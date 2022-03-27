https://arabic.sputniknews.com/20220327/إسرائيل-تصادق-على-إقامة-5-مستوطنات-جديدة-تزامنا-مع-قمة-النقب-1060522445.html

إسرائيل تصادق على إقامة 5 مستوطنات جديدة... تزامنا مع "قمة النقب"

إسرائيل تصادق على إقامة 5 مستوطنات جديدة... تزامنا مع "قمة النقب"

صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على تدشين 5 مستوطنات جديدة في صحراء النقب، بالتزامن مع انعقاد القمة العربية الأمريكية الإسرائيلية في المدينة نفسها... 27.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-27T12:12+0000

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2022-03-27T12:12+0000

إسرائيل

مستوطنة

النقب

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وكتبت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، إيليت شاكيد، تغريدة جديدة لها بحسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأحد، أكدت من خلالها أن حكومة بلادها صادقت على إقامة 5 مستوطنات جديدة في مدينة النقب.وأوضحت الوزيرة الإسرائيلية أن حكومة بلادها وافقت على تدشين 4 مستوطنات المتدينين المتشددين "الحريديم"، وواحدة للعلمانيين، فضلا عن القرار الذي تم الموافقة عليه من قبل بإقامة مدينتين جديدتين في النقب، هما "نيتسانا" للعلمانيين والثانية "كاسيف" للمتدينين "الحريديم".وشددت الوزيرة الإسرائيلية على أن بناء المستوطنات في النقب أو تعزيز الاستيطان في النقب له أهمية استراتيجية في تعزيز الحكم في المنطقة، مشيرة إلى أن ديفيد بن غوريون، أول رئيس وزراء لإسرائيل، كان يهدف إلى التوطين في النقب، خاصة وأنه دفن فيها وتحديدا في مدينة سديه بوكير.وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قد نشرت، أمس السبت، أن القمة التي ستعقد، اليوم، بمشاركة وزراء خارجية مصر والإمارات والبحرين والمغرب، ومعهم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، وستقام في فندق بالمنطقة الجنوبية الإسرائيلية، في مدينة النقب.

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إسرائيل, مستوطنة, النقب