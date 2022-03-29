https://arabic.sputniknews.com/20220329/الكرملين-لن-نورد-الغاز-مجانا-للدول-التي-ترفض-أن-تدفع-بالروبل-1060591217.html

الكرملين: لن نورد الغاز مجانا للدول التي ترفض الدفع بالروبل

الكرملين: لن نورد الغاز مجانا للدول التي ترفض الدفع بالروبل

قال متحدث الكرملين، دميتري بيسكوف إن روسيا لن تورد الغاز مجانا لهذه الدول التي ترفض أن تدفع سعر الغاز الروسي بالروبل. 29.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-29T00:41+0000

2022-03-29T00:41+0000

2022-03-29T00:48+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

الكرملين

روسيا

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واشنطن - سبوتنيك. وأوضح بيسكوف في حوار مع شبكة "بي بي أس" الأميركية، ردا على سؤال بشأن ما إذا ستقطع روسيا الغاز عن الدول التي ترفض الدفع بالروبل، "بالتأكيد، لن نقدمه بشكل خيري ولن نورد الغاز مجانا إلى أوروبا".وأمس الاثنين، أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيجوف أن آلية الدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي ستتضح الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن تخلي أوروبا عن مصادر الطاقة الروسية سيكون بمثابة الانتحار.وقال تشيجوف لقناة "روسيا 24": "أعتقد أنه في الأيام المقبلة سيتم توضيح آلية هذه الحسابات وتصبح جاهزة للإعلان ومنحهم الفرصة لمعرفة ذلك. لا أرى وضعا حرجا هنا، التخلي عن مصادر الطاقة الروسية، على ما أعتقد، سيكون نوعا من الانتحار في هذه المرحلة لدول الاتحاد الأوروبي".وأشار تشيجوف إلى أن الاتحاد الأوروبي غير مستعد للتخلي عن مصادر الطاقة الروسية، وأن رد الفعل الأوروبي تجاه تحويل المدفوعات إلى الروبل كان "أوليا" و"عاطفيا".ووفقا له، فإن تحويل مدفوعات الغاز إلى الروبل كان بمثابة صدمة "مؤكدة" لأوروبا، فقد أدى إلى تثبيط عزيمة السياسيين الأوروبيين وشركات الطاقة على حد سواء.وحول الاستعاضة عن الغاز الروسي بالغاز المسال الأمريكي قال تشيجوف: "أقصي ما يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة- كما أُعلن خلال زيارة الرئيس الأمريكي لأوروبا- هو 15 مليار متر مكعب من الغاز المسال، أي ما يقرب من 10 في المئة من الإمدادات الروسية إلى دول الاتحاد الأوروبي".كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن في الـ23 من الشهر الجاري، إن روسيا ستبدأ ببيع الغاز إلى "البلدان غير الصديقة" بالروبل، مشيرا إلى أن التغييرات ستؤثر فقط على عملة الدفع وأن أمام الحكومة والمصرف المركزي أسبوعا واحدا للتوصل إلى حل بشأن كيفية تحويل هذه المعاملات إلى العملة الروسية.

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الكرملين, روسيا