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كيروش يوجه رسالة إلى المصريين "بالعربية" قبل موقعة السنغال
كيروش يوجه رسالة إلى المصريين "بالعربية" قبل موقعة السنغال
وجّه البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، رسالة إلى الجماهير المصرية، قبل المواجهة المرتقبة أمام السنغال مساء الثلاثاء المقبل. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T16:12+0000
2022-03-27T16:12+0000
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وقال كيروش، باللغة العربية عبر حسابه على تويتر: "شباب مصر جاهزون للشوط الثاني"، مضيفا: "نمتلك طاقة أكثر من أي وقت مضى بتواضعنا وروح فريقنا والعمل الجماعي. فلن نكون بمفردنا لأننا نحمل في قلوبنا دعم جمهور مصر".ونجح المنتخب المصري في تحقيق الفوز في لقاء الذهاب للقاء الحاسم بتصفيات كأس العالم 2022، على استاد القاهرة، بهدف دون مقابل أحرزه محمد صلاح. وستقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل في السنغال، إذ يحتاج "الفراعنة" إلى الفوز أو التعادل، أو حتى الهزيمة بفارق هدف غير 1 - 0، لبلوغ مونديال قطر 2022.
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أخبار مصر الآن, السنغال

كيروش يوجه رسالة إلى المصريين "بالعربية" قبل موقعة السنغال

16:12 GMT 27.03.2022
© REUTERS / JAVIER BARBANCHOمدرب المنتخب المصري لكرة القدم، كارلوس كيروش
مدرب المنتخب المصري لكرة القدم، كارلوس كيروش - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
© REUTERS / JAVIER BARBANCHO
وجّه البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، رسالة إلى الجماهير المصرية، قبل المواجهة المرتقبة أمام السنغال مساء الثلاثاء المقبل.
وقال كيروش، باللغة العربية عبر حسابه على تويتر: "شباب مصر جاهزون للشوط الثاني"، مضيفا: "نمتلك طاقة أكثر من أي وقت مضى بتواضعنا وروح فريقنا والعمل الجماعي. فلن نكون بمفردنا لأننا نحمل في قلوبنا دعم جمهور مصر".
ونجح المنتخب المصري في تحقيق الفوز في لقاء الذهاب للقاء الحاسم بتصفيات كأس العالم 2022، على استاد القاهرة، بهدف دون مقابل أحرزه محمد صلاح.
وستقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل في السنغال، إذ يحتاج "الفراعنة" إلى الفوز أو التعادل، أو حتى الهزيمة بفارق هدف غير 1 - 0، لبلوغ مونديال قطر 2022.
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