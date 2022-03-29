https://arabic.sputniknews.com/20220329/الشرطة-البريطانية-تغرم-20-شخصا-بسبب-فضيحة-بارتي-جيت-1060619380.html
الشرطة البريطانية تغرم 20 شخصا بسبب فضيحة "بارتي جيت"
الشرطة البريطانية تغرم 20 شخصا بسبب فضيحة "بارتي جيت"
غرمت الشرطة البريطانية 20 شخصا على خلفية الحفلات التي نظمها رئيس الوزراء بوريس جونسون وموظفيه في مقر الحكومة خلال إغلاقات فيروس كورونا. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T15:58+0000
2022-03-29T15:58+0000
2022-03-29T15:58+0000
بريطانيا
حفلات
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وذكرت الشرطة أن المزيد من الأشخاص قد يواجهون عقوبات على أزمة خلفية الحفلات المعروفة باسم "بارتي جيت"، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".تأكيدا لإصدارها 20 غرامة، قالت الشرطة إن الضباط يعملون في "كمية كبيرة من مواد التحقيق" والمزيد من الأشخاص قد يواجهون عقوبات في وقت لاحق.قالت شرطة العاصمة، إنها لن تحدد متلقي إشعارات العقوبة على الرغم من أن مكتب رئيس الوزراء البريطاني قال إنه سيعلنها إذا حصل على واحدة.قال معارضون وبعض أعضاء حزب المحافظين الحاكم إن جونسون ينبغي أن يستقيل إذا تم تغريمه بسبب خرق القواعد التي فرضها في البلاد لمواجهة جائحة كورونا.تم التحقيق مع العشرات من السياسيين والمسؤولين بشأن مزاعم بانتهاك الحكومة للقيود الوبائية الخاصة بها.أرسلت الشرطة استبيانات إلى أكثر من 100 شخص، بمن فيهم رئيس الوزراء، وأجرت مقابلات مع الشهود كجزء من التحقيق.
https://arabic.sputniknews.com/20220329/جونسون-لن-نرفع-العقوبات-عن-روسيا-حتى-لو-أعلنت-وقف-إطلاق-النار-هدفنا-تغيير-مسارها-بالكامل-1060606204.html
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بريطانيا, حفلات
الشرطة البريطانية تغرم 20 شخصا بسبب فضيحة "بارتي جيت"
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غرمت الشرطة البريطانية 20 شخصا على خلفية الحفلات التي نظمها رئيس الوزراء بوريس جونسون وموظفيه في مقر الحكومة خلال إغلاقات فيروس كورونا.
وذكرت الشرطة أن المزيد من الأشخاص قد يواجهون عقوبات على أزمة خلفية الحفلات المعروفة باسم "بارتي جيت"، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس"
.
تأكيدا لإصدارها 20 غرامة، قالت الشرطة إن الضباط يعملون في "كمية كبيرة من مواد التحقيق" والمزيد من الأشخاص قد يواجهون عقوبات في وقت لاحق.
قالت شرطة العاصمة، إنها لن تحدد متلقي إشعارات العقوبة على الرغم من أن مكتب رئيس الوزراء البريطاني
قال إنه سيعلنها إذا حصل على واحدة.
قال معارضون وبعض أعضاء حزب المحافظين الحاكم إن جونسون ينبغي أن يستقيل إذا تم تغريمه بسبب خرق القواعد التي فرضها في البلاد لمواجهة جائحة كورونا.
تم التحقيق مع العشرات من السياسيين والمسؤولين بشأن مزاعم بانتهاك الحكومة للقيود الوبائية الخاصة بها.
أرسلت الشرطة استبيانات إلى أكثر من 100 شخص، بمن فيهم رئيس الوزراء، وأجرت مقابلات مع الشهود كجزء من التحقيق.