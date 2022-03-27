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https://arabic.sputniknews.com/20220327/شولتز-الاستقلال-في-الطاقة-يحملنا-تكلفة-كبيرة-1060543157.html
شولتز: الاستقلال في الطاقة يحملنا تكلفة كبيرة
شولتز: الاستقلال في الطاقة يحملنا تكلفة كبيرة
قال المستشار الألماني، أولاف شولتز، اليوم الأحد، إنه لكي يحدث استقلال بشكل كبير في استخدام الطاقة، فإن هذا يعني تحمل تكلفة كبيرة. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T20:49+0000
2022-03-27T20:49+0000
أخبار ألمانيا
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وتابع شولتز، أن احتفاظ ألمانيا واستمرار تشغيلها طاقتها النووية لن يساعد في حل هذه الأزمة.واعتبر شولتز، أن الانتهاء من الاعتماد على الفحم في ألمانيا، يتوقف على التقدم والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة.وكان وزير الطاقة القطري، سعد بن شريدة الكعبي، أكد أنه لا يمكن توفير الكميات التي كانت تقدمها روسيا إلى أوروبا بين ليلة وضحاها، موضحا أن المشروع لاستبدال هذا الغاز يحتاج ما بين 7 إلى 8 سنوات.وأوضح الوزير، خلال منتدى الدوحة 2022: "قطر تؤدي دورا أساسيا من أجل تأمين كمية من الغاز المسال إلى أوروبا، ومناطق أخرى مختلفة في فرنسا وبريطانيا وإيطاليا، حيث لدينا محطات"، موضحا أن قطر ستعمل على زيادة المحطات أو عبر الكميات التي يتم نقلها إلى أوروبا.وتابع: "نحتاج إلى 7 أو 8 سنوات لإنهاء المشروع، وبالتالي لا نستطيع توفير تلك الكمية التي كانت توفرها روسيا إلى أوروبا بين ليلة وضحاها".وأكد الوزير: "أعتقد أنه لا يمكن المساعدة على الفور ولا يمكن لأحد استبدال الإمدادات الروسية".
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أخبار ألمانيا

شولتز: الاستقلال في الطاقة يحملنا تكلفة كبيرة

20:49 GMT 27.03.2022
© REUTERS / HANNIBAL HANSCHKEأولاف شولتز المستشار الجديد لألمانيا
أولاف شولتز المستشار الجديد لألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
© REUTERS / HANNIBAL HANSCHKE
قال المستشار الألماني، أولاف شولتز، اليوم الأحد، إنه لكي يحدث استقلال بشكل كبير في استخدام الطاقة، فإن هذا يعني تحمل تكلفة كبيرة.
وتابع شولتز، أن احتفاظ ألمانيا واستمرار تشغيلها طاقتها النووية لن يساعد في حل هذه الأزمة.
واعتبر شولتز، أن الانتهاء من الاعتماد على الفحم في ألمانيا، يتوقف على التقدم والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة.
وكان وزير الطاقة القطري، سعد بن شريدة الكعبي، أكد أنه لا يمكن توفير الكميات التي كانت تقدمها روسيا إلى أوروبا بين ليلة وضحاها، موضحا أن المشروع لاستبدال هذا الغاز يحتاج ما بين 7 إلى 8 سنوات.
وأوضح الوزير، خلال منتدى الدوحة 2022: "قطر تؤدي دورا أساسيا من أجل تأمين كمية من الغاز المسال إلى أوروبا، ومناطق أخرى مختلفة في فرنسا وبريطانيا وإيطاليا، حيث لدينا محطات"، موضحا أن قطر ستعمل على زيادة المحطات أو عبر الكميات التي يتم نقلها إلى أوروبا.
وتابع: "نحتاج إلى 7 أو 8 سنوات لإنهاء المشروع، وبالتالي لا نستطيع توفير تلك الكمية التي كانت توفرها روسيا إلى أوروبا بين ليلة وضحاها".
وأكد الوزير: "أعتقد أنه لا يمكن المساعدة على الفور ولا يمكن لأحد استبدال الإمدادات الروسية".
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