https://arabic.sputniknews.com/20220330/العراق-الحشد-الشعبي-يواصل-عملية-الإرادة-الصلبة-للقضاء-على-بقايا-داعش-1060634257.html

العراق... الحشد الشعبي يواصل عملية "الإرادة الصلبة" للقضاء على بقايا "داعش"

العراق... الحشد الشعبي يواصل عملية "الإرادة الصلبة" للقضاء على بقايا "داعش"

أعلنت قيادة عمليات الحشـد الشعبي، اليوم الأربعاء، استمرار عملية "الإرادة الصلبة" لليوم الثاني على التوالي لتطهير جزيرة صلاح الدين من بقايا تنظيم "داعش"... 30.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-30T07:09+0000

2022-03-30T07:09+0000

2022-03-30T07:09+0000

العراق

العالم العربي

تنظيم داعش الإرهابي

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وحسب موقع "السومرية نيوز"، قال الحشد الشعبي في بيان، إن "الألوية التي شاركت في العملية هي (6، 31، 35، 51) والأفواج الثلاثة ضمن قيادة العمليات بإسناد الكتيبة الرابعة لمقاتلة الدروع.وأشار أيضا إلى مشاركة المديريات (أمن الحشد، ومكافحة المتفجرات، ومديرية الأعلام العامة) والقوات الأمنية. كما أوضح أن العملية يتم تنفيذها بإسناد طيران الجيش العراقي.وينفذ الحشد الشعبي والقوات الأمنية عملية "الإرادة الصلبة" التي أنطلقت أمس الثلاثاء لملاحقة بقايا فلول تنظيم "داعش" الإرهابي في جزيرة صلاح الدين.وكانت قوات الأمن العراقية، قد أعلنت أمس الثلاثاء، عملية واسعة لملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي في مناطق بشمال وغرب البلاد.وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع العراقية، في بيان إن عملية "الإرادة الصلبة"، انطلقت في محافظات نينوى وصلاح الدين (شمال) والأنبار (غرب).وأوضحت أن العملية انطلقت بالمشاركة بين قيادات عمليات الجزيرة وصلاح الدين وغرب نينوى مع قطعات الحشد الشعبي محاور نينوى وصلاح الدين وغرب الأنبار.وانطلقت العملية تحديدا في مناطق جنوب الحضر وصحراء الجزيرة في شمال الفرات ومناطق غرب وادي الثرثار بإسناد من القوة الجوية وطيران الجيش العراقي.وأضاف البيان: "هذه العملية تأتي لملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية وتفتيش هذه المناطق ضمن قاطع المسؤولية".وكان العراق أعلن، في ديسمبر/كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد، لكن التنظيم يعود من حين إلى آخر بعمليات نوعية تقض مضاجع الحكومة العراقية.

https://arabic.sputniknews.com/20220315/الجيش-العراقي-يحبط-مخططا-لـداعش-لتنفيذ-عمليات-انتحارية-في-شهر-رمضان-1059923732.html

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العراق, العالم العربي, تنظيم داعش الإرهابي