https://arabic.sputniknews.com/20220328/صحيفة-عبرية-تتحدث-عن-قرب-اتفاق-ترسيم-الحدود-بين-إسرائيل-ولبنان-1060585069.html

صحيفة عبرية تتحدث عن قرب اتفاق ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان

صحيفة عبرية تتحدث عن قرب اتفاق ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان

تحدثت صحيفة إسرائيل اليوم العبرية عن قرب التوقيع على اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل. 28.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-28T19:08+0000

2022-03-28T19:08+0000

2022-03-28T19:08+0000

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار لبنان

ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/1058660439_0:56:3071:1783_1920x0_80_0_0_d4f3a93a03589ae21b99c69ba9e65150.jpg

وحسب الصحيفة الإسرائيلية، ففي أوائل فبراير/ شباط الماضي، قام المبعوث الأمريكي الإسرائيلي نيابة عن البيت الأبيض، عاموس هوشستين، بزيارة إسرائيل ولبنان، مصحوبة بمقترحات للترويج لتسوية على الأراضي البحرية الغنية بالغاز، المتنازع عليها بين البلدين.وأكدت أن هوشستين لم يقدم تفاصيل عما تم تحقيقه، لكنه ألمح إلى أنه كان هناك شعور بأن الاتفاقية تلوح في الأفق بالفعل، وأن البلدين سوف يكملان ما هو مطلوب بزيارته في غضون أيام قليلة.وللتخفيف من أزمة لبنان الاقتصادية العميقة، اقترح هوشستين على شركات الغاز العالمية ألا تنتظر التسوية وتبدأ في إنتاج الغاز وتقسيمه بين البلدين، وهو الاقتراح الذي رفضته لبنان لأنها رأت فيه نوعًا من التطبيع مع إسرائيل، ومن المقرر الآن أن يقدم رده على اقتراح تقسيم الأراضي الذي اقترحه المبعوث الامريكي.وبحسب هذا الاقتراح، يعطي تقسيم الأراضي للبنان مساحة أكبر من الأراضي التي ستأخذها إسرائيل.

https://arabic.sputniknews.com/20211022/لماذا-تحاول-أمريكا-دفع-لبنان-للتفاوض-على-ترسيم-الحدود-مع-إسرائيل؟-1050506542.html

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل