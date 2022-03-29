https://arabic.sputniknews.com/20220329/ميدينسكي-أوكرانيا-تخلت-عن-رغبتها-في-إعادة-شبه-جزيرة-القرم-ودونباس-بالوسائل-العسكرية-1060609372.html

ميدينسكي: أوكرانيا تخلت عن رغبتها في إعادة شبه جزيرة القرم ودونباس بالوسائل العسكرية

ميدينسكي: أوكرانيا تخلت عن رغبتها في إعادة شبه جزيرة القرم ودونباس بالوسائل العسكرية

قال رئيس الوفد الروسي إلى المفاوضات مع الجانب الأوكراني، فلاديمير ميدينسكي، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا تخلت عن رغبتها في إعادة شبه جزيرة القرم ودونباس... 29.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-29T12:50+0000

2022-03-29T12:50+0000

2022-03-29T13:08+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

العالم

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وأشار ميدينسكي، إلى أن المقترحات التي قدمتها كييف اليوم في المفاوضات، تتضمن إعلان أوكرانيا كدولة محايدة بشكل دائم بموجب الضمانات القانونية الدولية.وتابع رئيس الوفد الروسي: "بعد محادثة اليوم الهادفة، اتفقنا ونقترح حلا يكون بموجبه اجتماع رئيسا الدولتين ممكنا بالتزامن مع توقيع الاتفاقية بالأحرف الأولى من قبل وزراء الخارجية. علاوة على ذلك، في وقت التوقيع بالأحرف الأولى والنظر في تفاصيل المعاهدة، من الممكن مناقشة الفروق الدقيقة والتفاصيل السياسية".ووصل الوفد الروسي إلى قصر دولمابخشة في اسطنبول، في وقت سابق من اليوم، لإجراء مفاوضات مع الوفد الأوكراني.وتم التوصل إلى تفاهم بشأن توفير ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المدنيين، وإيصال المواد الغذائية والأدوية إلى المحتاجين.

https://arabic.sputniknews.com/20220329/وكالات-انتهاء-اليوم-الأول-من-المفاوضات-بين-وفدي-روسيا-وأوكرانيا-1060606525.html

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