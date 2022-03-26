https://arabic.sputniknews.com/20220326/الكرملين-تصريحات-بايدن-تجاه-بوتين-تضيق-احتمال-تحسن-العلاقات-المشتركة-1060497716.html

الكرملين: تصريحات بايدن تجاه بوتين "تضيق احتمال تحسن العلاقات المشتركة"

الكرملين: تصريحات بايدن تجاه بوتين "تضيق احتمال تحسن العلاقات المشتركة"

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن "الإساءات الجديدة التي وجهها بايدن لبوتين، التي قالها الرئيس الأمريكي خلال زيارته لبولندا، تزيد من تضييق... 26.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-26T16:11+0000

2022-03-26T16:11+0000

2022-03-26T16:11+0000

جو بايدن

الكرملين

دميتري بيسكوف

فلاديمير بوتين

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وأشار بيسكوف إلى أنه "من الغريب سماع اتهامات ضد بوتين من بايدن، الذي دعا إلى قصف يوغوسلافيا وقتل الناس".وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد وصف، اليوم السبت، نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "مجرم حرب" أثناء اجتماعه باللاجئين الأوكرانيين في وارسو.ولدى سؤاله عن رأيه في بوتين بعد لقائه باللاجئين، قال بايدن: "إنه مجرم حرب".ووصف الكرملين، في 16 مارس/ آذار، تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، حول الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالخطاب غير المقبول والذي لا يغتفر من رئيس دولة قتلت الآلاف بقنابلها.وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، لوكالة "سبوتنيك"، إن "تصريحات الرئيس بايدن الأخيرة، حول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هي "خطاب غير مقبول، ولا يغتفر من رئيس دولة قتلت آلاف الناس بقنابلها".أتت تصريحات بيسكوف، كرد على أقوال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، التي زعم فيها أن الرئيس الروسي "مجرم حرب".وارتبط مؤخرا نجل بايدن بالمشاريع البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا، حيث صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوم أمس الجمعة، بأن "روسيا ستطالب بتفسير تورط نجل بايدن في عمل المختبرات البيولوجية في أوكرانيا".

https://arabic.sputniknews.com/20220326/بايدن-يصف-بوتين-بالجزار-1060494602.html

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جو بايدن, الكرملين, دميتري بيسكوف, فلاديمير بوتين