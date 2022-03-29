https://arabic.sputniknews.com/20220329/الكاظمي-نعزز-شراكتنا-مع-أوروبا-في-الحرب-على-الإرهاب-1060614801.html
الكاظمي: نعزز شراكتنا مع أوروبا في الحرب على الإرهاب
الكاظمي: نعزز شراكتنا مع أوروبا في الحرب على الإرهاب
قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ماضية في تعزيز الشراكة مع أوروبا في الحرب على الإرهاب. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T14:36+0000
2022-03-29T14:36+0000
2022-03-29T14:36+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وذكر البيان أن رئيس الوزراء العراقي استقبل، اليوم وزير خارجية دوقية اللوكسمبورغ جان إسلبورن والوفد المرافق له.وبين أن اللقاء تضمن بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق ولوكسمبورغ، وكذلك مع عموم دول الاتحاد الأوروبي.وشدد الكاظمي على أن بغداد تمضي في تعزيز الشراكة مع لوكسمبورغ وأوروبا في الحرب على الإرهاب.وأشار كذلك إلى التعاون المؤسساتي في مجالات عدة أهمها مكافحة الفساد، وإصلاح القطاع المصرفي، وتنمية الاعتماد على الطاقة النظيفة.في المقابل، عبر وزير خارجية لوكسمبورغ عن استعداد بلاده للتعاون مع العراق وعلى تشجيع النشاط الاستثماري الداعم للتنمية الاقتصادية، وتوفير فرص العمل.وأشار إلى أنه يسعى إلى "إزالة معوقات عمل الخطوط الجوية العراقية في المطارات الأوروبية".
https://arabic.sputniknews.com/20220329/نائب-رئيس-مجلس-النواب-العراقي-يجب-العمل-مع-تركيا-على-تنظيم-ملف-المياه-1060608267.html
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أخبار العراق اليوم
الكاظمي: نعزز شراكتنا مع أوروبا في الحرب على الإرهاب
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قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ماضية في تعزيز الشراكة مع أوروبا في الحرب على الإرهاب.
جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية
.
وذكر البيان أن رئيس الوزراء العراقي
استقبل، اليوم وزير خارجية دوقية اللوكسمبورغ جان إسلبورن والوفد المرافق له.
وبين أن اللقاء تضمن بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق ولوكسمبورغ، وكذلك مع عموم دول الاتحاد الأوروبي.
وشدد الكاظمي على أن بغداد تمضي في تعزيز الشراكة مع لوكسمبورغ وأوروبا في الحرب على الإرهاب.
وأشار كذلك إلى التعاون المؤسساتي في مجالات عدة أهمها مكافحة الفساد، وإصلاح القطاع المصرفي، وتنمية الاعتماد على الطاقة النظيفة.
في المقابل، عبر وزير خارجية لوكسمبورغ عن استعداد بلاده للتعاون مع العراق وعلى تشجيع النشاط الاستثماري الداعم للتنمية الاقتصادية، وتوفير فرص العمل.
وأشار إلى أنه يسعى إلى "إزالة معوقات عمل الخطوط الجوية العراقية في المطارات الأوروبية".