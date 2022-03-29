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https://arabic.sputniknews.com/20220329/قناة-عبرية-إسرائيل-اعترضت-طائرتين-إيرانيتين-دون-طيار-هذا-الشهر-بمساعدة-دولة-جارة-1060619549.html
قناة عبرية: إسرائيل اعترضت طائرتين إيرانيتين دون طيار هذا الشهر بمساعدة دولة جارة
قناة عبرية: إسرائيل اعترضت طائرتين إيرانيتين دون طيار هذا الشهر بمساعدة دولة جارة
كشفت قناة عبرية النقاب، اليوم الثلاثاء، عن اعتراض سلاح الجو الإسرائيلي لطائرتين إيرانيتين دون طيار هذا الشهر بمساعدة دولة جارة. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T16:05+0000
2022-03-29T16:05+0000
إسرائيل
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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن طائرة إسرائيلية من طراز F35 نجحت في إسقاط طائرتين إيرانيتين دون طيار، حاولتا اختراق المجال الجوي الإسرائيلي، وأسقطتهما في إحدى دول المنطقة، وذلك بمساعدة من دول الجوار، دون تسميتها.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن سلاح الجو الإسرائيلي شهد واحدة من الأحداث المهمة خلال السنوات الأخيرة، والتي تمثلت في إسقاط هاتين الطائرتين الإيرانيتين، وهو ما جاء على هامش الحديث عن اقتراب نهاية ولاية قائد سلاح الجو الإسرائيلي، الجنرال عميكام نوركين، وقرب تولي سلفه، الجنرال تومير بار.وأشارت القناة العبرية إلى أن فترة ولاية الجنرال نوركين شهدت مواجهات إسرائيلية إيرانية، خاصة على صعيد الطائرات دون طيار، لافتة إلى أن واقعة نجاح الطائرة الإسرائيلية "F35" في اعتراض طائرتين إيرانيتين كانت في طريقهما إلى البلاد، وسقوطهما في إحدى دول المنطقة، هو حدث تاريخي لسلاح الجو الإسرائيلي.وأوضحت القناة أن الطائرات دون طيار الإيرانية تمثل مصدر قلق كبير لكبار المسؤولين في إسرائيل، خاصة مع استخدام إيران لتقنية وتكنولوجيا مستقلة أو محلية وحديثة، كما أن التقنيات الإيرانية تتميز بترددات مختلفة وأنظمة رقمية أخرى، على حد وصف القناة العبرية.
https://arabic.sputniknews.com/20220329/إعلام-هل-تدخل-إسرائيل-في-تحالف-دفاعي-كـالناتو-مع-دول-إقليمية-1060618564.html
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إسرائيل, إيران, العالم العربي

قناة عبرية: إسرائيل اعترضت طائرتين إيرانيتين دون طيار هذا الشهر بمساعدة دولة جارة

16:05 GMT 29.03.2022
CC BY-SA 4.0 / Mztourist / Wing Loong II front view, Dubai Air Show 2017 (cropped photo)طائرة دون طيار صينية من نوع Wing Loong II
طائرة دون طيار صينية من نوع Wing Loong II - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
CC BY-SA 4.0 / Mztourist / Wing Loong II front view, Dubai Air Show 2017 (cropped photo)
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كشفت قناة عبرية النقاب، اليوم الثلاثاء، عن اعتراض سلاح الجو الإسرائيلي لطائرتين إيرانيتين دون طيار هذا الشهر بمساعدة دولة جارة.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن طائرة إسرائيلية من طراز F35 نجحت في إسقاط طائرتين إيرانيتين دون طيار، حاولتا اختراق المجال الجوي الإسرائيلي، وأسقطتهما في إحدى دول المنطقة، وذلك بمساعدة من دول الجوار، دون تسميتها.
وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن سلاح الجو الإسرائيلي شهد واحدة من الأحداث المهمة خلال السنوات الأخيرة، والتي تمثلت في إسقاط هاتين الطائرتين الإيرانيتين، وهو ما جاء على هامش الحديث عن اقتراب نهاية ولاية قائد سلاح الجو الإسرائيلي، الجنرال عميكام نوركين، وقرب تولي سلفه، الجنرال تومير بار.
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15:36 GMT
وأشارت القناة العبرية إلى أن فترة ولاية الجنرال نوركين شهدت مواجهات إسرائيلية إيرانية، خاصة على صعيد الطائرات دون طيار، لافتة إلى أن واقعة نجاح الطائرة الإسرائيلية "F35" في اعتراض طائرتين إيرانيتين كانت في طريقهما إلى البلاد، وسقوطهما في إحدى دول المنطقة، هو حدث تاريخي لسلاح الجو الإسرائيلي.
وأوضحت القناة أن الطائرات دون طيار الإيرانية تمثل مصدر قلق كبير لكبار المسؤولين في إسرائيل، خاصة مع استخدام إيران لتقنية وتكنولوجيا مستقلة أو محلية وحديثة، كما أن التقنيات الإيرانية تتميز بترددات مختلفة وأنظمة رقمية أخرى، على حد وصف القناة العبرية.
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