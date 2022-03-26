https://arabic.sputniknews.com/20220326/الكرملين-تصريحات-بايدن-تجاه-بوتين-تضيق-احتمال-تحسن-العلاقات-المشتركة-1060497716.html
الكرملين: تصريحات بايدن تجاه بوتين "تضيق احتمال تحسن العلاقات المشتركة"
الكرملين: تصريحات بايدن تجاه بوتين "تضيق احتمال تحسن العلاقات المشتركة"
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن "الإساءات الجديدة التي وجهها بايدن لبوتين، التي قالها الرئيس الأمريكي خلال زيارته لبولندا، تزيد من تضييق... 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T16:11+0000
2022-03-26T16:11+0000
2022-03-26T16:11+0000
جو بايدن
الكرملين
دميتري بيسكوف
فلاديمير بوتين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104289/81/1042898153_0:0:3125:1759_1920x0_80_0_0_fcae5934b865e0b6b50b321d4067dbad.jpg
وأشار بيسكوف إلى أنه "من الغريب سماع اتهامات ضد بوتين من بايدن، الذي دعا إلى قصف يوغوسلافيا وقتل الناس".وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد وصف، اليوم السبت، نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "مجرم حرب" أثناء اجتماعه باللاجئين الأوكرانيين في وارسو.ولدى سؤاله عن رأيه في بوتين بعد لقائه باللاجئين، قال بايدن: "إنه مجرم حرب".ووصف الكرملين، في 16 مارس/ آذار، تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، حول الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالخطاب غير المقبول والذي لا يغتفر من رئيس دولة قتلت الآلاف بقنابلها.وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، لوكالة "سبوتنيك"، إن "تصريحات الرئيس بايدن الأخيرة، حول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هي "خطاب غير مقبول، ولا يغتفر من رئيس دولة قتلت آلاف الناس بقنابلها".أتت تصريحات بيسكوف، كرد على أقوال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، التي زعم فيها أن الرئيس الروسي "مجرم حرب".وارتبط مؤخرا نجل بايدن بالمشاريع البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا، حيث صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوم أمس الجمعة، بأن "روسيا ستطالب بتفسير تورط نجل بايدن في عمل المختبرات البيولوجية في أوكرانيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220326/بايدن-يصف-بوتين-بالجزار-1060494602.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104289/81/1042898153_394:0:3125:2048_1920x0_80_0_0_c4c07d800655cdaff85bee4bf891354c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جو بايدن, الكرملين, دميتري بيسكوف, فلاديمير بوتين
الكرملين: تصريحات بايدن تجاه بوتين "تضيق احتمال تحسن العلاقات المشتركة"
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن "الإساءات الجديدة التي وجهها بايدن لبوتين، التي قالها الرئيس الأمريكي خلال زيارته لبولندا، تزيد من تضييق احتمالات تحسن العلاقات بين بلدينا".
وأشار بيسكوف
إلى أنه "من الغريب سماع اتهامات ضد بوتين من بايدن، الذي دعا إلى قصف يوغوسلافيا وقتل الناس".
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد وصف، اليوم السبت، نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "مجرم حرب" أثناء اجتماعه باللاجئين الأوكرانيين في وارسو.
ولدى سؤاله عن رأيه في بوتين بعد لقائه باللاجئين، قال بايدن: "إنه مجرم حرب".
ووصف الكرملين، في 16 مارس/ آذار، تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، حول الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالخطاب غير المقبول والذي لا يغتفر من رئيس دولة قتلت الآلاف بقنابلها.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، لوكالة "سبوتنيك"، إن "تصريحات الرئيس بايدن الأخيرة، حول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هي "خطاب غير مقبول، ولا يغتفر من رئيس دولة قتلت آلاف الناس بقنابلها".
أتت تصريحات بيسكوف، كرد على أقوال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، التي زعم فيها أن الرئيس الروسي "مجرم حرب".
وارتبط مؤخرا نجل بايدن
بالمشاريع البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا، حيث صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوم أمس الجمعة، بأن "روسيا ستطالب بتفسير تورط نجل بايدن في عمل المختبرات البيولوجية في أوكرانيا".