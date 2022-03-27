https://arabic.sputniknews.com/20220327/لماذا-تقوم-القوات-الأوكرانية-بنشر-الألغام-في-البحر-الأسود-خبير-يوضح-1060523358.html

لماذا تقوم القوات الأوكرانية بنشر الألغام في البحر الأسود... خبير يوضح

لماذا تقوم القوات الأوكرانية بنشر الألغام في البحر الأسود... خبير يوضح

قال المحلل السياسي فايز حوالة، إن هناك عددا كبيرا من البواخر تابعة لأكثر من 60 دولة لا تستطيع أن تعبر هذه المنطقة بسبب الخطوة التي أقدمت عليها السلطات... 27.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-27T12:25+0000

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وأوضح حوالة في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن "قيام القوات الأوكرانية بنشر الألغام البحرية في البحر الأسود، يهدف في نهاية المطاف إلى منع النشاط البحري التجاري بشكل أساسي في منطقة حوض البحر الأسود".وأضاف "هناك خطورة كبيرة جداً لأن هذه الألغام من الحقبة السوفيتية وتُعد قديمة جداً ولا يمكن التحكم بها أو التنبؤ بمدى الخطورة التي يمكن أن تمثلها على الملاحة البحرية في منطقة البحر الأسود".وأشار إلى أنه بحسب المعلومات التي تم الإفصاح عنها من قبل وزارة الدفاع الروسية، فإن هذه الألغام ربما تحتاج من 4 إلى 10 أيام لتصل إلى بلغاريا ورومانيا، كما أن هناك معلومات كذلك أنها قد تصل إلى مضيق البوسفور".وذكر أن "هذه الخطوة الاستفزازية والعدوانية من طرف البحرية الأوكرانية جاءت فقط من أجل لفت الانتباه حول موضوع أنهم يستطيعون تعطيل الملاحة البحرية في منطقة البحر الأسود، وهذا يدل على مدى نازية هؤلاء ومدى عدم انتباههم والتفاتهم إلى الخسائر التي يمكن أن تأتي كنتيجة مباشرة جراء هذه الخطوة العدائية وليست فقط من الناحية التجارية وإنما من الناحية البشرية كذلك".وكان رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني التابع لوزراة الدفاع الروسية، العقيد ميخائيل ميزينتسيف، حذرمن أن الألغام البحرية التي بثتها القوات الأوكرانية في البحر الأسود قد تنجرف إلى قرب سواحل رومانيا في غضون 4 أيام وإلى بلغاريا في غضون 10 أيام.وأوضح أنه مع اضطراب الأحوال الجوية في الجزء الشمالي من البحر الأسود، لا يزال خطر انجراف الألغام على طول سواحل البحر الأسود قائمًا، مؤكدًا أن تلك الألغام تمنع السفن من مغادرة الموانىء الأوكرانية بأمان.إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع التركية إبطال مفعول لغم بحري قديم الطراز عُثر عليه في مضيق البوسفور، قبل أن تعلن مديرية أمن السواحل فتح المضيق أمام الملاحة والسفن مرة أخرى بعد إغلاقه.

https://arabic.sputniknews.com/20220326/تركيا-تجري-محادثات-مع-روسيا-وأوكرانيا-بشأن-الألغام-في-البوسفور--1060489203.html

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