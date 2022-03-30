عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220330/البرهان-يصل-إلى-القاهرة-في-زيارة-رسمية-1060646212.html
البرهان يصل إلى القاهرة في زيارة رسمية
البرهان يصل إلى القاهرة في زيارة رسمية
يقوم رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بزيارة رسمية إلى القاهرة استقبله خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى وصوله إلى البلاد. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T09:57+0000
2022-03-30T09:57+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/03/1047699112_0:157:750:579_1920x0_80_0_0_436a19f0f44d20e1ab29a46b938f6912.jpg
جاء ذلك وفقا لبيان نشرته الصفحة الرسمية لمجلس السيادة الانتقالي في السودان على "فيسبوك"، اليوم الأربعاء.وقال البيان إن البرهان وصل إلى جمهورية مصر العربية في زيارة رسمية يرافقه خلالها الفريق أول أحمد إبراهيم، مدير جهاز المخابرات العامة السودانية.ولفت البيان إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان استقبل البرهان لدى وصوله البلاد إضافة إلى أعضاء السفارة السودانية في القاهرة.وأوضح البيان أنه تم استقبال البرهان بقصر الاتحادية، حيث من المقرر أن يجري مباحثات مشتركة مع السيسي تتناول عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/03/1047699112_0:86:750:649_1920x0_80_0_0_153f01e4997908f0a020199a0a30c970.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, أخبار مصر الآن

البرهان يصل إلى القاهرة في زيارة رسمية

09:57 GMT 30.03.2022
© AFP 2022 / -الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يمين) يستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني اللواء عبد الفتاح البرهان في القصر الرئاسي بالعاصمة القاهرة
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يمين) يستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني اللواء عبد الفتاح البرهان في القصر الرئاسي بالعاصمة القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
© AFP 2022 / -
تابعنا عبرTelegram
يقوم رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بزيارة رسمية إلى القاهرة استقبله خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى وصوله إلى البلاد.
جاء ذلك وفقا لبيان نشرته الصفحة الرسمية لمجلس السيادة الانتقالي في السودان على "فيسبوك"، اليوم الأربعاء.
وقال البيان إن البرهان وصل إلى جمهورية مصر العربية في زيارة رسمية يرافقه خلالها الفريق أول أحمد إبراهيم، مدير جهاز المخابرات العامة السودانية.
ولفت البيان إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان استقبل البرهان لدى وصوله البلاد إضافة إلى أعضاء السفارة السودانية في القاهرة.
وأوضح البيان أنه تم استقبال البرهان بقصر الاتحادية، حيث من المقرر أن يجري مباحثات مشتركة مع السيسي تتناول عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие РФ у колонны бронетехники ВС РФ в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ35 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:07 GMTРазрушенный дом в Мариуполе в результате обстрела - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ34 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 20:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала