https://arabic.sputniknews.com/20220326/بريطانيا-تشير-إلى-إمكانية-رفع-العقوبات-عن-روسيا-1060505201.html

بريطانيا تشير إلى إمكانية رفع العقوبات عن روسيا

بريطانيا تشير إلى إمكانية رفع العقوبات عن روسيا

حددت وزيرة خارجية بريطانيا، ليز تراس، شرطان أساسيان لرفع العقوبات عن روسيا، وقف إطلاق النار وانسحاب قواتها من أوكرانيا. 26.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-26T22:49+0000

2022-03-26T22:49+0000

2022-03-26T22:49+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

أخبار أوكرانيا

بريطانيا

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لندن - سبوتنيك. وقالت تراس في مقابلة مع صحيفة "تلغراف" البريطانية: "لا ينبغي رفع العقوبات [عن روسيا] إلا بوقف كامل لإطلاق النار وانسحاب قواتها، فضلا عن التعهدات بعدم وقوع عدوان آخر..()".في الوقت نفسه، شددت تراس على ضرورة مضاعفة العقوبات على روسيا في الوقت الحالي، فضلا عن مضاعفة كميات توريد الأسلحة لأوكرانيا، كونه سيسرع على حد تعبيرها بجلوس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طاولة المفاوضات.وأضافت تراس أن بلادها تريد أن تلعب دورا رئيسيا عندما يحين وقت المفاوضات، لضمان دعم أوكرانيا في توقيع اتفاقية فعالة، لافتة إلى إنشاء "وحدة تفاوض" في وزارة الخارجية للمساعدة في أي محادثات سلام مستقبلية.ويواصل الجيش الروسي، منذ 24 من فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، مؤكدا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وفرض الغرب حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا تقول إنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الوضع في أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220326/بوتين-يشكر-أعضاء-الحرس-الوطني-المشاركين-في-العملية-الخاصة-في-أوكرانيا-1060504999.html

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