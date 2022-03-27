https://arabic.sputniknews.com/20220327/11-نوعا-من-الفيتامينات-والمعادن-التي-غالبا-ما-تنقص-البشر-1060512519.html

11 نوعا من الفيتامينات والمعادن التي غالبا ما تنقص البشر

11 نوعا من الفيتامينات والمعادن التي غالبا ما تنقص البشر

وفقًا للخبراء، يمكن أن يكون سبب العديد من المشاكل الصحية نقص فيتامين أو آخر. خاصة أولئك الذين يدخنون، ويحبون القهوة ويلتزمون بحميات غذائية محددة. 27.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-27T09:21+0000

2022-03-27T09:21+0000

2022-03-27T09:22+0000

علوم

مجتمع

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في الربيع، يبدأ الكثيرون في تناول الفيتامينات بلا وعي: يقولون، تم استنفاد موارد الجسم خلال الشتاء، نحتاج إلى مساعدته. لا يتعب الأطباء من التكرار - لا تحتاج إلى تناول جميع المكملات الغذائية مرة واحدة، فأنت تحتاج أولاً إلى معرفة الفيتامينات والمعادن التي تفتقدها.ومع ذلك، هناك بعض الفيتامينات والمعادن، والتي يعاني الجميع تقريبًا من نقصها. تتحدث اختصاصية التغذية إيرينا كونونينكو عن هذه الفيتامينات والمعادن مع موقع "دكتور بيتير".لماذا نعاني من نقص الفيتامينات- في الوقت الحالي، يعاني كل شخص تقريبًا من نقص الفيتامينات والمعادن. يحدث هذا لأسباب عديدة. بينها:• عادة مضغ الطعام بشكل سيء.• انخفاض حموضة المعدة وانخفاض إنتاج الإنزيم.• التمثيل الغذائي غير الصحيح للمغذيات.• زيادة الحاجة الفسيولوجية (الرياضة).• التغيرات في الميكروبات.• البدانة.• الإرهاق بسبب المرض أو الإجهاد.غالبًا ما يكون النقص ناتجًا عن النظام الغذائي: على سبيل المثال، غالبًا ما يواجه الأشخاص الذين يقررون التخلي عن الغلوتين مثل هذه المشكلة. وغالبًا ما يوجد مرض البري بري في الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الأكل - على سبيل المثال، يعد هذا أحد الأعراض الشائعة لفقدان الشهية العصبي والشره المرضي.الأعداء الرئيسيون للفيتامينات هي الكحول والتدخين (بما في ذلك السلبي). بالمناسبة، يمنع الكافيين أيضًا امتصاص العديد من الفيتامينات.أخيرًا، بعض المضادات الحيوية عبارة عن مضادات للفيتامينات تثبط النشاط البيولوجي لفيتامينات ب.الفيتامينات والمعادن التي يفتقر إليها الجميع تقريبًا والأعراض التي قد تشير إلى ذلك.الحديدفقر الدم الناجم عن نقص الحديد هو أحد أكثر الأمراض شيوعًا في العالم. وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يعاني نحو 20% من سكان العالم من العواقب الناجمة عن نقص الحديد في الجسم.أعراض النقص:• ضيق في التنفس.• النعاس.• الدوخة.•جلد شاحب.•درجة حرارة منخفض.•دقات قلب سريعة.عواقب نقص الحديد:• بالنسبة للأطفال الصغار: التخلف الحركي النفسي، وزيادة التعرض للعدوى، والضعف الإدراكي، وسوء الأداء المدرسي، والمشاكل السلوكية في وقت لاحق من الحياة، والتأثير على الطول المستقبلي ونسب الجسم.• بالنسبة للنساء الحوامل: تأخر النمو داخل الرحم، مرض المشيمة، الولادة المبكرة، زيادة خطر وفيات الأمهات والأطفال، نقص الحديد عند الطفل.• للمراهقين: انخفاض في الذاكرة والانتباه والقدرة على التعلم، وانخفاض في النشاط البدني، وزيادة العدوانية.• للمسنين: تفاقم مجرى جميع الأمراض المزمنة.الكالسيومتعتمد صحة القلب والأوعية الدموية على محتوى الكالسيوم في الجسم. بالإضافة إلى ذلك، هذا العنصر ضروري لجميع الخلايا. إنه ضروري لعظام قوية. بالإضافة إلى ذلك، يشارك الكالسيوم في تخثر الدم ونقل النبضات العصبية وتقلص العضلات. كما أنه يساعد في استقرار ضغط الدم ويشارك في إنتاج هرمونات معينة.أعراض النقص:•جلد جاف.•التعب المستمر.• كآبة.• ضعف المناعة.• أظافر هشة.• صعوبة البلع.• الأكزيما.• تشنجات العضلات.فيتامين يوهو أحد مضادات الأكسدة التي تحمي أجسامنا من آثار الإجهاد التأكسدي. يقوي الشعر والأظافر ويحسن حالة البشرة ويحارب الشيخوخة المبكرة. ولهذا يطلق عليه غالبًا "فيتامين الجمال" ويضاف إلى مستحضرات التجميل المضادة للشيخوخة.أعراض النقص:• ضعف العضلات.• مشاكل التنسيق.• خدر ووخز.• انخفاض حدة البصر.• اضطرابات الجهاز المناعي.فيتامين أ (الريتينول)فيتامين أ ضروري جدا للرؤية الجيدة ولإفراز السائل المسيل للدموع الذي يحمي القرنية من الجفاف. كما أنه يشارك في عمل جهاز المناعة.الريتينول هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي يمكن أن تحيد أخطر أنواع الجذور الحرة (شظايا عدوانية من الجزيئات التي تدمر خلايا الجسم). يساعد هذا الفيتامين على التئام الجلد وتجديده الطبيعي، كما يساهم في إنتاج الهرمونات الجنسية للإنسان. أخيرًا، الريتينول مهم جدًا لتغذية الجنين داخل الرحم.أعراض النقص:• جفاف بشرة الجسم.• فروة رأس جافة؛• الحكة في جميع أنحاء الجسم أو فقط في مناطق معينة من الجلد.• التعب المستمر.• الشعور بجفاف في العين (أعراض نقص حاد).• التهاب الملتحمة.المغنيسيومإنه عامل مساعد في أكثر من 300 نظام إنزيم ينظم التفاعلات الكيميائية الحيوية المختلفة في الجسم، بما في ذلك تخليق البروتين، ووظيفة العضلات والأعصاب، والتحكم في نسبة الجلوكوز في الدم، وتنظيم ضغط الدم.المغنيسيوم ضروري لإنتاج الطاقة، الفسفرة المؤكسدة، وتحلل السكر. يساهم في التطور الهيكلي للعظام وهو ضروري لتخليق DNA و RNA و الجلوتاثيون المضاد للأكسدة.يلعب المغنيسيوم أيضًا دورًا في النقل النشط لأيونات الكالسيوم والبوتاسيوم عبر أغشية الخلايا، وهي عملية مهمة لنقل النبضات العصبية وتقلص العضلات وإيقاع القلب الطبيعي.أعراض النقص:• كثرة الإصابة بنزلات البرد والأمراض المعدية.• الشعور المستمر بالتعب وانخفاض الأداء.• حالة الاكتئاب.• ضعف، دوار، صداع.• انخفاض الضغط، عدم انتظام دقات القلب، ضيق التنفس.• تشنجات في العضلات، وتشنجات، وضعف تنسيق الحركات.• هشاشة الأظافر والشعر.•وجع بطن.• جفاف الأغشية المخاطية.• إبطاء إيقاع النبض وضربات القلب.• الغثيان والاسهال.فيتامين دنحو 40% من السكان يعانون من نقص في هذا الفيتامين. إنه مسؤول عن التطور والنمو الطبيعي لعظام الهيكل العظمي البشري، ويمنع التكاثر النشط للخلايا السرطانية، ويضمن تخثر الدم بشكل جيد ووظيفة الغدة الدرقية، ويحسن المناعة الكلية، وله تأثير كبير على عمليات التمثيل الغذائي، وهو مسؤول عن نشاط الأنسولين ومستويات السكر في الدم.أعراض النقص:• انخفاض القدرة على التحمل البدني.• ضعف عام حتى مع النوم الكافي.• ضعف العضلات، وخاصة في الرقبة والكتف وحزام الحوض والفخذ ومنطقة الكتف.• تشنجات في العضلات.• ألم في المفاصل.• ألم عضلي منتشر.• عدم التوازن.• ألم مزمن.• تركيز ضعيف.•الصداع.• تقلبات المزاج والقلق والاكتئاب.• اضطرابات النوم (قلة النوم المضطرب).• زيادة التعرق.• ضغط دم مرتفع.• زيادة الوزن.• جلد جاف.•تساقط شعر.• نزلات البرد المتكررة.• ضعف التئام الجروح.

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علوم, مجتمع