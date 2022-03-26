https://arabic.sputniknews.com/20220326/تركيا-تحيد-جسما-مجهولا-يشبه-اللغم-في-البوسفور-1060480063.html
تركيا تحيد جسما مجهولا شبيها بـ"اللغم" في البوسفور
تركيا تحيد جسما مجهولا شبيها بـ"اللغم" في البوسفور
أعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان، عن إجراءات لتحييد جسم في مضيق البوسفور يبدو وكأنه لغم. 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T10:15+0000
2022-03-26T10:15+0000
2022-03-26T10:27+0000
أخبار تركيا اليوم
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وذكرت صحيفة "ستار" التركية، اليوم السبت، أن "جسمًا يشبه اللغم لوحظ عند مدخل البوسفور".وأضافت: "عقب اكتشاف سفينة تجارية مدنية لجسم يشبه اللغم، في صباح يوم 26 مارس/ آذار 2022، في المنطقة الشاطئية لمضيق البوسفور، تم إرسال فرق الدفاع تحت الماء على الفور إلى مكان الحادث".وتم وضع الجسم المجهول تحت الحراسة من قبل فرق الدفاع، حيث تدخلت وقامت بتحييده".وذكرت قناة ت"ي آر تي خبر" التلفزيونية، أن "مضيق البوسفور مغلق أمام الملاحة حتى إشعار آخر، بعد ورود تقارير عن وجود جسم غريب يشبه لغما في المضيق".وأفادت وكالة الأمن الفيدرالي في روسيا بأن البحرية الأوكرانية، بعد بدء العملية الخاصة الروسية، وضعت نحو 420 لغما على الطرق المؤدية إلى موانئ أوديسا وأوتشاكوف وتشيرنومورسك ويوجني.وقالت الخدمة في بيان: "وضعت البحرية الأوكرانية حقول ألغام مقدرة بـ 420 لغما على موانئ أوديسا وأوتشاكوف وتشيرنومورسك ويوجني".وأضاف البيان: "الألغام التي زرعها الجيش الأوكراني يمكن أن تنجرف إلى مضيق البوسفور وإلى البحر الأبيض المتوسط بسبب التيار".
https://arabic.sputniknews.com/20220325/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يقبض-على-جاسوس-أوكراني-في-موسكو-1060444730.html
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أخبار تركيا اليوم
تركيا تحيد جسما مجهولا شبيها بـ"اللغم" في البوسفور
10:15 GMT 26.03.2022 (تم التحديث: 10:27 GMT 26.03.2022)
أعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان، عن إجراءات لتحييد جسم في مضيق البوسفور يبدو وكأنه لغم.
وذكرت صحيفة "ستار" التركية، اليوم السبت، أن "جسمًا يشبه اللغم لوحظ عند مدخل البوسفور".
وأضافت: "عقب اكتشاف سفينة تجارية مدنية لجسم يشبه اللغم، في صباح يوم 26 مارس/ آذار 2022، في المنطقة الشاطئية لمضيق البوسفور، تم إرسال فرق الدفاع تحت الماء على الفور إلى مكان الحادث".
وتم وضع الجسم المجهول تحت الحراسة من قبل فرق الدفاع، حيث تدخلت وقامت بتحييده".
وذكرت قناة ت"ي آر تي خبر" التلفزيونية، أن "مضيق البوسفور مغلق أمام الملاحة حتى إشعار آخر، بعد ورود تقارير عن وجود جسم غريب يشبه لغما في المضيق".
وأفادت وكالة الأمن الفيدرالي
في روسيا بأن البحرية الأوكرانية، بعد بدء العملية الخاصة الروسية، وضعت نحو 420 لغما على الطرق المؤدية إلى موانئ أوديسا وأوتشاكوف وتشيرنومورسك ويوجني.
وقالت الخدمة في بيان: "وضعت البحرية الأوكرانية حقول ألغام مقدرة بـ 420 لغما على موانئ أوديسا وأوتشاكوف وتشيرنومورسك ويوجني".
وأضاف البيان: "الألغام التي زرعها الجيش الأوكراني يمكن أن تنجرف إلى مضيق البوسفور وإلى البحر الأبيض المتوسط بسبب التيار".