نفتالي بينيت: إسرائيل تواجه موجة إرهاب عربي قاتل
20:06 GMT 29.03.2022 (تم التحديث: 20:52 GMT 29.03.2022)
قال نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تواجه موجة إرهاب عربي قاتل، وذلك على خلفية مقتل 5 إسرائيليين في حادث إطلاق نار.
ونقلت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، عن بينيت أن "إسرائيل تواجه موجة إرهاب عربي قاتل"، على حد زعمه، داعيا إلى الصلاة من أجل الجرحى والمصابين.
ראש הממשלה @naftalibennett:— ישראל היום - הדף הרשמי (@IsraelHayomHeb) March 29, 2022
"ישראל ניצבת בפני גל טרור ערבי רצחני. ליבי עם המשפחות שאיבדו הערב את היקרים להן, ואני מתפלל לשלום הפצועים.
כוחות הביטחון פועלים. נילחם בטרור בהתמדה, בעיקשות וביד ברזל. הם לא יזיזו אותנו מכאן. אנחנו ננצח".
وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على محاربة ما أسماه بـ"الإرهاب العربي" بالمثابرة والعناد والقبضة الحديدية.
وجاءت تصريحات بينيت على خلفية مقتل 5 أشخاص في عمليات إطلاق نار في أماكن مختلفة من تل أبيب.
תיעוד— וואלה! (@WallaNews) March 29, 2022
פיגוע במרכז: רוכב אופנוע ירה בכמה מוקדים בבני ברק וברמת גן, 5 נהרגו pic.twitter.com/8go7O192jd
وكانت هيئة البث الإسرائيلية "قناة كان"، قد ذكرت في وقت سابق من مساء اليوم الثلاثاء، أنه قتل 5 أشخاص في مناطق مختلفة من تل أبيب، خاصة في رمات غان وبني باراك.
وأكدت صحيفة معاريف العبرية أن شخصا يقود دراجة نارية قد أطلق النيران في أكثر من مكان في منطقة رمات غان، وأسقط عددا من القتلى والجرحى، ارتفع إلى 5 أشخاص قتلى.
גל טרור: בעקבות הפיגוע הערב במרכז, ראש הממשלה יכנס הלילה את שר הביטחון גנץ, השר לביטחון פנים בר-לב, הרמטכ"ל כוכבי, ראש שב"כ רונן בר, מפכ"ל המשטרה קובי שבתאי וגורמים נוספים כדי לדון באירועים האחרונים. pic.twitter.com/rJLRnrQmbz— וואלה! (@WallaNews) March 29, 2022
وأوضحت القناة العبرية الـ 14، أن قوات غفيرة من الشرطة والجيش الإسرائيليين قد تواجدت في مكان الحادث، في وقت طالبت الشرطة المواطنين عدم التواجد أو الذهاب إلى مقار الحادث، سواء في بني باراك أو رمات غان.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن إيلي ليفي، المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، أنه تم تحييد أحد "الإرهابيين"، في وقت تقوم الشرطة بعملية مسح لمكان الحادث، في ظل وجود احتمال للمزيد من التهديدات.