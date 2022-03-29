https://arabic.sputniknews.com/20220329/ميدينسكي-أوكرانيا-تخلت-عن-رغبتها-في-إعادة-شبه-جزيرة-القرم-ودونباس-بالوسائل-العسكرية-1060609372.html
ميدينسكي: أوكرانيا تخلت عن رغبتها في إعادة شبه جزيرة القرم ودونباس بالوسائل العسكرية
ميدينسكي: أوكرانيا تخلت عن رغبتها في إعادة شبه جزيرة القرم ودونباس بالوسائل العسكرية
قال رئيس الوفد الروسي إلى المفاوضات مع الجانب الأوكراني، فلاديمير ميدينسكي، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا تخلت عن رغبتها في إعادة شبه جزيرة القرم ودونباس... 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T12:50+0000
2022-03-29T12:50+0000
2022-03-29T13:08+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
العالم
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وأشار ميدينسكي، إلى أن المقترحات التي قدمتها كييف اليوم في المفاوضات، تتضمن إعلان أوكرانيا كدولة محايدة بشكل دائم بموجب الضمانات القانونية الدولية.وتابع رئيس الوفد الروسي: "بعد محادثة اليوم الهادفة، اتفقنا ونقترح حلا يكون بموجبه اجتماع رئيسا الدولتين ممكنا بالتزامن مع توقيع الاتفاقية بالأحرف الأولى من قبل وزراء الخارجية. علاوة على ذلك، في وقت التوقيع بالأحرف الأولى والنظر في تفاصيل المعاهدة، من الممكن مناقشة الفروق الدقيقة والتفاصيل السياسية".ووصل الوفد الروسي إلى قصر دولمابخشة في اسطنبول، في وقت سابق من اليوم، لإجراء مفاوضات مع الوفد الأوكراني.وتم التوصل إلى تفاهم بشأن توفير ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المدنيين، وإيصال المواد الغذائية والأدوية إلى المحتاجين.
https://arabic.sputniknews.com/20220329/وكالات-انتهاء-اليوم-الأول-من-المفاوضات-بين-وفدي-روسيا-وأوكرانيا-1060606525.html
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ميدينسكي: أوكرانيا تخلت عن رغبتها في إعادة شبه جزيرة القرم ودونباس بالوسائل العسكرية
12:50 GMT 29.03.2022 (تم التحديث: 13:08 GMT 29.03.2022) تابعنا عبر
يتبع
قال رئيس الوفد الروسي إلى المفاوضات مع الجانب الأوكراني، فلاديمير ميدينسكي، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا تخلت عن رغبتها في إعادة شبه جزيرة القرم ودونباس بالوسائل العسكرية.
وأشار ميدينسكي، إلى أن المقترحات التي قدمتها كييف اليوم في المفاوضات، تتضمن إعلان أوكرانيا كدولة محايدة بشكل دائم بموجب الضمانات القانونية الدولية.
وقال ميدينسكي للصحفيين في ختام جولة اليوم: "المفاوضات كانت بناءة. تلقينا مقترحات من الجانب الأوكراني لدراستها، وموقفهم تمت صياغته بصورة مفهومة لإدراجه في الاتفاق. سيتم النظر في هذه المقترحات في المستقبل القريب، وسيتم إبلاغ الرئيس بها، وسنقدم ردا مناسبا".
وتابع رئيس الوفد الروسي: "بعد محادثة اليوم الهادفة، اتفقنا ونقترح حلا يكون بموجبه اجتماع رئيسا الدولتين ممكنا بالتزامن مع توقيع الاتفاقية بالأحرف الأولى من قبل وزراء الخارجية. علاوة على ذلك، في وقت التوقيع بالأحرف الأولى والنظر في تفاصيل المعاهدة، من الممكن مناقشة الفروق الدقيقة والتفاصيل السياسية".
ووصل الوفد الروسي إلى قصر دولمابخشة في اسطنبول، في وقت سابق من اليوم، لإجراء مفاوضات مع الوفد الأوكراني.
وجرت، 3 جولات من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، على أراضي جمهورية بيلاروس؛ ومن ثم استؤنفت الجولات، عبر تقنية الفيديو.
وتم التوصل إلى تفاهم بشأن توفير ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المدنيين، وإيصال المواد الغذائية والأدوية إلى المحتاجين.