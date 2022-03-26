https://arabic.sputniknews.com/20220326/قطر-يجب-التوصل-لاتفاق-نووي-مع-إيران-وندعو-لمعالجة-مخاوف-أطراف-الحرب-في-أوكرانيا-بشكل-سلمي-1060491087.html

قطر: يجب التوصل لاتفاق نووي مع إيران وندعو لمعالجة مخاوف أطراف الحرب في أوكرانيا بشكل سلمي

قطر: يجب التوصل لاتفاق نووي مع إيران وندعو لمعالجة مخاوف أطراف الحرب في أوكرانيا بشكل سلمي

أكد وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم السبت، على "أهمية التوصل لاتفاق نووي مع إيران، يتبعه اتفاقيات أخرى بشأن الأمن الشامل في المنطقة". 26.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-26T13:36+0000

2022-03-26T13:36+0000

2022-03-26T13:36+0000

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وقال محمد بن عبد الرحمن، خلال مشاركته في إحدى جلسات منتدى الدوحة المنعقد حالياً في قطر، إنه "من المهم بالنسبة لنا أن نرى استقرارا في منطقتنا"، مشدداً أن "الحوار يشكل خطوة مهمة لزيادة الأمن والاستقرار"، وذلك حسب صحيفة الشرق القطرية.وأضاف: "نؤمن بالحلول الدبلوماسية للحفاظ على الأمن العالمي، وحل الأزمات هو عبر طاولة الحوار والدبلوماسية"، متابعا: "نحن ضد الاعتداء على سيادة أي دولة والتدخل في الشؤون الداخلية".وأشار إلى أن "الأزمات الجيوسياسية لها تأثيرها على العالم بأسره وتداعيات الحرب في أوكرانيا شملت الجميع"، مشددا على ضرورة "التعامل مع مشكلات المنطقة بنفس الالتزام الذي تعامل به العالم مع الأزمة الأوكرانية".وأردف وزير الخارجية القطري: "هناك مخاوف لدى أطراف الحرب في أوكرانيا ونحن ندعو لمعالجة هذه المخاوف بشكل سلمي".وكان أمير قطر تميم بن حمد، قال إن عالم اليوم وصل إلى مرحلة مفصلية على جميع المستويات، لافتا إلى أن هذه المرحلة تتطلب مراجعات جذرية قبل أن يصل العالم إلى حالة من فقدان التوازن.وأضاف، خلال كلمته في افتتاح منتدى الدوحة: "نرى تقلص في المساحات السياسية والدبلوماسية لصالح التمدد العسكري".وأوضح: "بدأت عسكرة الحلول في التنامي لتصل واحدة من أصعب ذروتها في العقود الأربعة الأخيرة في الحرب الأوكرانية"، حسب تعبيره.وتابع: "تكشف هذه الحرب بما لا يدع مجالا للشك عن أن المعادلات التي استقرّ عليها النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانيـة وبعد انقضاء الحـرب الباردة- آخـذة في التـغـيّر".وانطلقت، اليوم السبت، أعمال النسخة العشرين من منتدى الدوحة، وتستمر يومين، تحت عنوان "التحول إلى عصر جديد"، وذلك بهدف إطلاق الحوار والنقاش حول التحديات الحرجة التي تواجه عالمنا، وتعزيز تبادل الأفكار، وصناعة السياسات، وتقديم التوصيات القابلة للتطبيق، بمشاركة عدد من رؤساء حكومات ووزراء عرب.

https://arabic.sputniknews.com/20220326/أمير-قطر-العالم-وصل-إلى-مرحلة-تتطلب-مراجعات-جذرية-قبل-أن-يفقد-توزانه-1060475030.html

https://arabic.sputniknews.com/20220326/وزير-الطاقة-القطري-لا-يمكن-توفير-الكميات-التي-كانت-تقدمها-روسيا-إلى-أوروبا-بين-ليلة-وضحاها-1060486719.html

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أخبار قطر اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا, إيران, الاتفاق النووي الإيراني