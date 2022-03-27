https://arabic.sputniknews.com/20220327/إيران-تعلن-استعدادها-لتلبية-احتياجات-قطر-في-مونديال-2022-1060520531.html
إيران تعلن استعدادها لتلبية احتياجات قطر في مونديال 2022
إيران تعلن استعدادها لتلبية احتياجات قطر في مونديال 2022
أعلن محافظ فارس الإيرانية، جنوبي البلاد، محمد هادي إیمانیة، اليوم الأحد، عن استعداد المحافظة لتلبية حاجات قطر بما فيها المنتجات الزراعية خلال مونديال كرة القدم... 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T11:38+0000
2022-03-27T11:38+0000
2022-03-27T11:38+0000
قطر
كأس العالم لكرة القدم
إيران
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ونقلت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الأحد، عن هادي إيمانية، أنه التقى بعدد من المستثمرين القطريين، وأشار إلى التعاون الطويل الأمد بين بلاده، وخاصة محافظة فارس وقطر.واقترح المحافظ الإيراني إنشاء دفيئة زراعية في هذه المحافظة من أجل إنتاج المنتجات الزراعية والبستانية والزهور باستثمارات قطرية، مع تصدير منتجاتها إلى قطر ودول أخرى في منطقة الخليج.ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في شهري نوفمبر/ديسمبر من العام الجاري، لأول مرة في دولة عربية، حيث تحتضن قطر نهائيات كأس العالم.
https://arabic.sputniknews.com/20220305/نائب-الرئيس-الإيراني-التعاون-مع-قطر-لإقامة-المونديال-2022-انطلاقة-جديدة-في-العلاقات-الثنائية-1059499873.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
قطر, كأس العالم لكرة القدم, إيران
إيران تعلن استعدادها لتلبية احتياجات قطر في مونديال 2022
أعلن محافظ فارس الإيرانية، جنوبي البلاد، محمد هادي إیمانیة، اليوم الأحد، عن استعداد المحافظة لتلبية حاجات قطر بما فيها المنتجات الزراعية خلال مونديال كرة القدم 2022.
ونقلت وكالة مهر للأنباء
، مساء اليوم الأحد، عن هادي إيمانية، أنه التقى بعدد من المستثمرين القطريين، وأشار إلى التعاون الطويل الأمد بين بلاده، وخاصة محافظة فارس وقطر.
واقترح المحافظ الإيراني إنشاء دفيئة زراعية في هذه المحافظة من أجل إنتاج المنتجات الزراعية والبستانية والزهور باستثمارات قطرية، مع تصدير منتجاتها إلى قطر ودول أخرى في منطقة الخليج.
ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022
، في شهري نوفمبر/ديسمبر من العام الجاري، لأول مرة في دولة عربية، حيث تحتضن قطر نهائيات كأس العالم.