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Курсанты академии МЧС ДНР осматривают разрушенные дома в Волновахе - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220327/زيلينسكي-يطالب-الناتو-مجددا-بتزويد-بلاده-بالدبابات-والطائرات-1060505703.html
زيلينسكي يطالب "الناتو" مجددا بتزويد بلاده بالدبابات والطائرات
زيلينسكي يطالب "الناتو" مجددا بتزويد بلاده بالدبابات والطائرات
جدد فلاديمير زيلينسكي المطالبة بحاجة بلاده إلى واحد في المئة على الأقل من الطائرات والدبابات التي يغطيها الغبار في دول "الناتو"، متهما الشركاء بالتردد في تزويد... 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T00:45+0000
2022-03-27T00:45+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال في رسالة مصورة نشرها على "تيليغرام": "هذا الأمر يمتلكه شركاؤنا... ببساطة نحن بحاجة إلى 1 في المئة فقط من جميع طائرات الناتو و1 في المئة من جميع دبابات الناتو، نحن لا نطلب المزيد".وأشار إلى أن "الحاجة إلى تزويد كييف بالسلاح ليس مطلبا أوكرانيا، ولكن أيضا مطلب الأغلبية المطلقة لسكان أوروبا" مؤكدا أن: "أمن أوكرانيا يعادل أمن أوروبا بأسرها".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220326/موسكو-بولندا-لم-تتخل-عن-فكرة-إرسال-قوات-حفظ-سلام-تابعة-للناتو-إلى-أوكرانيا-1060505560.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا

زيلينسكي يطالب "الناتو" مجددا بتزويد بلاده بالدبابات والطائرات

00:45 GMT 27.03.2022
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 3 مارس 2022
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 3 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
جدد فلاديمير زيلينسكي المطالبة بحاجة بلاده إلى واحد في المئة على الأقل من الطائرات والدبابات التي يغطيها الغبار في دول "الناتو"، متهما الشركاء بالتردد في تزويد كييف بالأسلحة.
موسكو - سبوتنيك. وقال في رسالة مصورة نشرها على "تيليغرام": "هذا الأمر يمتلكه شركاؤنا... ببساطة نحن بحاجة إلى 1 في المئة فقط من جميع طائرات الناتو و1 في المئة من جميع دبابات الناتو، نحن لا نطلب المزيد".
وأشار إلى أن "الحاجة إلى تزويد كييف بالسلاح ليس مطلبا أوكرانيا، ولكن أيضا مطلب الأغلبية المطلقة لسكان أوروبا" مؤكدا أن: "أمن أوكرانيا يعادل أمن أوروبا بأسرها".
وزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2022
موسكو: بولندا لم تتخل عن فكرة إرسال قوات حفظ سلام تابعة للناتو إلى أوكرانيا
أمس, 23:48 GMT
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 20:50 GMT
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