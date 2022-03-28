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صحيفة عبرية تتحدث عن قرب اتفاق ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان
صحيفة عبرية تتحدث عن قرب اتفاق ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان
تحدثت صحيفة إسرائيل اليوم العبرية عن قرب التوقيع على اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل. 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T19:08+0000
2022-03-28T19:08+0000
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار لبنان
ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
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وحسب الصحيفة الإسرائيلية، ففي أوائل فبراير/ شباط الماضي، قام المبعوث الأمريكي الإسرائيلي نيابة عن البيت الأبيض، عاموس هوشستين، بزيارة إسرائيل ولبنان، مصحوبة بمقترحات للترويج لتسوية على الأراضي البحرية الغنية بالغاز، المتنازع عليها بين البلدين.وأكدت أن هوشستين لم يقدم تفاصيل عما تم تحقيقه، لكنه ألمح إلى أنه كان هناك شعور بأن الاتفاقية تلوح في الأفق بالفعل، وأن البلدين سوف يكملان ما هو مطلوب بزيارته في غضون أيام قليلة.وللتخفيف من أزمة لبنان الاقتصادية العميقة، اقترح هوشستين على شركات الغاز العالمية ألا تنتظر التسوية وتبدأ في إنتاج الغاز وتقسيمه بين البلدين، وهو الاقتراح الذي رفضته لبنان لأنها رأت فيه نوعًا من التطبيع مع إسرائيل، ومن المقرر الآن أن يقدم رده على اقتراح تقسيم الأراضي الذي اقترحه المبعوث الامريكي.وبحسب هذا الاقتراح، يعطي تقسيم الأراضي للبنان مساحة أكبر من الأراضي التي ستأخذها إسرائيل.
https://arabic.sputniknews.com/20211022/لماذا-تحاول-أمريكا-دفع-لبنان-للتفاوض-على-ترسيم-الحدود-مع-إسرائيل؟-1050506542.html
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

صحيفة عبرية تتحدث عن قرب اتفاق ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان

19:08 GMT 28.03.2022
© REUTERS / AMMAR AWADالبحرية الإسرائيلية قبالة سواحل لبنان
البحرية الإسرائيلية قبالة سواحل لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
© REUTERS / AMMAR AWAD
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تحدثت صحيفة إسرائيل اليوم العبرية عن قرب التوقيع على اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل.
وحسب الصحيفة الإسرائيلية، ففي أوائل فبراير/ شباط الماضي، قام المبعوث الأمريكي الإسرائيلي نيابة عن البيت الأبيض، عاموس هوشستين، بزيارة إسرائيل ولبنان، مصحوبة بمقترحات للترويج لتسوية على الأراضي البحرية الغنية بالغاز، المتنازع عليها بين البلدين.
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مع كبير المستشارين الأمريكيين لأمن الطاقة آموس هوستين في العاصمة اللبنانية بيروت. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2021
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وأكدت أن هوشستين لم يقدم تفاصيل عما تم تحقيقه، لكنه ألمح إلى أنه كان هناك شعور بأن الاتفاقية تلوح في الأفق بالفعل، وأن البلدين سوف يكملان ما هو مطلوب بزيارته في غضون أيام قليلة.

كانت التصريحات التي تم الإدلاء بها، بما في ذلك تصريحات حزب الله، مشجعة، وكان مفهوماً أن المبعوث الإسرائيلي قد جعل اللبنانيين يخففون من مطالبتهم بإضافة مساحة كبيرة خارج المنطقة المتنازع عليها، والتي بقيت حوالي 860 كيلومترًا مربعًا.

وللتخفيف من أزمة لبنان الاقتصادية العميقة، اقترح هوشستين على شركات الغاز العالمية ألا تنتظر التسوية وتبدأ في إنتاج الغاز وتقسيمه بين البلدين، وهو الاقتراح الذي رفضته لبنان لأنها رأت فيه نوعًا من التطبيع مع إسرائيل، ومن المقرر الآن أن يقدم رده على اقتراح تقسيم الأراضي الذي اقترحه المبعوث الامريكي.
وبحسب هذا الاقتراح، يعطي تقسيم الأراضي للبنان مساحة أكبر من الأراضي التي ستأخذها إسرائيل.
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