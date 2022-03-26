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Курсанты академии МЧС ДНР осматривают разрушенные дома в Волновахе - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220326/بريطانيا-تشير-إلى-إمكانية-رفع-العقوبات-عن-روسيا-1060505201.html
بريطانيا تشير إلى إمكانية رفع العقوبات عن روسيا
بريطانيا تشير إلى إمكانية رفع العقوبات عن روسيا
حددت وزيرة خارجية بريطانيا، ليز تراس، شرطان أساسيان لرفع العقوبات عن روسيا، وقف إطلاق النار وانسحاب قواتها من أوكرانيا. 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T22:49+0000
2022-03-26T22:49+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
بريطانيا
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لندن - سبوتنيك. وقالت تراس في مقابلة مع صحيفة "تلغراف" البريطانية: "لا ينبغي رفع العقوبات [عن روسيا] إلا بوقف كامل لإطلاق النار وانسحاب قواتها، فضلا عن التعهدات بعدم وقوع عدوان آخر..()".في الوقت نفسه، شددت تراس على ضرورة مضاعفة العقوبات على روسيا في الوقت الحالي، فضلا عن مضاعفة كميات توريد الأسلحة لأوكرانيا، كونه سيسرع على حد تعبيرها بجلوس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طاولة المفاوضات.وأضافت تراس أن بلادها تريد أن تلعب دورا رئيسيا عندما يحين وقت المفاوضات، لضمان دعم أوكرانيا في توقيع اتفاقية فعالة، لافتة إلى إنشاء "وحدة تفاوض" في وزارة الخارجية للمساعدة في أي محادثات سلام مستقبلية.ويواصل الجيش الروسي، منذ 24 من فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، مؤكدا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وفرض الغرب حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا تقول إنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الوضع في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220326/بوتين-يشكر-أعضاء-الحرس-الوطني-المشاركين-في-العملية-الخاصة-في-أوكرانيا-1060504999.html
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أخبار أوكرانيا, بريطانيا

بريطانيا تشير إلى إمكانية رفع العقوبات عن روسيا

22:49 GMT 26.03.2022
© AFP 2022 / DANIEL LEALوزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس
وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2022
© AFP 2022 / DANIEL LEAL
حددت وزيرة خارجية بريطانيا، ليز تراس، شرطان أساسيان لرفع العقوبات عن روسيا، وقف إطلاق النار وانسحاب قواتها من أوكرانيا.
لندن - سبوتنيك. وقالت تراس في مقابلة مع صحيفة "تلغراف" البريطانية: "لا ينبغي رفع العقوبات [عن روسيا] إلا بوقف كامل لإطلاق النار وانسحاب قواتها، فضلا عن التعهدات بعدم وقوع عدوان آخر..()".
في الوقت نفسه، شددت تراس على ضرورة مضاعفة العقوبات على روسيا في الوقت الحالي، فضلا عن مضاعفة كميات توريد الأسلحة لأوكرانيا، كونه سيسرع على حد تعبيرها بجلوس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طاولة المفاوضات.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
بوتين يشكر أعضاء الحرس الوطني المشاركين في العملية الخاصة في أوكرانيا
22:32 GMT
وأضافت تراس أن بلادها تريد أن تلعب دورا رئيسيا عندما يحين وقت المفاوضات، لضمان دعم أوكرانيا في توقيع اتفاقية فعالة، لافتة إلى إنشاء "وحدة تفاوض" في وزارة الخارجية للمساعدة في أي محادثات سلام مستقبلية.
ويواصل الجيش الروسي، منذ 24 من فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، مؤكدا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وفرض الغرب حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا تقول إنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الوضع في أوكرانيا.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:50 GMT
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