن البيان، عن "مقتل 3 خبراء متخصصين في تفخيخ الزوارق وإطلاقها بميناء الصليف"، مؤكدا أن "الزوارق كانت تجهز لشن هجوم على ناقلات النفط".وأمهل التحالف "جماعة أنصار الله 3 ساعات لإخراج الأسلحة من مينائي الحديدة والصليف ومطار صنعاء"، مؤكدا أن الجماعة استخدمت مواقع ذات حماية خاصة لمهاجمة المنشآت النفطية في المملكة.ونفذت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الجمعة، عملية عسكرية واسعة استهدفت منشآت لشركة أرامكو النفطية ومصفاتين في السعودية بالصواريخ والطائرات المُسيرة المفخخة.وأعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، اليوم السبت، إطلاق "عملية استجابة لتحييد استهداف المنشآت النفطية أو التأثير على أمن الطاقة".وأضاف أن "على الحوثيين تحمل نتائج السلوك العدائي والعملية العسكرية في مراحلها الأولى"، مشيرا إلى أن هدف التحالف "حماية مصادر الطاقة العالمية من الهجمات العدائية وضمان سلاسل الإمداد".وكشف التحالف عن أن قواته تنفذ حاليا ضربات جوية لما وصفه بـ "مصادر التهديد" بمدينتي صنعاء والحديدة في اليمن.ويوم الأحد الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله" تنفيذ هجمات بصواريخ مجنحة وباليستية وطائرات مُسيرة مفخخة على منشآت لشركة أرامكو السعودية في الرياض وينبع وجدة، وأهداف أخرى وصفتها الجماعة بـ "الحساسة" في مناطق أبها وخميس مشيط وجيزان، ضمن عملية أسمتها "كسر الحصار الثانية" رداً على استمرار منع وصول السفن إلى ميناء الحديدة، حسب الجماعة.
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أخبار السعودية اليوم, أخبار اليمن الأن, أنصار الله
السعودية تعلن مقتل 3 خبراء متخصصين في تفخيخ الزوارق وتمهل "أنصار الله" 3 ساعات
أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، عن "استهداف 4 زوارق مفخخة، تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية غرب اليمن.
وقال التحالف العربي، في بيان نقلته قناة "الإخبارية" السعودية، إنه "تم استهداف 4 زوارق مفخخة، تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، قيد التجهيز بميناء الصَليف شمال غربي محافظة الحديدة غرب اليمن".
وأعلن البيان، عن "مقتل 3 خبراء متخصصين في تفخيخ الزوارق وإطلاقها بميناء الصليف"، مؤكدا أن "الزوارق كانت تجهز لشن هجوم على ناقلات النفط".
وأمهل التحالف "جماعة أنصار الله 3 ساعات لإخراج الأسلحة من مينائي الحديدة والصليف ومطار صنعاء"، مؤكدا أن الجماعة استخدمت مواقع ذات حماية خاصة لمهاجمة المنشآت النفطية في المملكة.
ونفذت جماعة "أنصار الله" اليمنية
، أمس الجمعة، عملية عسكرية واسعة استهدفت منشآت لشركة أرامكو النفطية ومصفاتين في السعودية بالصواريخ والطائرات المُسيرة المفخخة.
وأعلن التحالف العربي
في اليمن بقيادة السعودية، اليوم السبت، إطلاق "عملية استجابة لتحييد استهداف المنشآت النفطية أو التأثير على أمن الطاقة".
وأضاف أن "على الحوثيين تحمل نتائج السلوك العدائي والعملية العسكرية في مراحلها الأولى"، مشيرا إلى أن هدف التحالف "حماية مصادر الطاقة العالمية من الهجمات العدائية وضمان سلاسل الإمداد".
وكشف التحالف عن أن قواته تنفذ حاليا ضربات جوية لما وصفه بـ "مصادر التهديد" بمدينتي صنعاء والحديدة في اليمن.
ويوم الأحد الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله"
تنفيذ هجمات بصواريخ مجنحة وباليستية وطائرات مُسيرة مفخخة على منشآت لشركة أرامكو السعودية في الرياض وينبع وجدة، وأهداف أخرى وصفتها الجماعة بـ "الحساسة" في مناطق أبها وخميس مشيط وجيزان، ضمن عملية أسمتها "كسر الحصار الثانية" رداً على استمرار منع وصول السفن إلى ميناء الحديدة، حسب الجماعة.