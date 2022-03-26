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https://arabic.sputniknews.com/20220326/بايدن-يصف-بوتين-بالجزار-1060494602.html
بايدن يصف بوتين "بالجزار"
بايدن يصف بوتين "بالجزار"
وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "جزار" أثناء اجتماعه باللاجئين الأوكرانيين في وارسو. 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T15:07+0000
2022-03-26T15:07+0000
فلاديمير بوتين
جو بايدن
روسيا
أخبار أوكرانيا
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ولدى سؤاله عن رأيه في بوتين بعد لقائه باللاجئين، قال بايدن: "إنه جزار".ووصف الكرملين، في 16 مارس/آذار تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، حول الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالخطاب غير المقبول والذي لا يغتفر من رئيس دولة قتلت الآلاف بقنابلها.وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، لوكالة "سبوتنيك"، إن "تصريحات الرئيس بايدن الأخيرة، حول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هي "خطاب غير مقبول، والذي لا يغتفر من رئيس دولة قتلت آلاف الناس بقنابلها".وأتت تصريحات بيسكوف، كرد على أقوال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل ساعات، والتي زعم فيها أن الرئيس الروسي "مجرم حرب".وارتبط أخيرا نجل بايدن بالمشاريع البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا، حيث صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوم أمس الجمعة، بأن "روسيا ستطالب بتفسير تورط نجل بايدن في عمل المختبرات البيولوجية في أوكرانيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220302/بايدن-يخلط-بين-الأوكرانيين-والإيرانيين-1059345917.html
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فلاديمير بوتين, جو بايدن, روسيا, أخبار أوكرانيا

بايدن يصف بوتين "بالجزار"

15:07 GMT 26.03.2022
© AFP 2022 / THOMAS COEXالرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مؤتمر صحفي بعد القمة الطارئة لرؤساء "الناتو" في بروكسل، بلجيكا، 24 مارس/ آذار 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مؤتمر صحفي بعد القمة الطارئة لرؤساء الناتو في بروكسل، بلجيكا، 24 مارس/ آذار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2022
© AFP 2022 / THOMAS COEX
وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "جزار" أثناء اجتماعه باللاجئين الأوكرانيين في وارسو.
ولدى سؤاله عن رأيه في بوتين بعد لقائه باللاجئين، قال بايدن: "إنه جزار".
ووصف الكرملين، في 16 مارس/آذار تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، حول الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالخطاب غير المقبول والذي لا يغتفر من رئيس دولة قتلت الآلاف بقنابلها.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
بايدن يخلط بين الأوكرانيين والإيرانيين
2 مارس, 04:35 GMT
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، لوكالة "سبوتنيك"، إن "تصريحات الرئيس بايدن الأخيرة، حول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هي "خطاب غير مقبول، والذي لا يغتفر من رئيس دولة قتلت آلاف الناس بقنابلها".
وأتت تصريحات بيسكوف، كرد على أقوال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل ساعات، والتي زعم فيها أن الرئيس الروسي "مجرم حرب".
وارتبط أخيرا نجل بايدن بالمشاريع البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا، حيث صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوم أمس الجمعة، بأن "روسيا ستطالب بتفسير تورط نجل بايدن في عمل المختبرات البيولوجية في أوكرانيا".
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