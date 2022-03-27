https://arabic.sputniknews.com/20220327/بلينكن-بعد-لقائه-لابيد-التزام-أمريكا-لإسرائيل-صارم-1060525689.html
بلينكن بعد لقائه لابيد: التزام أمريكا لإسرائيل صارم
بلينكن بعد لقائه لابيد: التزام أمريكا لإسرائيل صارم
أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن التزام بلاده لإسرائيل "صارم" على حد تعبيره، وذلك بعد لقائه مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الأحد، في... 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T13:03+0000
2022-03-27T13:03+0000
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ونشر بلينكن صورا مع لابيد عبر حسابه على "تويتر"، وأكد معها أنه "من الجيد أن يكون في إسرائيل ويلتقي نظيره هناك لمناقشة قضايا عالمية مهمة، مثل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتحديات التي تطرحها إيران".وشدد أن "التزام الولايات المتحدة لإسرائيل صارم".واعتبر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الإسرائيلي، ياشير لابيد، اليوم الأحد، أن نشاط إيران المزعزع للاستقرار تضاعف منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.كما أكد لابيد في المؤتمر وجود خلافات بين بلاده وأمريكا بشأن إمكانية التوصل لاتفاق لإعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني.وسيحضر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مع يائير لابيد، اليوم الأحد، القمة العربية الأمريكية الإسرائيلية، المعروفة بـ"قمة النقب".وسيشارك في قمة "النقب" وزراء خارجية مصر والإمارات والبحرين والمغرب، وستقام في فندق بالمنطقة الجنوبية الإسرائيلية، في مدينة النقب.
https://arabic.sputniknews.com/20220326/وزير-الخارجية-الأمريكي-يتوجه-إلى-إسرائيل-للتواصل-مع-الأصدقاء-القدامى-1060498824.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
بلينكن بعد لقائه لابيد: التزام أمريكا لإسرائيل صارم
أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن التزام بلاده لإسرائيل "صارم" على حد تعبيره، وذلك بعد لقائه مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الأحد، في القدس.
ونشر بلينكن صورا مع لابيد عبر حسابه على "تويتر"، وأكد معها أنه "من الجيد أن يكون في إسرائيل ويلتقي نظيره هناك لمناقشة قضايا عالمية مهمة، مثل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتحديات التي تطرحها إيران".
وشدد أن "التزام الولايات المتحدة لإسرائيل صارم".
واعتبر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الإسرائيلي، ياشير لابيد، اليوم الأحد، أن نشاط إيران المزعزع للاستقرار تضاعف منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي
.
كما أكد لابيد في المؤتمر وجود خلافات بين بلاده وأمريكا بشأن إمكانية التوصل لاتفاق لإعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني.
وسيحضر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مع يائير لابيد، اليوم الأحد، القمة العربية الأمريكية الإسرائيلية، المعروفة بـ"قمة النقب".
وسيشارك في قمة "النقب" وزراء خارجية مصر والإمارات والبحرين والمغرب
، وستقام في فندق بالمنطقة الجنوبية الإسرائيلية، في مدينة النقب.