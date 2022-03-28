https://arabic.sputniknews.com/20220328/الين-الياباني-ينخفض-بأقوى-وتيرة-منذ-عامين-ويسجل-أدنى-مستوى-في-7-سنوات-1060577984.html
الين الياباني ينخفض بأقوى وتيرة منذ عامين ويسجل أدنى مستوى في 7 سنوات
الين الياباني ينخفض بأقوى وتيرة منذ عامين ويسجل أدنى مستوى في 7 سنوات
انخفضت قيمة الين الياباني بأكبر قدر منذ مارس/ آذار عام 2020 مقابل الدولار الأمريكي، حيث واصل بنك اليابان تخفيف السياسة النقدية بقوة، مخالفا مسار الاحتياطي... 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T15:57+0000
2022-03-28T15:57+0000
2022-03-28T15:57+0000
اقتصاد
سعر الدولار اليوم
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وانخفض الين بنسبة 2.5% إلى 125.09 مقابل الدولار اليوم الاثنين، وهو أضعف سعر منذ أغسطس/ آب عام 2015، قبل تقليص بعض الخسائر ليتداول قرب 123.85، بحسب "بلومبيرغ".عرض بنك اليابان للمرة الأولى شراء مبلغ غير محدود من السندات الحكومية لمدة 10 سنوات على مدار الأيام الثلاثة المقبلة، مما أدى إلى الحد من العوائد وسط عمليات بيع الديون العالمية وتآكل جاذبية العملة.رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر، وأشار إلى أن المزيد من التشديد سيتبع للحد من التضخم المرتفع.أدى التزام حاكم بنك اليابان هاروهيكو كورودا بالاستمرار في التحفيز إلى دفع الفارق بين العوائد القياسية الأمريكية واليابانية إلى أوسع نطاق منذ عام 2019.انخفض الين بأكثر من 7% مقابل الدولار منذ بداية هذا العام، وهو أعلى معدل بين أقرانه الرئيسيين، ويقول المحللون إن اتساع فارق أسعار الفائدة من شأنه أن يزيد من إضعاف العملة.
https://arabic.sputniknews.com/20220321/لماذا-هبط-الجنيه-المصري-بأكثر-من-15-أمام-الدولار-بشكل-مفاجئ؟-1060254848.html
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اقتصاد, سعر الدولار اليوم
الين الياباني ينخفض بأقوى وتيرة منذ عامين ويسجل أدنى مستوى في 7 سنوات
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انخفضت قيمة الين الياباني بأكبر قدر منذ مارس/ آذار عام 2020 مقابل الدولار الأمريكي، حيث واصل بنك اليابان تخفيف السياسة النقدية بقوة، مخالفا مسار الاحتياطي الفيدرالي المتشدد.
وانخفض الين بنسبة 2.5% إلى 125.09 مقابل الدولار اليوم الاثنين، وهو أضعف سعر منذ أغسطس/ آب عام 2015، قبل تقليص بعض الخسائر ليتداول قرب 123.85، بحسب "بلومبيرغ".
عرض بنك اليابان للمرة الأولى شراء مبلغ غير محدود من السندات الحكومية لمدة 10 سنوات على مدار الأيام الثلاثة المقبلة، مما أدى إلى الحد من العوائد وسط عمليات بيع الديون العالمية وتآكل جاذبية العملة.
رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة
في وقت سابق من هذا الشهر، وأشار إلى أن المزيد من التشديد سيتبع للحد من التضخم المرتفع.
أدى التزام حاكم بنك اليابان هاروهيكو كورودا بالاستمرار في التحفيز إلى دفع الفارق بين العوائد القياسية الأمريكية
واليابانية إلى أوسع نطاق منذ عام 2019.
انخفض الين بأكثر من 7% مقابل الدولار منذ بداية هذا العام، وهو أعلى معدل بين أقرانه الرئيسيين، ويقول المحللون إن اتساع فارق أسعار الفائدة
من شأنه أن يزيد من إضعاف العملة.