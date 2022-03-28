عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220328/وزير-الخارجية-الفرنسي-نقترب-من-التوصل-لاتفاق-نووي-مع-إيران-1060565045.html
وزير الخارجية الفرنسي: نقترب من التوصل لاتفاق نووي مع إيران
وزير الخارجية الفرنسي: نقترب من التوصل لاتفاق نووي مع إيران
قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، اليوم الاثنين، إن إيران والقوى العالمية اقتربت من التوصل لاتفاق نووي، على الرغم من أن بعض الأمور لم يتم تسويتها... 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T11:17+0000
2022-03-28T11:17+0000
أخبار إيران
أخبار فرنسا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/03/1050323879_0:151:3105:1897_1920x0_80_0_0_2e6e92e2cf2bfa9543dac81e6a534b9a.jpg
وذكر الوزير الفرنسي خلال مؤتمر صحفي في الدوحة: "نحن قريبون من التوصل لاتفاق"، بحسب "رويترز".تتعارض تصريحات الوزير الفرنسي مع تقييمات أكثر تشاؤما للموقف النووي الإيراني، قدمتها الولايات المتحدة، يوم الأحد.وقال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي، أمس الأحد، إنه غير واثق من أن الاتفاق النووي بين القوى العالمية وإيران أصبح وشيكا.ولفت إلى أنه وفي جميع المفاوضات، عندما تظل هناك قضايا دون حل لفترة طويلة، فإن ذلك يظهر مدى صعوبة سد الفجوة، حسب قوله.وتمثل تصريحاته تثبيطا للتوقعات بعد 11 شهرا من المحادثات في فيينا والتي تعثرت مؤخرا.من جانبه كان صرّح خرازي، كبير مستشاري المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، بإمكانية التوصل إلى اتفاق قريبًا.وقال: "نعم، إنه وشيك"، لكنه استدرك مؤكدا أن التوصل إليه "يعتمد على الإرادة السياسية للولايات المتحدة".
https://arabic.sputniknews.com/20220327/إيران-عدم-اتخاذ-أمريكا-قرارها-السياسي-بخصوص-رفع-العقوبات-هو-العائق-الحالي-في-محادثات-فيينا-1060532429.html
أخبار إيران
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/03/1050323879_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_6ae58109a15c7344311e9865b9cfc621.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إيران, أخبار فرنسا

وزير الخارجية الفرنسي: نقترب من التوصل لاتفاق نووي مع إيران

11:17 GMT 28.03.2022
© AFP 2022 / GIUSEPPE CACACEوزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أثناء زيارته معرض "إكسبو 2020 دبي"، 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أثناء زيارته معرض إكسبو 2020 دبي، 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
© AFP 2022 / GIUSEPPE CACACE
تابعنا عبرTelegram
قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، اليوم الاثنين، إن إيران والقوى العالمية اقتربت من التوصل لاتفاق نووي، على الرغم من أن بعض الأمور لم يتم تسويتها بعد.
وذكر الوزير الفرنسي خلال مؤتمر صحفي في الدوحة: "نحن قريبون من التوصل لاتفاق"، بحسب "رويترز".
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
إيران: عدم اتخاذ أمريكا قرارها السياسي بخصوص رفع العقوبات هو العائق الحالي في محادثات فيينا
أمس, 15:02 GMT
تتعارض تصريحات الوزير الفرنسي مع تقييمات أكثر تشاؤما للموقف النووي الإيراني، قدمتها الولايات المتحدة، يوم الأحد.
وقال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي، أمس الأحد، إنه غير واثق من أن الاتفاق النووي بين القوى العالمية وإيران أصبح وشيكا.
ولفت إلى أنه وفي جميع المفاوضات، عندما تظل هناك قضايا دون حل لفترة طويلة، فإن ذلك يظهر مدى صعوبة سد الفجوة، حسب قوله.
وتمثل تصريحاته تثبيطا للتوقعات بعد 11 شهرا من المحادثات في فيينا والتي تعثرت مؤخرا.
من جانبه كان صرّح خرازي، كبير مستشاري المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، بإمكانية التوصل إلى اتفاق قريبًا.
وقال: "نعم، إنه وشيك"، لكنه استدرك مؤكدا أن التوصل إليه "يعتمد على الإرادة السياسية للولايات المتحدة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала