بينيت يعقد جلسة مشاورات بعد واقعة مقتل 5 إسرائيليين في حادث إطلاق نار
© REUTERS / NIR ELIASرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت خلال اجتماع في كيبوتس ميفو حاما، الجولان المحتلة، 26 ديسمبر 2021
يعقد نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، جلسة مشاورات أمنية مكثفة بعد واقعة مقتل 5 إسرائيليين في حادث إطلاق نار.
وأشارت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن بينيت سيجري اجتماعات مكثفة مع وزر الدفاع بيني غانتس، ووزير الأمن الداخلي، عومير بارليف، ورئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي.
גל טרור: בעקבות הפיגוע הערב במרכז, ראש הממשלה יכנס הלילה את שר הביטחון גנץ, השר לביטחון פנים בר-לב, הרמטכ"ל כוכבי, ראש שב"כ רונן בר, מפכ"ל המשטרה קובי שבתאי וגורמים נוספים כדי לדון באירועים האחרונים. pic.twitter.com/rJLRnrQmbz— וואלה! (@WallaNews) March 29, 2022
ولم يكتف بينيت بالاجتماع مع هؤلاء فحسب، بل من المقرر أن يجتمع مع رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي، رونين بار، ورئيس جهاز الشرطة ومصادر أمنية وشرطية وعسكرية في البلاد.
وتأتي اجتماعات بينيت على خلفية مقتل 5 أشخاص في عمليات إطلاق نار في أماكن مختلفة من تل أبيب.
תיעוד— וואלה! (@WallaNews) March 29, 2022
פיגוע במרכז: רוכב אופנוע ירה בכמה מוקדים בבני ברק וברמת גן, 5 נהרגו pic.twitter.com/8go7O192jd
وكانت هيئة البث الإسرائيلية "قناة كان"، قد ذكرت في وقت سابق من مساء اليوم الثلاثاء، أنه قتل 5 أشخاص في مناطق مختلفة من تل أبيب، خاصة في رمات غان وبني باراك.
وأكدت صحيفة معاريف العبرية أن شخصا يقود دراجة نارية قد أطلق النيران في أكثر من مكان في منطقة رمات غان، وأسقط عدد من القتلى والجرحى، ارتفعوا إلى 5 أشخاص قتلى.
פיגוע קשה בבני ברק | אלי לוי, דובר המשטרה: "אירוע ירי קשה מאוד על ציר רמת גן-בני ברק, קורא לאזרחים לא להגיע לזירת האירוע"@YinonMagal @10elilevi pic.twitter.com/GIeoaLZRRP— עכשיו 14 (@Now14Israel) March 29, 2022
وأوضحت القناة العبرية الـ 14، أن قوات غفيرة من الشرطة والجيش الإسرائيليين قد تواجدوا في مكان الحادث، في وقت طالبت الشرطة المواطنين عدم التواجد أو الذهاب إلى مقار الحادث، سواء في بني باراك أو رمات غان.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن إيلي ليفي، المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، أنه تم تحييد أحد "الإرهابيين"، في وقت تقوم الشرطة بعملية مسح لمكان الحادث، في ظل وجود احتمال للمزيد من التهديدات.