https://arabic.sputniknews.com/20220327/خبير-على-الناخبين-التصويت-في-السباق-الرئاسي-لأن-فوز-ماكرون-ليس-مضمونا-1060524537.html

خبير: على الناخبين التصويت في السباق الرئاسي لأن فوز ماكرون ليس مضمونا

خبير: على الناخبين التصويت في السباق الرئاسي لأن فوز ماكرون ليس مضمونا

حذر عالم سياسي فرنسي بارز الناخبين من اعتبار الانتخابات الرئاسية نتيجة مفروضة، لأن أي شيء يمكن أن يحدث قبل الجولة الأولى في 10 أبريل/نيسان المقبل. 27.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-27T12:40+0000

2022-03-27T12:40+0000

2022-03-27T12:40+0000

العالم

الانتحابات

أخبار فرنسا

إيمانويل ماكرون

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وقال رئيس مركز أبحاث "فوندابول" ذو النفوذ، دومينيك ريني، ، إنه من الخطر على الناخبين التنبؤ مسبقا بنتائج الانتخابات الفرنسية لمجرد أن استطلاعات الرأي أظهر فوز إيمانويل ماكرون.وأضاف أن قضية فيروس كورونا والحرب في أوكرانيا جعل الانتخابات غير متوقعة، معترفًا بأنه حتى الخبراء في تحليل أنماط التصويت لا يستطيعون التكهن بالنتيجة بشكل موثوق.وأوضح ريني أن "أفضلية ماكرون هي أنه في هذا الوقت من الحرب، يتجمع الناس مع الرئيس الذي هو قائد الجيش والسياسة الخارجية ... وهناك فكرة أنه ليس من المعقول في هذا الموقف أن يكون لديك رئيس جديد ليس لديه خبرة"، لكنه حذر من أن "عامل العلم" قد يأتي بنتائج عكسية إذا أثرت العواقب الاقتصادية للحرب، وخاصة ارتفاع أسعار الوقود، "بالطبع، لا يمكننا مقارنة مشاكل مثل تكلفة المعيشة بالمأساة في أوكرانيا ولكن علينا أن نأخذها في الاعتبار".وتابع: "الفرنسيون مصدومون من عدوان بوتين وهم مؤيدون لأوكرانيا، لكن الوضع صعب ومتطور. أيضًا، لا يعتقد الناخبون الفرنسيون أنه يجب عليهم دفع ثمن جهود [الحرب] هذه. في العديد من البلدان، من المحتمل أن تعتبر هذه فكرة مضحكة ولكن في فرنسا غالبًا ما يعتبر الناس أنه ليس عليهم بذل جهد ولكن "الدولة"، دون فهم أن "الدولة" هي نفسها "الفرنسية".ووصفت لوموند هذا السباق الرئاسي بأنه "حملة وهمية" - انتهت حتى قبل أن تبدأ، لكن رينيه قال إن "الناخبين الذين فشلوا في المشاركة لأنهم اعتقدوا أنه لم يكن هناك جدوى من المجازفة بتكرار الصدمة الرئاسية لعام 2002، عندما مزيج من وشهد الامتناع عن التصويت والاحتجاج على فوز اليمين المتطرف جان ماري لوبان بالمرشح الاشتراكي في الجولة الأولى".وأكد ريني أنه إذا فاز ماكرون بفترة ولاية ثانية، فإنه سيحتاج إلى درجة مقنعة للمضي قدما في إصلاحات مثيرة للجدل، بما في ذلك تعديل وعد به منذ فترة طويلة لنظام المعاشات التقاعدية.وأضاف: "سوف أخاطر وأقول إنني إذا كنت سأراهن على إعادة انتخاب إيمانويل ماكرون لكنني أخاطر بسبب كل الأشياء التي ليس لدي سيطرة عليها والتي قد يكون لها تداعيات"، موضحا أن "استنادًا إلى استطلاعات الرأي ونوايا التصويت اليوم، يمكننا القول أنه محتمل ولكنه مجرد احتمال. سيكون من السخف القول إن إعادة انتخاب إيمانويل ماكرون أمر مؤكد".يشار إلى أن استطلاعات الرأي الفرنسية تظهر أن لوبان والرئيس إيمانويل ماكرون هما المرشحان المحتملان للفوز بالصدارة في الجولة الأولى من الانتخابات في 10 أبريل/نيسان والانتقال إلى جولة الإعادة في 24 أبريل، حيث يُنظر إلى ماكرون على أنه الفائز النهائي.

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العالم, الانتحابات, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون