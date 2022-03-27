https://arabic.sputniknews.com/20220327/مقاتلات-إسرائيلية-تشارك-بمناورات-في-اليونان-إلى-جانب-قوات-من-عدة-دول-بينها-الولايات-المتحدة-1060538869.html

مقاتلات إسرائيلية تشارك بمناورات في اليونان إلى جانب قوات من عدة دول بينها الولايات المتحدة

مقاتلات إسرائيلية تشارك بمناورات في اليونان إلى جانب قوات من عدة دول بينها الولايات المتحدة

هبطت طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في اليونان، اليوم الأحد، للمشاركة في تدريب عسكري دولي باسم "إينويوس". 27.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-27T17:13+0000

2022-03-27T17:13+0000

2022-03-27T17:13+0000

إسرائيل

تدريب

اليونان

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القدس - سبوتنيك. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "التدريب سيكون إلى جانب قوات من اليونان، والولايات المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، وكندا، وقبرص، وسلوفينيا".وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، "يهدف التدريب إلى تعزيز التعاون بين الدول من خلال تبادل الخبرات والتدريبات".أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، رفع حالة التأهب القصوى جنوبي البلاد، بسبب انعقاد القمة العربية الأمريكية الإسرائيلية في مدينة النقب.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب القصوى في المنطقة الجنوبية من البلاد، تخوفا من أي تهديدات جوية أثناء انعقاد "قمة النقب".وأكدت القناة العبرية أن سربًا من طائرات سلاح الجو الإسرائيلي يحلق في المنطقة الجنوبية والخاصة بمنطقة النقب، وذلك قبيل هبوط طائرات الوزراء المشاركين في "قمة النقب"، المفترض خلال الساعات المقبلة، والتي ستحط في قاعدة القوات الجوية الإسرائيلية "نفاطيم"، ومنها إلى الفندق في المدينة نفسها.وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت، أول أمس الجمعة، عن عقد "قمة دولية" في النقب، اليوم الأحد، بمشاركة وزراء خارجية الولايات المتحدة ومصر والإمارات والبحرين والمغرب، وهي القمة التي تقرر نقلها إلى مدينة النقب، أو سميت بـ"قمة النقب".وجاء في بيان وزارة الخارجية الإسرائيلية أن "لقاء سياسياً تاريخياً سيعقد في إسرائيل ويجمع وزراء خارجية عرب، وأمريكا، بدعوة من وزير الخارجية يائير لابيد".وأضافت الخارجية في بيانها أن "اللقاء سيعقد في يومي 27 و28 من الشهر الجاري، وهو أول لقاء سياسي من نوعه في إسرائيل، حيث سيجري وزير خارجية الولايات المتحدة، ووزراء خارجية كل من مصر والإمارات، المغرب، والبحرين، عدداً من الاجتماعات السياسية المشتركة".

https://arabic.sputniknews.com/20220327/إسرائيل-ترفع-حالة-التأهب-جنوبي-البلاد-1060528432.html

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إسرائيل, تدريب, اليونان