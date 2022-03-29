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الأمم المتحدة: العالم يواجه نقصا في الغذاء وليس فقط ارتفاعا في الأسعار
الأمم المتحدة: العالم يواجه نقصا في الغذاء وليس فقط ارتفاعا في الأسعار
قال المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة ديفيد بيزلي، اليوم الثلاثاء، إن توافر الغذاء أصبح مشكلة إلى جانب ارتفاع الأسعار. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T20:59+0000
2022-03-29T20:59+0000
العالم
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وأضاف بيزلي في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "نحن لا ننظر فقط في مشاكل التسعير ولكن أيضا مشاكل توافر الغذاء".وقال: "لقد بدأنا في خفض الحصص الغذائية لملايين الأطفال وعائلاتهم في جميع أنحاء العالم"، مضيفا أن الأزمة في أوكرانيا هي "كارثة فوق الكارثة".قدر بيزلي أن العاملين في المجال الإنساني سيصلون إلى 2.5 مليون شخص في حاجة ماسة للغذاء في أوكرانيا خلال الأسبوعين المقبلين، وبحلول نهاية يونيو/ حزيران سيصل هذا العدد إلى 6 ملايين.أثناء حديثه عن الوضع الإنساني في أوكرانيا، حث بيزلي على عدم تجاهل الأزمات الإنسانية في أجزاء أخرى من العالم. وقال: "لا يمكننا إهمال أفريقيا أو الشرق الأوسط، وإلا فستكون هناك هجرة على جميع جوانب أوروبا".قالت المنظمة الدولية للهجرة يوم الاثنين، إن ما يقرب من أربعة ملايين شخص، بما في ذلك 200 ألف من رعايا الدول الثالثة، غادروا أوكرانيا خلال العملية العسكرية الروسية في البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220327/منظمة-التجارة-العالمية-تحذر-من-تفاقم-أزمة-الغذاء-بسبب-قيود-التصدير-1060524834.html
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العالم

الأمم المتحدة: العالم يواجه نقصا في الغذاء وليس فقط ارتفاعا في الأسعار

20:59 GMT 29.03.2022
© AP Photoذرة
ذرة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
© AP Photo
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قال المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة ديفيد بيزلي، اليوم الثلاثاء، إن توافر الغذاء أصبح مشكلة إلى جانب ارتفاع الأسعار.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وأضاف بيزلي في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "نحن لا ننظر فقط في مشاكل التسعير ولكن أيضا مشاكل توافر الغذاء".
وقال: "لقد بدأنا في خفض الحصص الغذائية لملايين الأطفال وعائلاتهم في جميع أنحاء العالم"، مضيفا أن الأزمة في أوكرانيا هي "كارثة فوق الكارثة".
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قدر بيزلي أن العاملين في المجال الإنساني سيصلون إلى 2.5 مليون شخص في حاجة ماسة للغذاء في أوكرانيا خلال الأسبوعين المقبلين، وبحلول نهاية يونيو/ حزيران سيصل هذا العدد إلى 6 ملايين.
أثناء حديثه عن الوضع الإنساني في أوكرانيا، حث بيزلي على عدم تجاهل الأزمات الإنسانية في أجزاء أخرى من العالم. وقال: "لا يمكننا إهمال أفريقيا أو الشرق الأوسط، وإلا فستكون هناك هجرة على جميع جوانب أوروبا".
قالت المنظمة الدولية للهجرة يوم الاثنين، إن ما يقرب من أربعة ملايين شخص، بما في ذلك 200 ألف من رعايا الدول الثالثة، غادروا أوكرانيا خلال العملية العسكرية الروسية في البلاد.
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