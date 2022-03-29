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نفتالي بينيت: إسرائيل تواجه موجة إرهاب عربي قاتل
نفتالي بينيت: إسرائيل تواجه موجة إرهاب عربي قاتل
قال نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تواجه موجة إرهاب عربي قاتل، وذلك على خلفية مقتل 5 إسرائيليين في حادث إطلاق نار. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T20:06+0000
2022-03-29T20:52+0000
إسرائيل
العالم العربي
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ونقلت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، عن بينيت أن "إسرائيل تواجه موجة إرهاب عربي قاتل"، على حد زعمه، داعيا إلى الصلاة من أجل الجرحى والمصابين.وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على محاربة ما أسماه بـ"الإرهاب العربي" بالمثابرة والعناد والقبضة الحديدية.وجاءت تصريحات بينيت على خلفية مقتل 5 أشخاص في عمليات إطلاق نار في أماكن مختلفة من تل أبيب.وكانت هيئة البث الإسرائيلية "قناة كان"، قد ذكرت في وقت سابق من مساء اليوم الثلاثاء، أنه قتل 5 أشخاص في مناطق مختلفة من تل أبيب، خاصة في رمات غان وبني باراك.وأكدت صحيفة معاريف العبرية أن شخصا يقود دراجة نارية قد أطلق النيران في أكثر من مكان في منطقة رمات غان، وأسقط عددا من القتلى والجرحى، ارتفع إلى 5 أشخاص قتلى.وأوضحت القناة العبرية الـ 14، أن قوات غفيرة من الشرطة والجيش الإسرائيليين قد تواجدت في مكان الحادث، في وقت طالبت الشرطة المواطنين عدم التواجد أو الذهاب إلى مقار الحادث، سواء في بني باراك أو رمات غان.ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن إيلي ليفي، المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، أنه تم تحييد أحد "الإرهابيين"، في وقت تقوم الشرطة بعملية مسح لمكان الحادث، في ظل وجود احتمال للمزيد من التهديدات.
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إسرائيل, العالم العربي

نفتالي بينيت: إسرائيل تواجه موجة إرهاب عربي قاتل

20:06 GMT 29.03.2022 (تم التحديث: 20:52 GMT 29.03.2022)
© REUTERS / POOLرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، القدس، إسرائيل
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، القدس، إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
© REUTERS / POOL
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قال نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تواجه موجة إرهاب عربي قاتل، وذلك على خلفية مقتل 5 إسرائيليين في حادث إطلاق نار.
ونقلت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، عن بينيت أن "إسرائيل تواجه موجة إرهاب عربي قاتل"، على حد زعمه، داعيا إلى الصلاة من أجل الجرحى والمصابين.
وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على محاربة ما أسماه بـ"الإرهاب العربي" بالمثابرة والعناد والقبضة الحديدية.
وجاءت تصريحات بينيت على خلفية مقتل 5 أشخاص في عمليات إطلاق نار في أماكن مختلفة من تل أبيب.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية "قناة كان"، قد ذكرت في وقت سابق من مساء اليوم الثلاثاء، أنه قتل 5 أشخاص في مناطق مختلفة من تل أبيب، خاصة في رمات غان وبني باراك.
وأكدت صحيفة معاريف العبرية أن شخصا يقود دراجة نارية قد أطلق النيران في أكثر من مكان في منطقة رمات غان، وأسقط عددا من القتلى والجرحى، ارتفع إلى 5 أشخاص قتلى.
وأوضحت القناة العبرية الـ 14، أن قوات غفيرة من الشرطة والجيش الإسرائيليين قد تواجدت في مكان الحادث، في وقت طالبت الشرطة المواطنين عدم التواجد أو الذهاب إلى مقار الحادث، سواء في بني باراك أو رمات غان.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن إيلي ليفي، المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، أنه تم تحييد أحد "الإرهابيين"، في وقت تقوم الشرطة بعملية مسح لمكان الحادث، في ظل وجود احتمال للمزيد من التهديدات.
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