https://arabic.sputniknews.com/20220326/منظمة-التحرير-الفلسطينية-الانتخابات-حق-للمواطنين-وعلى-حماس-مراجعة-مواقفها-1060501206.html

منظمة التحرير الفلسطينية: الانتخابات حق للمواطنين وعلى "حماس" مراجعة مواقفها

منظمة التحرير الفلسطينية: الانتخابات حق للمواطنين وعلى "حماس" مراجعة مواقفها

أشار رمزي رباح، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى ضرورة إجراء الانتخابات في قطاع غزة باعتبارها حقا للمواطنين. 26.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-26T18:30+0000

2022-03-26T18:30+0000

2022-03-26T18:42+0000

العالم العربي

أخبار فلسطين اليوم

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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مساء اليوم السبت، عن رمزي رباح أن الانتخابات الفلسطينية هي الخيار الوحيد لانتخاب الممثلين وإعادة بناء المؤسسات كافة دون تفرد أو إقصاء.وأفاد المسؤول الفلسطيني بأن انتخابات المجالس المحلية والبلدية ستفتح المسار الديمقراطي أمام الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية، موضحا أن هناك فرصة أمام حركة "حماس" لمراجعة مواقفها، والالتحاق في أقرب فرصة لاستكمال دورة الانتخابات الثالثة في القطاع.وكانت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية قد أصدرت بيانا بشأن ساعات الاقتراع في المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية، مؤكدة أنه لن يتم تمديدها، مشيرة إلى أن موعد إغلاق جميع مراكز الاقتراع هو السابعة مساء.وتابعت وكالة "وفا": "يستثنى من ذلك الهيئات المحلية التي أعلنت اللجنة عن تمديد فترة الاقتراع فيها مسبقا، وهي: هيئة جبع بمحافظة القدس حتى 9 مساء، وهيئة تفوح حتى الـ 8 مساء، إضافة إلى مدرسة جمال عبد الناصر للبنات في نابلس التي يمتد التصويت فيها حتى 8 مساء".وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية أن نسبة الاقتراع في الانتخابات المحلية "المرحلة الثانية"، بلغت 39 % حتى الساعة الرابعة عصرا، بينما تفاوتت نسبة الاقتراع في المحافظات بين 26 و53 %.

https://arabic.sputniknews.com/20220321/بعد-نجاح-المرحلة-الأولى-هل-تؤثر-مقاطعة-حماس-على-الانتخابات-المحلية-في-فلسطين؟-1060279652.html

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