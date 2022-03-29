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https://arabic.sputniknews.com/20220329/شرطي-صيني-يقوم-بعمل-رائع-خلال-تساقط-الأمطار-الغزيرة-فيديو-1060625657.html
شرطي صيني يقوم بعمل رائع خلال تساقط الأمطار الغزيرة... فيديو
شرطي صيني يقوم بعمل رائع خلال تساقط الأمطار الغزيرة... فيديو
يتفانى رجال الشرطة المخلصين في أداء مهامهم التي تهدف إلى توفير الأمن لسكان المناطق التي يعملون فيها على مدار الساعة. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T18:59+0000
2022-03-29T18:59+0000
منوعات
الصين
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ويشمل ذلك كل ما له علاقة بالعمل الشرطي والجانب الأمني، لكن في أوقات الأزمات يكون الشرطي المخلص لوطنه على أتم الاستعداد لفعل أي شيء من أجل حماية الناس.ويظهر ذلك في مقطع فيديو نشرته صحيفة "الشعب" الصينية، اليوم الثلاثاء، أشارت فيه إلى أن أحد رجال الشرطة في الصين يقوم بالمساهمة في منع تراكم المياه بإحدى الشوارع أثناء تساقط الأمطار الغزيرة.ويظهر الشرطي وهو يرتكز على قدميه وذراع واحدة في وضعية تمارين الضغط بينما يقوم باستخدام ذراعه الأخرى لاستخراج أشياء عالقة على فوهة بالوعة تحول دون قدرتها على تصريف مياه الأمطار المتجمعة حولها.ويظهر الفيديو أن الشرطي الصيني يمتلك لياقة بدنية عالية مكنته من إتمام هذه المهمة بصورة رائعة.
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منوعات, الصين

شرطي صيني يقوم بعمل رائع خلال تساقط الأمطار الغزيرة... فيديو

18:59 GMT 29.03.2022
© Fotolia / Fotokonالشرطة الصينية
الشرطة الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
© Fotolia / Fotokon
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يتفانى رجال الشرطة المخلصين في أداء مهامهم التي تهدف إلى توفير الأمن لسكان المناطق التي يعملون فيها على مدار الساعة.
ويشمل ذلك كل ما له علاقة بالعمل الشرطي والجانب الأمني، لكن في أوقات الأزمات يكون الشرطي المخلص لوطنه على أتم الاستعداد لفعل أي شيء من أجل حماية الناس.
ويظهر ذلك في مقطع فيديو نشرته صحيفة "الشعب" الصينية، اليوم الثلاثاء، أشارت فيه إلى أن أحد رجال الشرطة في الصين يقوم بالمساهمة في منع تراكم المياه بإحدى الشوارع أثناء تساقط الأمطار الغزيرة.
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ويظهر الشرطي وهو يرتكز على قدميه وذراع واحدة في وضعية تمارين الضغط بينما يقوم باستخدام ذراعه الأخرى لاستخراج أشياء عالقة على فوهة بالوعة تحول دون قدرتها على تصريف مياه الأمطار المتجمعة حولها.
ويظهر الفيديو أن الشرطي الصيني يمتلك لياقة بدنية عالية مكنته من إتمام هذه المهمة بصورة رائعة.
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