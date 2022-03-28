https://arabic.sputniknews.com/20220328/أكاديمية-الأوسكار-تندد-بصفع-ويل-سميث-لمقدم-الحفل-بدأنا-مراجعة-رسمية-للواقعة-1060590364.html
أكاديمية الأوسكار تندد بصفع ويل سميث لمقدم الحفل: بدأنا مراجعة رسمية للواقعة
أكاديمية الأوسكار تندد بصفع ويل سميث لمقدم الحفل: بدأنا مراجعة رسمية للواقعة
استنكرت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة التي تمنح جوائز الأوسكار، اليوم الاثنين، واقعة صفع الممثل الأمريكي، ويل سميث، لمقدم الحفل كريس روك الليلة الماضية،... 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T21:42+0000
2022-03-28T21:42+0000
2022-03-28T21:42+0000
ويل سميث
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وقالت الأكاديمية في بيان اليوم الاثنين إنها "تستنكر أفعال السيد سميث في حفل الليلة الماضية"، بحسب رويترز. وأضافت "بدأنا مراجعة رسمية للواقعة وسنبحث مزيدا من الإجراءات والعواقب وفقا للوائح الداخلية ومعايير السلوك وقانون كاليفورنيا".وصفع الممثل ويل سميث قبل تسلمه جائزة أوسكار لأفضل ممثل عن دوره في فيلم (كينج ريتشارد) "الملك ريتشارد" مقدم حفل توزيع الجوائز الممثل الكوميدي كريس روك على الوجه براحة يده ووجه له السباب بسبب سخرية روك من مظهر زوجته في الحفل الذي أقيم يوم أمس الأحد.وكان روك قد سخر من تسريحة شعر زوجة سميث، جادا بينكيت سميث، المشار إليها في فيلم "جي. آي. جين" الذي حلقت فيه الممثلة ديمي مور شعر رأسها، وفقا لـ "رويترز".وسار سميث على خشبة المسرح وصفع روك فيما بدا للوهلة الأولى أنه مزحة مكتوبة مسبقا. لكن المزاج العام تحول إلى كآبة بعد لحظات عندما عاد سميث إلى مقعده وصاح مرة أخرى "لا تنطق اسم زوجتي بفمك البغيض".وفاز الممثل ويل سميث بجائزة أوسكار لأفضل ممثل عن دوره في فيلم (كينج ريتشارد) "الملك ريتشارد" في حفل توزيع جوائز أوسكار الذي أقيم يوم أمس الأحد.
https://arabic.sputniknews.com/20220328/هل-تصالح-ويل-سميث-مع-كريس-روك-بعد-صفعه-له-في-حفل-الأوسكار؟--1060580668.html
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ويل سميث
أكاديمية الأوسكار تندد بصفع ويل سميث لمقدم الحفل: بدأنا مراجعة رسمية للواقعة
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استنكرت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة التي تمنح جوائز الأوسكار، اليوم الاثنين، واقعة صفع الممثل الأمريكي، ويل سميث، لمقدم الحفل كريس روك الليلة الماضية، وقالت إنها بدأت مراجعة رسمية للواقعة.
وقالت الأكاديمية في بيان اليوم الاثنين إنها "تستنكر أفعال السيد سميث في حفل الليلة الماضية"، بحسب رويترز.
وأضافت "بدأنا مراجعة رسمية للواقعة وسنبحث مزيدا من الإجراءات والعواقب وفقا للوائح الداخلية ومعايير السلوك وقانون كاليفورنيا".
وصفع الممثل ويل سميث قبل تسلمه جائزة أوسكار لأفضل ممثل عن دوره في فيلم (كينج ريتشارد) "الملك ريتشارد" مقدم حفل توزيع الجوائز الممثل الكوميدي كريس روك على الوجه براحة يده ووجه له السباب بسبب سخرية روك من مظهر زوجته في الحفل الذي أقيم يوم أمس الأحد.
وكان روك قد سخر من تسريحة شعر زوجة سميث، جادا بينكيت سميث، المشار إليها في فيلم "جي. آي. جين" الذي حلقت فيه الممثلة ديمي مور شعر رأسها، وفقا لـ "رويترز".
وسار سميث
على خشبة المسرح وصفع روك فيما بدا للوهلة الأولى أنه مزحة مكتوبة مسبقا. لكن المزاج العام تحول إلى كآبة بعد لحظات عندما عاد سميث إلى مقعده وصاح مرة أخرى "لا تنطق اسم زوجتي بفمك البغيض".
وفاز الممثل ويل سميث بجائزة أوسكار
لأفضل ممثل عن دوره في فيلم (كينج ريتشارد) "الملك ريتشارد" في حفل توزيع جوائز أوسكار الذي أقيم يوم أمس الأحد.