https://arabic.sputniknews.com/20220327/اتحاد-الكرة-المصري-يكشف-حقيقة-إصابة-محمد-صلاح-قبل-موقعة-السنغال-فيديو-1060542079.html
اتحاد الكرة المصري يكشف حقيقة إصابة محمد صلاح قبل موقعة السنغال... فيديو
اتحاد الكرة المصري يكشف حقيقة إصابة محمد صلاح قبل موقعة السنغال... فيديو
كشف اتحاد الكرة المصري، حقيقة إصابة اللاعب محمد صلاح، قبل 48 ساعة من لقاء السنغال الحاسم في داكار. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T19:52+0000
2022-03-27T19:52+0000
2022-03-27T19:52+0000
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وقال المتحدث الرسمي لاتحاد كرة القدم المصري، وليد العطار، في تصريحات عبر برنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي، إن "محمد صلاح لم يتعرض لأي إصابة ومتواجد مع البعثة بشكل جيد ولا صحة لهذه الأخبار بتعرضه للإصابة".وأضاف أن "بعثة المنتخب سوف تصل السنغال في العاشرة مساء اليوم"، متابعا: "كارلوس كيروش مدرب خبير ولديه من الخبرات ما يكفي للتعامل مع المباراة".واختتم العطار بالقول إن "الجميع جاهز من أجل المنافسة والفوز والصعود لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي وكل التوفيق للاعبين".ونجح المنتخب المصري في تحقيق الفوز في لقاء الذهاب للقاء الحاسم بتصفيات كأس العالم 2022، على استاد القاهرة، بهدف دون مقابل أحرزه محمد صلاح.وستقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل في السنغال، إذ يحتاج "الفراعنة" إلى الفوز أو التعادل، أو حتى الهزيمة بفارق هدف غير 1 - 0، لبلوغ مونديال قطر 2022.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مصر الآن, السنغال, منتخب مصر الوطني
اتحاد الكرة المصري يكشف حقيقة إصابة محمد صلاح قبل موقعة السنغال... فيديو
كشف اتحاد الكرة المصري، حقيقة إصابة اللاعب محمد صلاح، قبل 48 ساعة من لقاء السنغال الحاسم في داكار.
وقال المتحدث الرسمي لاتحاد كرة القدم المصري، وليد العطار، في تصريحات عبر برنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي، إن "محمد صلاح لم يتعرض لأي إصابة ومتواجد مع البعثة بشكل جيد ولا صحة لهذه الأخبار بتعرضه للإصابة".
وأضاف أن "بعثة المنتخب سوف تصل السنغال في العاشرة مساء اليوم"، متابعا: "كارلوس كيروش
مدرب خبير ولديه من الخبرات ما يكفي للتعامل مع المباراة".
واختتم العطار بالقول إن "الجميع جاهز من أجل المنافسة والفوز والصعود لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي وكل التوفيق للاعبين".
ونجح المنتخب المصري في تحقيق الفوز في لقاء الذهاب للقاء الحاسم بتصفيات كأس العالم 2022، على استاد القاهرة، بهدف دون مقابل أحرزه محمد صلاح
.
وستقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل في السنغال، إذ يحتاج "الفراعنة" إلى الفوز أو التعادل، أو حتى الهزيمة بفارق هدف غير 1 - 0، لبلوغ مونديال قطر 2022.