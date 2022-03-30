https://arabic.sputniknews.com/20220330/البرهان-يصل-إلى-القاهرة-في-زيارة-رسمية-1060646212.html
البرهان يصل إلى القاهرة في زيارة رسمية
البرهان يصل إلى القاهرة في زيارة رسمية
يقوم رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بزيارة رسمية إلى القاهرة استقبله خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى وصوله إلى البلاد. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T09:57+0000
2022-03-30T09:57+0000
2022-03-30T09:57+0000
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جاء ذلك وفقا لبيان نشرته الصفحة الرسمية لمجلس السيادة الانتقالي في السودان على "فيسبوك"، اليوم الأربعاء.وقال البيان إن البرهان وصل إلى جمهورية مصر العربية في زيارة رسمية يرافقه خلالها الفريق أول أحمد إبراهيم، مدير جهاز المخابرات العامة السودانية.ولفت البيان إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان استقبل البرهان لدى وصوله البلاد إضافة إلى أعضاء السفارة السودانية في القاهرة.وأوضح البيان أنه تم استقبال البرهان بقصر الاتحادية، حيث من المقرر أن يجري مباحثات مشتركة مع السيسي تتناول عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, أخبار مصر الآن
البرهان يصل إلى القاهرة في زيارة رسمية
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يقوم رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بزيارة رسمية إلى القاهرة استقبله خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى وصوله إلى البلاد.
جاء ذلك وفقا لبيان نشرته الصفحة الرسمية لمجلس السيادة الانتقالي
في السودان على "فيسبوك"، اليوم الأربعاء.
وقال البيان إن البرهان وصل إلى جمهورية مصر العربية في زيارة رسمية يرافقه خلالها الفريق أول أحمد إبراهيم، مدير جهاز المخابرات العامة السودانية.
ولفت البيان إلى أن الرئيس المصري
عبد الفتاح السيسي كان استقبل البرهان لدى وصوله البلاد إضافة إلى أعضاء السفارة السودانية في القاهرة.
وأوضح البيان أنه تم استقبال البرهان بقصر الاتحادية، حيث من المقرر أن يجري مباحثات مشتركة
مع السيسي تتناول عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.