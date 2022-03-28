https://arabic.sputniknews.com/20220328/وزير-الخارجية-الفرنسي-نقترب-من-التوصل-لاتفاق-نووي-مع-إيران-1060565045.html

وزير الخارجية الفرنسي: نقترب من التوصل لاتفاق نووي مع إيران

وزير الخارجية الفرنسي: نقترب من التوصل لاتفاق نووي مع إيران

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، اليوم الاثنين، إن إيران والقوى العالمية اقتربت من التوصل لاتفاق نووي، على الرغم من أن بعض الأمور لم يتم تسويتها... 28.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-28T11:17+0000

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وذكر الوزير الفرنسي خلال مؤتمر صحفي في الدوحة: "نحن قريبون من التوصل لاتفاق"، بحسب "رويترز".تتعارض تصريحات الوزير الفرنسي مع تقييمات أكثر تشاؤما للموقف النووي الإيراني، قدمتها الولايات المتحدة، يوم الأحد.وقال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي، أمس الأحد، إنه غير واثق من أن الاتفاق النووي بين القوى العالمية وإيران أصبح وشيكا.ولفت إلى أنه وفي جميع المفاوضات، عندما تظل هناك قضايا دون حل لفترة طويلة، فإن ذلك يظهر مدى صعوبة سد الفجوة، حسب قوله.وتمثل تصريحاته تثبيطا للتوقعات بعد 11 شهرا من المحادثات في فيينا والتي تعثرت مؤخرا.من جانبه كان صرّح خرازي، كبير مستشاري المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، بإمكانية التوصل إلى اتفاق قريبًا.وقال: "نعم، إنه وشيك"، لكنه استدرك مؤكدا أن التوصل إليه "يعتمد على الإرادة السياسية للولايات المتحدة".

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