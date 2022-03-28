https://arabic.sputniknews.com/20220328/ردود-فعل-المشاهير-على-صفعة-ويل-سميث-في-حفل-الأوسكار-1060573394.html

ردود فعل المشاهير على صفعة ويل سميث في حفل الأوسكار

ردود فعل المشاهير على صفعة ويل سميث في حفل الأوسكار

صدم ويل سميث الفائز بأوسكار أفضل ممثل لهذا العام، المتفرجين عندما صفع مقدم الحفل كريس روك على وجهه وصاح فيه بعبارات بذيئة بعد مزحة عن شعر زوجته، في لحظة طغت... 28.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-28T14:24+0000

2022-03-28T14:24+0000

2022-03-28T14:24+0000

العالم

جائزة أوسكار

ويل سميث

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ووفقا لـ "رويترز"، عبّر بعض مشاهير هوليوود عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن رأيهم بتلك الحادثة، حيث قال مغني الراب والممثل جيدن سميث، نجل ويل سميث وجيدا بينكت سميث: "وهذه هي الطريقة التي نرد بها"، فيما قالت الممثلة ميا فارو: "لقد كانت مجرد مزحة. كريس روك يقدم النكات. كانت هذه مزحة لطيفة بالنسبة له. وأنا أحب جي.آي جين". بدورها اعتبرت الممثلة الكوميدية كاثي جريفين بأن ما حصل من قبل ويل سميث فعل سيء، وعلقت: "دعني أخبركم بشيء، هذه ممارسة سيئة جدا، أن تصعد على خشبة المسرح وتعتدي جسديا على ممثل كوميدي. الآن علينا جميعا أن نقلق بشأن من يريد أن يكون ويل سميث التالي في النوادي والمسارح الكوميدية".واستنكرت الممثلة صوفيا بوش فكرة السخرية من أشخاص يعانون من مرض ما: "العنف ليس جيدا. الاعتداء ليس هو الحل أبدا. وأيضا هذه هي المرة الثانية التي يسخر فيها كريس من جيدا على خشبة مسرح الأوسكار، والليلة تحدث عن الثعلبة التي تعاني منها. السخرية من مرض مناعي لشخص ما هو خطأ. القيام بذلك عن قصد هو أمر قاس. يحتاج الاثنان إلى استراحة"، فيما قال مقدم البرامج الحوارية كونان أوبرايان: "رأيت للتو صفعة ويل سميث. هل يمكنني استعارة مسرحية ليلية ليوم غد فقط؟".ورأى المخرج روب راينر أن ويل سميث مدين لكريس روك باعتذار، وأضاف: "لا يوجد عذر لما فعله. إنه محظوظ لأن كريس لم يوجه له اتهامات بالاعتداء"، بينما عبرت المؤلفة برناردين إيفاريستو عن أسفها لما حصل بالقول: "يا له من شيء يصعب الاستيقاظ عليه. خامس رجل أسود يفوز بجائزة أوسكار خلال ما يقرب من 100 عام، والأول منذ 16 عاما، يلجأ إلى العنف بدلا من استخدام قوة الكلمات للرد بقوة على كريس روك. ثم يدعي أن الله والحب جعلاه يفعل ذلك".وكان الممثل ويل سميث قبل تسلمه جائزة أوسكار لأفضل ممثل عن دوره في فيلم "كينج ريتشارد" (الملك ريتشارد)، قد صفع مقدم حفل توزيع الجوائز الممثل الكوميدي كريس روك على الوجه براحة يده ووجه له السباب بسبب سخرية روك من مظهر زوجته في الحفل الذي أقيم يوم أمس الأحد.

https://arabic.sputniknews.com/20220328/بيان-الأوسكار-الأكاديمية-لا-تتغاضى-عن-العنف-بأي-شكل-وويل-سميث-يعتذر-1060564140.html

https://arabic.sputniknews.com/20220328/ويل-سميث-يصفع-مقدم-حفل-الأوسكار-بسبب-السخرية-من-مظهر-زوجته-فيديو-1060549565.html

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العالم, جائزة أوسكار, ويل سميث