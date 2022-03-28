https://arabic.sputniknews.com/20220328/فرنسا-سنضمن-حصول-مصر-على-احتياجاتها-من-القمح-في-الأشهر-المقبلة-1060566877.html
فرنسا: سنضمن حصول مصر على احتياجاتها من القمح في الأشهر المقبلة
فرنسا: سنضمن حصول مصر على احتياجاتها من القمح في الأشهر المقبلة
أعلن وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، أن بلاده ستضمن حصول مصر على احتياجاتها من القمح خلال الأشهر المقبلة. 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T12:04+0000
2022-03-28T12:04+0000
2022-03-28T12:04+0000
القمح
أخبار مصر الآن
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جاءت تصريحات وزير المالية الفرنسي خلال زيارة رسمية للقاهرة اليوم الاثنين، بحسب "رويترز".وقال الوزير الفرنسي إن باريس ستقف إلى جانب مصر حتى تضمن حصولها على القمح الذي تحتاجه في الأشهر المقبلة.وقبل أيام، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تجعل من بلدان مثل مصر وبلدان أخرى في المشرق والمغرب في إفريقيا والشرق الأوسط والأدنى تواجه صعوبات لإطعام سكانها. وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن "مصر تستورد 80 بالمئة من القمح من روسيا وأوكرانيا".ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا تسود حالة من القلق العالمي من نقص المعروض العالمي في القمح، حيث تحصل العديد من دول منطقة الشرق الأوسط على احتياجاتها من المحصول من روسيا وأوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220325/إيران-تعلن-استعدادها-تزويد-لبنان-بالقمح-1060449841.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
القمح, أخبار مصر الآن
فرنسا: سنضمن حصول مصر على احتياجاتها من القمح في الأشهر المقبلة
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أعلن وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، أن بلاده ستضمن حصول مصر على احتياجاتها من القمح خلال الأشهر المقبلة.
جاءت تصريحات وزير المالية الفرنسي خلال زيارة رسمية للقاهرة اليوم الاثنين، بحسب "رويترز".
وقال الوزير الفرنسي إن باريس ستقف إلى جانب مصر حتى تضمن حصولها على القمح الذي تحتاجه في الأشهر المقبلة.
وقبل أيام، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
تجعل من بلدان مثل مصر وبلدان أخرى في المشرق والمغرب في إفريقيا والشرق الأوسط والأدنى تواجه صعوبات لإطعام سكانها.
وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن "مصر تستورد 80 بالمئة من القمح من روسيا وأوكرانيا".
ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا تسود حالة من القلق العالمي من نقص المعروض العالمي في القمح، حيث تحصل العديد من دول منطقة الشرق الأوسط على احتياجاتها من المحصول من روسيا وأوكرانيا.