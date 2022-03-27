https://arabic.sputniknews.com/20220327/زيلينسكي-يطالب-الناتو-مجددا-بتزويد-بلاده-بالدبابات-والطائرات-1060505703.html

زيلينسكي يطالب "الناتو" مجددا بتزويد بلاده بالدبابات والطائرات

زيلينسكي يطالب "الناتو" مجددا بتزويد بلاده بالدبابات والطائرات

جدد فلاديمير زيلينسكي المطالبة بحاجة بلاده إلى واحد في المئة على الأقل من الطائرات والدبابات التي يغطيها الغبار في دول "الناتو"، متهما الشركاء بالتردد في تزويد... 27.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-27T00:45+0000

2022-03-27T00:45+0000

2022-03-27T00:45+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

أخبار أوكرانيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال في رسالة مصورة نشرها على "تيليغرام": "هذا الأمر يمتلكه شركاؤنا... ببساطة نحن بحاجة إلى 1 في المئة فقط من جميع طائرات الناتو و1 في المئة من جميع دبابات الناتو، نحن لا نطلب المزيد".وأشار إلى أن "الحاجة إلى تزويد كييف بالسلاح ليس مطلبا أوكرانيا، ولكن أيضا مطلب الأغلبية المطلقة لسكان أوروبا" مؤكدا أن: "أمن أوكرانيا يعادل أمن أوروبا بأسرها".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.

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روسيا, أخبار أوكرانيا