https://arabic.sputniknews.com/20220328/السعودية-وأمريكا-تتفقان-على-تعزيز-الأمن-في-الشرق-الأوسط-1060582566.html

السعودية وأمريكا تتفقان على تعزيز الأمن في الشرق الأوسط

السعودية وأمريكا تتفقان على تعزيز الأمن في الشرق الأوسط

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، على ضرورة تكثيف التنسيق والعمل الثنائي في العديد من القضايا... 28.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-28T17:51+0000

2022-03-28T17:51+0000

2022-03-28T17:51+0000

أخبار السعودية اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

أنصار الله

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وحسب وكالة الأنباء السعودية- واس، أكد بن فرحان وبلينكن، على ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدان الصديقان في المنطقة والعالم.وبحث الجانبان، حسب الوكالة الرسمية، في اتصال هاتفي، العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة. كذلك، تبادلا وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وكانت أمريكا أعلنت، يوم الجمعة الماضي، عن إدانتها لهجمات جماعة أنصار الله، على منشآت الطاقة السعودية.وأكدت نائبة المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جالينا بورتر، أن واشنطن تدين الهجمات "غير المقبولة" التي تشنها "أنصار الله" على منشآت الطاقة السعودية، مضيفة أن أمريكا ستواصل العمل مع السعودية لتعزيز دفاعاتها.وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، تنفيذ عملية عسكرية واسعة استهدفت منشآت لشركة أرامكو النفطية ومصفاتين في السعودية بالصواريخ والطائرات المُسيرة المفخخة.وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان عسكري، بثه تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة: "نعلن تنفيذ عملية كسر الحصار الثالثة رداً على استمرار الحصار وتدشينا للعام الثامن من الصمود".وتوعد المتحدث العسكري لـ "ًأنصار الله"، السعودية بـ "المزيد من الضربات النوعية ضمن بنك أهداف كسر الحصار"، مضيفا: "لن نتردد في توسيع عملياتنا العسكرية حتى وقف العدوان ورفع الحصار، والله على ما نقول شهيد".من جهة ثانية، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، أن جماعة "أنصار الله" نفذت "16 هجوما عدائيا على السعودية"، مؤكدا أنه "يمارس ضبط النفس من أجل إنجاح المشاورات اليمنية".

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