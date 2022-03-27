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https://arabic.sputniknews.com/20220327/مسؤول-أردني-يعلن-انتهاء-متحوري-دلتا-وأوميكرون-في-المملكة-1060508611.html
مسؤول أردني يعلن انتهاء متحوري "دلتا وأوميكرون" في المملكة
مسؤول أردني يعلن انتهاء متحوري "دلتا وأوميكرون" في المملكة
توقع عضو اللجنة الوطنية الأردنية لمكافحة الأوبئة، بسام الحجاوي، اليوم الأحد، عدم تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسبوع الجاري 6 آلاف إصابة. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T06:58+0000
2022-03-27T07:05+0000
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ونقلت وكالة عمون، صباح اليوم الأحد، عن الحجاوي أن "الجائحة لم تنتهِ بعد" في الأردن، موضحا "واجهنا خلال الجائحة 4 موجات كبرى. أستطيع القول بأن الموجتين الثالثة والرابعة التي سببتها المتحورين دلتا وأوميكرون انتهت في الأردن".وذكر بسام الحجاوي أن الأردن سجل في الأسبوع الحالي أقل من 6 آلاف إصابة، وذلك بعد 5 شهور من الموجتين الثالثة والرابعة، مشيرا إلى أن تسجيل ما يزيد عن 6 آلاف إصابة في الأسبوع تعني أن هناك زيادة في المنحنى الوبائي.وأعرب بسام الحجاوي، عضو اللجنة الوطنية الأردنية لمكافحة الأوبئة، عن أمله في دخول شهر رمضان وأرقام المملكة المسجلة تقل عن 6 آلاف إصابة بفيروس كورونا.وفي السياق نفسه، أفادت وسائل إعلام أردنية، يوم الاثنين الماضي، بموافقة البنك الدولي، على تقديم تمويل إضافي ثانٍ بقيمة 350 مليون دولار، لمشروع التحويلات النقدية الطارئة لأسر وعمّال تضرروا من جائحة فيروس كورونا في الأردن.وبحسب موقع قناة "المملكة" الأردنية يرتفع إجمالي التمويل الخاص بالمشروع إلى 1.014 مليار دولار بعد الموافقة على المبلغ الجديد.وأشار الموقع إلى أن الدعم الإضافي سيمول جزئياً تمديد برنامج "استدامة" الذي أطلقته الحكومة الأردنية في ديسمبر/ كانون الأول 2020 لتقديم إعانات للأجور لعدد 110 ألاف عاملٍ في الاقتصاد الرسمي في الشركات التي تضررت بشدة من الجائحة.وسيعمل التمويل الجديد على زيادة المخصصات لدعم العاملين في الشركات المتضررة من كورونا بنحو 28 مليون دولار.
https://arabic.sputniknews.com/20220323/البنك-الدولي-يوافق-على-منح-الأردن-350-مليون-دولار-إضافية-لمواجهة-تداعيات--كورونا-1060330209.html
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أخبار الأردن, العالم العربي, فيروس كورونا

مسؤول أردني يعلن انتهاء متحوري "دلتا وأوميكرون" في المملكة

06:58 GMT 27.03.2022 (تم التحديث: 07:05 GMT 27.03.2022)
© REUTERS / Muhammad Hamedأفراد من الجيش الأردني يقف أمام فندق تحول إلى حجر صحي بسبب فيروس "كورونا"، عمان، الأردن، 18 مارس/ آذار 2020
أفراد من الجيش الأردني يقف أمام فندق تحول إلى حجر صحي بسبب فيروس كورونا، عمان، الأردن، 18 مارس/ آذار 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
© REUTERS / Muhammad Hamed
توقع عضو اللجنة الوطنية الأردنية لمكافحة الأوبئة، بسام الحجاوي، اليوم الأحد، عدم تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسبوع الجاري 6 آلاف إصابة.
ونقلت وكالة عمون، صباح اليوم الأحد، عن الحجاوي أن "الجائحة لم تنتهِ بعد" في الأردن، موضحا "واجهنا خلال الجائحة 4 موجات كبرى. أستطيع القول بأن الموجتين الثالثة والرابعة التي سببتها المتحورين دلتا وأوميكرون انتهت في الأردن".
مكتب صرافة في الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
البنك الدولي يوافق على منح الأردن 350 مليون دولار إضافية لمواجهة تداعيات "كورونا"
23 مارس, 06:39 GMT
وذكر بسام الحجاوي أن الأردن سجل في الأسبوع الحالي أقل من 6 آلاف إصابة، وذلك بعد 5 شهور من الموجتين الثالثة والرابعة، مشيرا إلى أن تسجيل ما يزيد عن 6 آلاف إصابة في الأسبوع تعني أن هناك زيادة في المنحنى الوبائي.
وأعرب بسام الحجاوي، عضو اللجنة الوطنية الأردنية لمكافحة الأوبئة، عن أمله في دخول شهر رمضان وأرقام المملكة المسجلة تقل عن 6 آلاف إصابة بفيروس كورونا.
وفي السياق نفسه، أفادت وسائل إعلام أردنية، يوم الاثنين الماضي، بموافقة البنك الدولي، على تقديم تمويل إضافي ثانٍ بقيمة 350 مليون دولار، لمشروع التحويلات النقدية الطارئة لأسر وعمّال تضرروا من جائحة فيروس كورونا في الأردن.
وبحسب موقع قناة "المملكة" الأردنية يرتفع إجمالي التمويل الخاص بالمشروع إلى 1.014 مليار دولار بعد الموافقة على المبلغ الجديد.
وأشار الموقع إلى أن الدعم الإضافي سيمول جزئياً تمديد برنامج "استدامة" الذي أطلقته الحكومة الأردنية في ديسمبر/ كانون الأول 2020 لتقديم إعانات للأجور لعدد 110 ألاف عاملٍ في الاقتصاد الرسمي في الشركات التي تضررت بشدة من الجائحة.
وسيعمل التمويل الجديد على زيادة المخصصات لدعم العاملين في الشركات المتضررة من كورونا بنحو 28 مليون دولار.
© Sputnikأوميكرون نسخة جديدة من كورونا تثير الفزع في العالم
أوميكرون نسخة جديدة من كورونا تثير الفزع في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
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