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https://arabic.sputniknews.com/20220329/منظمة-التعاون-الإسلامي-تدعو-أمريكا-إلى-النظر-بجدية-في-إعادة-تصنيف-أنصار-الله-جماعة-إرهابية-1060595317.html
منظمة التعاون الإسلامي تدعو أمريكا إلى النظر بجدية في إعادة تصنيف "أنصار الله" "جماعة إرهابية"
منظمة التعاون الإسلامي تدعو أمريكا إلى النظر بجدية في إعادة تصنيف "أنصار الله" "جماعة إرهابية"
دعت منظمة التعاون الإسلامي، الولايات المتحدة الأمريكية إلى "النظر بجدية في إعادة تصنيف أنصار الله اليمينة "جماعة إرهابية" وذلك على ضوء تماديها في أعمالها... 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T07:43+0000
2022-03-29T07:43+0000
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وأوضحت الأمانة العامة للمنظمة، في بيان لها، أنها "ظلت تتابع بقلق بالغ التصعيد العسكري للحوثيين باتجاه السعودية والإمارات والذي استهدف المنشآت المدنية وعرَّض حياة السكان المدنيين للخطر، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني"، داعية إلى وقف هذه الاعتداءات فورا والانخراط في عملية جادة حتى يتحقق السلام والاستقرار في اليمن.وأكدت أن "عدم تصنيف الولايات المتحدة هذه الجماعة بالإرهابية رغم الانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها ضد الأهداف المدنية في السعودية والإمارات وتلك التي كشفها تقرير فريق خبراء مجلس الأمن المعني باليمن، سيشجع هذه الميليشيا على التمادي في أعمالها العدائية الغادرة ضد المدنيين والأهداف المدنية والتعنت في الاستجابة لدعوات الجلوس على طاولة الحوار.وجددت المنظمة، إشادتها بالجهود الكبيرة التي تبذلها دول التحالف بقيادة السعودية في تخفيف الأزمة الإنسانية باليمن، وبالجهود الكبيرة المبذولة في إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين والعمل على تسهيل عبورها ومواجهة التهديدات الحوثية للممرات الإنسانية، مؤكدة دعمها وتضامنها التام مع السعودية والإمارات قيادة وحكومة وشعباً في كل ما تتخذانه من خطوات وإجراءات للحفاظ على أمنهما واستقرارهما وسلامة مواطنيهما والمقيمين على أراضيهما.وأعلنت جماعة أنصار الله الأسبوع الماضي، استهداف منشآت لشركة أرامكو النفطية ومصفاتين في السعودية بالصواريخ المجنحة والباليستية والطائرات المسيرة المفخخة، ضمن عملية هجومية أسمتها "كسر الحصار الثالثة"، بررتها بأنها تأتي "ردا على استمرار الحصار وتدشينا للعام الثامن من الصمود".وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ أذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة أنصار الله أواخر 2014.وبالمقابل، تنفذ الجماعة هجمات بطائرات مُسيرة وصواريخ باليستية وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة، ومنشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو الفاعل في التحالف.وأودى الصراع الدائر في اليمن بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220328/الحوثي-يحذر-السعودية-والإمارات-ستندمون-إذا-فوتموها-1060574942.html
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أخبار اليمن الأن, أخبار السعودية اليوم, أنصار الله

منظمة التعاون الإسلامي تدعو أمريكا إلى النظر بجدية في إعادة تصنيف "أنصار الله" "جماعة إرهابية"

07:43 GMT 29.03.2022
© REUTERS / BANDAR AL-JALOUD منظمة التعاون الإسلامي
 منظمة التعاون الإسلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
© REUTERS / BANDAR AL-JALOUD
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دعت منظمة التعاون الإسلامي، الولايات المتحدة الأمريكية إلى "النظر بجدية في إعادة تصنيف أنصار الله اليمينة "جماعة إرهابية" وذلك على ضوء تماديها في أعمالها العدوانية في تهديد واضح للسلم والأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم".
وأوضحت الأمانة العامة للمنظمة، في بيان لها، أنها "ظلت تتابع بقلق بالغ التصعيد العسكري للحوثيين باتجاه السعودية والإمارات والذي استهدف المنشآت المدنية وعرَّض حياة السكان المدنيين للخطر، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني"، داعية إلى وقف هذه الاعتداءات فورا والانخراط في عملية جادة حتى يتحقق السلام والاستقرار في اليمن.
عبد الملك الحوثي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
الحوثي يحذر السعودية والإمارات: "ستندمون إذا فوتموها"
أمس, 14:52 GMT
وأكدت أن "عدم تصنيف الولايات المتحدة هذه الجماعة بالإرهابية رغم الانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها ضد الأهداف المدنية في السعودية والإمارات وتلك التي كشفها تقرير فريق خبراء مجلس الأمن المعني باليمن، سيشجع هذه الميليشيا على التمادي في أعمالها العدائية الغادرة ضد المدنيين والأهداف المدنية والتعنت في الاستجابة لدعوات الجلوس على طاولة الحوار.
وجددت المنظمة، إشادتها بالجهود الكبيرة التي تبذلها دول التحالف بقيادة السعودية في تخفيف الأزمة الإنسانية باليمن، وبالجهود الكبيرة المبذولة في إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين والعمل على تسهيل عبورها ومواجهة التهديدات الحوثية للممرات الإنسانية، مؤكدة دعمها وتضامنها التام مع السعودية والإمارات قيادة وحكومة وشعباً في كل ما تتخذانه من خطوات وإجراءات للحفاظ على أمنهما واستقرارهما وسلامة مواطنيهما والمقيمين على أراضيهما.
وأعلنت جماعة أنصار الله الأسبوع الماضي، استهداف منشآت لشركة أرامكو النفطية ومصفاتين في السعودية بالصواريخ المجنحة والباليستية والطائرات المسيرة المفخخة، ضمن عملية هجومية أسمتها "كسر الحصار الثالثة"، بررتها بأنها تأتي "ردا على استمرار الحصار وتدشينا للعام الثامن من الصمود".
وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ أذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة أنصار الله أواخر 2014.
وبالمقابل، تنفذ الجماعة هجمات بطائرات مُسيرة وصواريخ باليستية وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة، ومنشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو الفاعل في التحالف.
وأودى الصراع الدائر في اليمن بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
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