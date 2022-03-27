https://arabic.sputniknews.com/20220327/نفتالي-بينيت-فكرة-إزالة-الحرس-الثوري-من-قائمة-التنظيمات-الإرهابية-تقلقنا-1060512207.html

نفتالي بينيت: فكرة إزالة الحرس الثوري من قائمة التنظيمات الإرهابية "تقلقنا"

نفتالي بينيت: فكرة إزالة الحرس الثوري من قائمة التنظيمات الإرهابية "تقلقنا"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الأحد، إن فكرة إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة التنظيمات الإرهابية "تقلقنا". 27.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-27T09:02+0000

2022-03-27T09:02+0000

2022-03-27T09:02+0000

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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، عن بينيت خلال ترؤسه الجلسة الحكومية الأسبوعية، أنه حتى مجرد فكرة إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة التنظيمات الإرهابية "تقلقنا"، وليس ذلك فحسب، ولكن إسرائيل ستعمل على عدم رفع الحرس الثوري من تلك القائمة.وفي سياق متصل، قال المبعوث الأمريكي الخاص بالشأن الإيراني روب مالي، اليوم الأحد، إن بلاده لن ترفع العقوبات عن الحرس الثوري الإيراني ولم تبت في موضوع شطبه من قائمة المنظمات الإرهابية.وصرح روب مالي خلال لقاء في منتدى الدوحة: "رأينا بالحرس الثوري الإيراني لن يتغير وسيبقى ضمن العقوبات وهذه مسألة مختلفة عن الاتفاق النووي".وعن التوصل لاتفاق نووي، قال: "لست واثقاً من أنّ الاتفاق النووي وشيك لقد اقتربنا من ذلك في بعض الأحيان"، مضيفا: "إذا كانت هناك صفقة ستكون 5+ 1 ونريد إبرام صفقة إذا تم الالتزام بشروطنا".وتابع المبعوث الأمريكي: "جهودنا في المنطقة وسعينا لخفض التوتر فيها ستستمر حتى إذا فشلت مفاوضات فيينا".يأتي ذلك في أعقاب تصريحات إيرانية بأن محادثات الاتفاق النووي في فيينا تتضمن بحث إزالة الحرس الثوري من قائمة العقوبات الأمريكية.وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، السبت، إن مفاوضات الاتفاق النووي في فيينا تضمنت مسألة رفع الحرس الثوري وأسماء شخصيات إيرانية من قائمة العقوبات الأمريكية.وأكد عبد اللهيان أن الحرس الثوري جزء من المؤسسة الدفاعية ويجب رفعه من قائمة العقوبات.

https://arabic.sputniknews.com/20220326/وزير-خارجية-إيران-بحثنا-خلال-مفاوضات-فيينا-رفع-الحرس-الثوري-من-قائمة-العقوبات-الأمريكية-1060496396.html

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