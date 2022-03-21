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https://arabic.sputniknews.com/20220321/فرنسا-حرب-أوكرانيا-قد-تتسبب-في-أزمة-غذاء-عالمية-1060170169.html
فرنسا: حرب أوكرانيا قد تتسبب في أزمة غذاء عالمية
فرنسا: حرب أوكرانيا قد تتسبب في أزمة غذاء عالمية
حذر وزير الزراعة الفرنسي، جوليان دينورماندي، من أن الحرب بين أوكرانيا وروسيا قد تتسبب في أزمة غذاء عالمية. 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T08:55+0000
2022-03-21T08:55+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال الوزير الفرنسي في بروكسل، اليوم الاثنين، قبل اجتماع وزراء الزراعة بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إن الحرب قد تؤدي إلى أزمة غذائية "على الصعيد العالمي"، بحسب "رويترز".وأضاف أن وزراء الزراعة في دول الاتحاد الأوروبي سيناقشون الوضع الغذائي مع نظرائهم الأوكرانيين في اتصال عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.وقال مسؤول في برنامج الأغذية العالمي يوم الجمعة إن سلاسل الإمدادات الغذائية في أوكرانيا بدأت في الانهيار، لافتا إلى أن الكثير من متاجر البقالة والمستودعات أصبحت خالية من السلع.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك رسمياً، دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220321/مستشار-سابق-لترامب-يكشف-الحقيقة-بشأن-أوكرانيا-1060158622.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا

فرنسا: حرب أوكرانيا قد تتسبب في أزمة غذاء عالمية

08:55 GMT 21.03.2022
© REUTERS / THOMAS PETERعنصر من القوات المسلحة الأوكرانية في كييف، أوكرانيا، 17مارس 2022.
عنصر من القوات المسلحة الأوكرانية في كييف، أوكرانيا، 17مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2022
© REUTERS / THOMAS PETER
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حذر وزير الزراعة الفرنسي، جوليان دينورماندي، من أن الحرب بين أوكرانيا وروسيا قد تتسبب في أزمة غذاء عالمية.
وقال الوزير الفرنسي في بروكسل، اليوم الاثنين، قبل اجتماع وزراء الزراعة بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إن الحرب قد تؤدي إلى أزمة غذائية "على الصعيد العالمي"، بحسب "رويترز".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على حدود شبه جزيرة القرم الروسية، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
مستشار سابق لترامب يكشف الحقيقة بشأن أوكرانيا
08:35 GMT
وأضاف أن وزراء الزراعة في دول الاتحاد الأوروبي سيناقشون الوضع الغذائي مع نظرائهم الأوكرانيين في اتصال عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.
وقال مسؤول في برنامج الأغذية العالمي يوم الجمعة إن سلاسل الإمدادات الغذائية في أوكرانيا بدأت في الانهيار، لافتا إلى أن الكثير من متاجر البقالة والمستودعات أصبحت خالية من السلع.
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك رسمياً، دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:37 GMT
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