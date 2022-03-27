https://arabic.sputniknews.com/20220327/كيروش-يوجه-رسالة-إلى-المصريين-بالعربية-قبل-موقعة-السنغال-1060535690.html
كيروش يوجه رسالة إلى المصريين "بالعربية" قبل موقعة السنغال
كيروش يوجه رسالة إلى المصريين "بالعربية" قبل موقعة السنغال
وجّه البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، رسالة إلى الجماهير المصرية، قبل المواجهة المرتقبة أمام السنغال مساء الثلاثاء المقبل. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T16:12+0000
2022-03-27T16:12+0000
2022-03-27T16:12+0000
أخبار مصر الآن
السنغال
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1050347958_0:139:3151:1911_1920x0_80_0_0_d236081644619f46f818d93b35dbcba8.jpg
وقال كيروش، باللغة العربية عبر حسابه على تويتر: "شباب مصر جاهزون للشوط الثاني"، مضيفا: "نمتلك طاقة أكثر من أي وقت مضى بتواضعنا وروح فريقنا والعمل الجماعي. فلن نكون بمفردنا لأننا نحمل في قلوبنا دعم جمهور مصر".ونجح المنتخب المصري في تحقيق الفوز في لقاء الذهاب للقاء الحاسم بتصفيات كأس العالم 2022، على استاد القاهرة، بهدف دون مقابل أحرزه محمد صلاح. وستقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل في السنغال، إذ يحتاج "الفراعنة" إلى الفوز أو التعادل، أو حتى الهزيمة بفارق هدف غير 1 - 0، لبلوغ مونديال قطر 2022.
السنغال
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1050347958_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_c5a6ee3d95ea0bebde019dcbed28e06a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مصر الآن, السنغال
كيروش يوجه رسالة إلى المصريين "بالعربية" قبل موقعة السنغال
وجّه البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، رسالة إلى الجماهير المصرية، قبل المواجهة المرتقبة أمام السنغال مساء الثلاثاء المقبل.
وقال كيروش
، باللغة العربية عبر حسابه على تويتر: "شباب مصر جاهزون للشوط الثاني"، مضيفا: "نمتلك طاقة أكثر من أي وقت مضى بتواضعنا وروح فريقنا والعمل الجماعي. فلن نكون بمفردنا لأننا نحمل في قلوبنا دعم جمهور مصر".
ونجح المنتخب المصري في تحقيق الفوز في لقاء الذهاب للقاء الحاسم بتصفيات كأس العالم 2022، على استاد القاهرة، بهدف دون مقابل أحرزه محمد صلاح
.
وستقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل في السنغال، إذ يحتاج "الفراعنة" إلى الفوز أو التعادل، أو حتى الهزيمة بفارق هدف غير 1 - 0، لبلوغ مونديال قطر 2022.