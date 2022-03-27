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https://arabic.sputniknews.com/20220327/مستشار-الرئيس-التركي-أردوغان-يعتزم-إجراء-محادثات-مع-بوتين-في-الأيام-المقبلة-1060513618.html
مستشار الرئيس التركي: أردوغان يعتزم إجراء محادثات مع بوتين في الأيام المقبلة
مستشار الرئيس التركي: أردوغان يعتزم إجراء محادثات مع بوتين في الأيام المقبلة
قال المتحدث وكبير مستشاري الرئيس التركي إبراهيم كالين، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعتزم إجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الأيام المقبلة. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T09:26+0000
2022-03-27T09:26+0000
أخبار تركيا اليوم
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وجاءت تصريحات كالين، اليوم الأحد، خلال مشاركته في منتدى الدوحة الدولي.وكان الرئيس التركي قد صرح من على متن الطائرة بعد عودته من بروكسل، عن اتصال قريب سيجريه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وأكد أرودغان، يوم الخميس 24 مارس/ آذار، أنه "سيواصل التفاوض مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، من أجل تنظيم اجتماع بينهما".
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أخبار تركيا اليوم

مستشار الرئيس التركي: أردوغان يعتزم إجراء محادثات مع بوتين في الأيام المقبلة

09:26 GMT 27.03.2022
© REUTERS / FLORION GOGAالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
© REUTERS / FLORION GOGA
قال المتحدث وكبير مستشاري الرئيس التركي إبراهيم كالين، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعتزم إجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الأيام المقبلة.
وجاءت تصريحات كالين، اليوم الأحد، خلال مشاركته في منتدى الدوحة الدولي.
وأضاف كالين، قائلا: "الرئيس أردوغان تحدث مع بوتين بشأن القضية الأوكرانية ويعتزم التحدث معه مرة أخرى في الأيام المقبلة".
وكان الرئيس التركي قد صرح من على متن الطائرة بعد عودته من بروكسل، عن اتصال قريب سيجريه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأكد أرودغان، يوم الخميس 24 مارس/ آذار، أنه "سيواصل التفاوض مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، من أجل تنظيم اجتماع بينهما".
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