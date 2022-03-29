https://arabic.sputniknews.com/20220329/يوتيوب-يختبر-استخدام-الرموز-التعبيرية-للتعليق-على-الفيديوهات-1060602603.html
يوتيوب يختبر استخدام "الرموز التعبيرية" للتعليق على الفيديوهات
يوتيوب يختبر استخدام "الرموز التعبيرية" للتعليق على الفيديوهات
كشف موقع "يوتيوب" عن اختباره حاليا استخدام الرموز التعبيرية "إيموجي"، من أجل التعليق على الفيديوهات المنشورة على منصته. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T10:23+0000
2022-03-29T10:23+0000
2022-03-29T10:23+0000
شركة غوغل
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لكن ستكون هذه الرموز محددة بوقت، من أجل التعبير عن لحظة معينة خلال مشاهدة الفيديو، وفقا لبيان رسمي.ويختبر "يوتيوب" ميزة استخدام "الإيموجي" الجديدة لمجموعة صغيرة من مستخدميه، قبل أن يعتمدها بصورة نهائية لباقي المستخدمين.كما يمكن للمستخدمين التعرف على كيفية تفاعل الآخرين طوال مدة الفيديو، من خلال تخصيصه لوحة تفاعل منفصلة في قسم التعليقات لكل مقطع فيديو، والتي تعرض ردود فعل الرموز التعبيرية في الوقت الحالي، وذلك على غرار الميزات التي قدمتها بالفعل منصة "تويتش"، والبث المباشر على "فيسبوك".وأوضح "يوتيوب" أنه "يختبر مجموعات متعددة من ردود الفعل، وسيستقر على عدد منها بناءا على كيفية سير التجربة".وسيكون لدى مستخدمي "يوتيوب" مجموعة واسعة من ردود فعل "الرموز التعبيرية" تحت تصرفهم، بما في ذلك "الوجه بدموع الفرح"، و"القلب"، و"الوجه المفزع"، وعلامة "احتفظ به 100"، و"علامة الاستفهام"، و"فكرة المصباح الكهربائي"، و"قطة تصرخ".يشار إلى أن "يوتيوب" اختبر مؤخرا السماح للمستخدمين بقصر تعليقاتهم على نقاط محددة في مقطع فيديو، وإخفاء زر "عدم الإعجاب".
https://arabic.sputniknews.com/20220314/غوغل-تقضي-على-تطبيق-ذكي-يحجب-الإعلانات-على-يوتيوب-بصفة-غير-رسمية-1059887560.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شركة غوغل, مجتمع, منوعات
يوتيوب يختبر استخدام "الرموز التعبيرية" للتعليق على الفيديوهات
تابعنا عبر
كشف موقع "يوتيوب" عن اختباره حاليا استخدام الرموز التعبيرية "إيموجي"، من أجل التعليق على الفيديوهات المنشورة على منصته.
لكن ستكون هذه الرموز محددة بوقت، من أجل التعبير عن لحظة معينة خلال مشاهدة الفيديو، وفقا لبيان رسمي
.
ويختبر "يوتيوب" ميزة استخدام "الإيموجي" الجديدة لمجموعة صغيرة من مستخدميه، قبل أن يعتمدها بصورة نهائية لباقي المستخدمين.
كما يمكن للمستخدمين التعرف على كيفية تفاعل الآخرين طوال مدة الفيديو، من خلال تخصيصه لوحة تفاعل منفصلة في قسم التعليقات لكل مقطع فيديو، والتي تعرض ردود فعل الرموز التعبيرية في الوقت الحالي، وذلك على غرار الميزات التي قدمتها بالفعل منصة "تويتش"، والبث المباشر على "فيسبوك".
وأوضح "يوتيوب" أنه "يختبر مجموعات متعددة من ردود الفعل، وسيستقر على عدد منها بناءا على كيفية سير التجربة".
وسيكون لدى مستخدمي "يوتيوب" مجموعة واسعة من ردود فعل "الرموز التعبيرية" تحت تصرفهم، بما في ذلك "الوجه بدموع الفرح"، و"القلب"، و"الوجه المفزع"، وعلامة "احتفظ به 100"، و"علامة الاستفهام"، و"فكرة المصباح الكهربائي"، و"قطة تصرخ".
يشار إلى أن "يوتيوب" اختبر مؤخرا السماح للمستخدمين بقصر تعليقاتهم على نقاط محددة في مقطع فيديو، وإخفاء زر "عدم الإعجاب".