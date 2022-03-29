https://arabic.sputniknews.com/20220329/بينيت-يعقد-جلسة-مشاورات-بعد-واقعة-مقتل-5-إسرائيليين-في-حادث-إطلاق-نار-1060626125.html

بينيت يعقد جلسة مشاورات بعد واقعة مقتل 5 إسرائيليين في حادث إطلاق نار

بينيت يعقد جلسة مشاورات بعد واقعة مقتل 5 إسرائيليين في حادث إطلاق نار

يعقد نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، جلسة مشاورات أمنية مكثفة بعد واقعة مقتل 5 إسرائيليين في حادث إطلاق نار. 29.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-29T19:18+0000

2022-03-29T19:18+0000

2022-03-29T19:18+0000

إسرائيل

العالم العربي

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وأشارت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن بينيت سيجري اجتماعات مكثفة مع وزر الدفاع بيني غانتس، ووزير الأمن الداخلي، عومير بارليف، ورئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي.ولم يكتف بينيت بالاجتماع مع هؤلاء فحسب، بل من المقرر أن يجتمع مع رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي، رونين بار، ورئيس جهاز الشرطة ومصادر أمنية وشرطية وعسكرية في البلاد.وتأتي اجتماعات بينيت على خلفية مقتل 5 أشخاص في عمليات إطلاق نار في أماكن مختلفة من تل أبيب.وكانت هيئة البث الإسرائيلية "قناة كان"، قد ذكرت في وقت سابق من مساء اليوم الثلاثاء، أنه قتل 5 أشخاص في مناطق مختلفة من تل أبيب، خاصة في رمات غان وبني باراك.وأكدت صحيفة معاريف العبرية أن شخصا يقود دراجة نارية قد أطلق النيران في أكثر من مكان في منطقة رمات غان، وأسقط عدد من القتلى والجرحى، ارتفعوا إلى 5 أشخاص قتلى.وأوضحت القناة العبرية الـ 14، أن قوات غفيرة من الشرطة والجيش الإسرائيليين قد تواجدوا في مكان الحادث، في وقت طالبت الشرطة المواطنين عدم التواجد أو الذهاب إلى مقار الحادث، سواء في بني باراك أو رمات غان.ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن إيلي ليفي، المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، أنه تم تحييد أحد "الإرهابيين"، في وقت تقوم الشرطة بعملية مسح لمكان الحادث، في ظل وجود احتمال للمزيد من التهديدات.

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