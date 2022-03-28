https://arabic.sputniknews.com/20220328/هل-تهز-ساقك-كثيرا؟-إليك-أسباب-ذلك-وبعض-مضاعفاته-1060583621.html

هل تهز ساقك كثيرا؟ إليك أسباب ذلك وبعض مضاعفاته

هل تهز ساقك كثيرا؟ إليك أسباب ذلك وبعض مضاعفاته

هل أنت ممن يعانون من عادة هز ساقهم كثيرا، وهل تسبب لك تلك العادة شعورا بالحرج، خاصة إذا فعلتها أمام من يعتبرونها عادة سيئة؟ 28.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-28T18:22+0000

2022-03-28T18:22+0000

2022-03-28T18:22+0000

الساقين

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بحسب "مايو كلينيك"، فإن هذه العادة تسمى متلازمة تململ الساقين وهي حالة تسبب رغبة لا يمكن السيطرة عليها لتحريك الساقين، بسبب الإحساس بعدم الراحة.ويحدث هذا عادةً في المساء أو في ساعات الليل عندما يكون الشخص جالسًا أو مستلقيًا، ويمكن أن تبدأ تلك متلازمة تململ الساقين، في أي عمر وتزداد سوءًا بشكل عام مع تقدمك في العمر.الأعراضيتمثل العرض الرئيسي في الرغبة في تحريك الساقين، لكن أعراضا أخرى أكثر شيوعا، مثل:الراحة الطويلة: حيث يبدأ الإحساس عادةً بعد الاستلقاء أو الجلوس لفترة طويلة، مثل الجلوس في السيارة أو الطائرة أو السينما.ارتعاش الساق ليلا: فقد تترافق متلازمة تململ الساق مع حالة أخرى أكثر شيوعًا تسمى حركة الأطراف الدورية أثناء النوم، والتي تسبب ارتعاش الساقين والركل، ربما طوال الليل، أثناء النوم.وتوصف الأحاسيس، التي تحدث بشكل عام داخل الطرف بدلاً من الجلد، على أنها زحف حشرات، أو خفقان، أو مثير للحكة، أو كأنها كهرباء تسري في القدم.وفي بعض الأحيان يصعب على الأشخاص المصابين بمتلازمة تململ الساق وصف الحالة، مؤكدين أنها تقلص عضلي أو تنميل، ومع ذلك، فهم يصفون باستمرار الرغبة في تحريك الساقين.الأسبابأسبابها متعددة منها الوراثة، فأحيانًا تسري متلازمة الساقين في العائلات، خاصةً إذا بدأت الحالة قبل سن 40.أيضا قد يؤدي الحمل أو التغيرات الهرمونية إلى تفاقم علامات وأعراض متلازمة تململ الساق بشكل مؤقت، حيث تصاب بعض النساء بمتلازمة تململ الساق لأول مرة أثناء الحمل، خاصةً خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل، ومع ذلك، تختفي الأعراض عادة بعد الولادة.المضاعفاتعلى الرغم من أن متلازمة تململ الساق لا تؤدي إلى حالات خطيرة أخرى، إلا أن الأعراض يمكن أن تتراوح من الإزعاج إلى العجز، حيث يجد العديد من الأشخاص المصابين بمتلازمة تململ الساق صعوبة في النوم أو الاستمرار في النوم.يمكن أن تسبب متلازمة تململ الساق الشديدة ضعفًا ملحوظًا في جودة الحياة ويمكن أن تؤدي إلى الاكتئاب، فقد يؤدي الأرق إلى النعاس المفرط أثناء النهار.

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الساقين